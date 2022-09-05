В Ярославской области сдали 60 процентов объектов по программе "Наши дворы"
В Ярославской области сдали более 60 процентов объектов по программе "Наши дворы"
Вид на старую часть города Ярославль. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Более 60% объектов по губернаторской программе "Наши дворы" в Ярославской области уже сданы, сообщает правительство региона.
Сообщается, что ход выполнения программы в понедельник обсудили на оперативном совещании под руководством врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева.
"Отмечено, что к 5 сентября завершено более 60% объектов. Врио губернатора поставил задачу доделать все проекты с готовностью более 70% на текущей неделе", - информирует правительство региона.
На совещании врио губернатора Михаил Евраев подчеркнул, что качественно выполненные работы должны оплачиваться вовремя.
"Мне доложили, что по объектам в Ярославле идет серьезная задержка оплаты. Так быть не должно, коллеги, по всем работам, которые уже сделаны, по всем этапам оплата должна проходить своевременно. Подрядчики встают из-за того, что им не платят вовремя, им не хватает оборотных средств. Потом выясняется, что работы не ведутся не по их вине, а потому, что кто-то не может обработать платежку", - цитирует главу региона пресс-служба областного правительства.
После оперативного совещания в правительстве врио губернатора повторно выехал во двор на Ленинградском проспекте, 58 в Дзержинском районе. Он пообщался с представителями компании-подрядчика, обсудил с ними проблемные вопросы. В выходные, отмечает правительство региона, врио губернатора также выезжал на объекты программы "Наши дворы" в Ярославле, на которых выполнено меньше 50% от запланированного объема работ. В числе главных проблем выполнения программы – задержка оплаты со стороны мэрии Ярославля, но также имеются замечания к соблюдению контрактных сроков подрядчиками и непосредственно к качеству работ, отмечается в сообщении.
"Все возможные дисциплинарные и санкционные меры будут приняты, как к подрядчикам, допустившим нарушения, так и к сотрудникам мэрии, которые срывают сроки оплаты", - цитирует врио губернатора Михаила Евраева пресс-служба областного правительства.
По данным правительства региона, общий объем финансирования губернаторской программы "Наши дворы" в 2022 году – 1,8 миллиарда рублей. Из них 1,2 миллиарда рублей привлечено из федерального бюджета благодаря работе Михаила Евраева, остальное – региональное софинансирование.