Рейтинг@Mail.ru
В Ярославской области сдали 60 процентов объектов по программе "Наши дворы" - РИА Новости, 05.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20220905/dvory-1814643407.html
В Ярославской области сдали 60 процентов объектов по программе "Наши дворы"
В Ярославской области сдали 60 процентов объектов по программе "Наши дворы" - РИА Новости, 05.09.2022
В Ярославской области сдали 60 процентов объектов по программе "Наши дворы"
Более 60% объектов по губернаторской программе "Наши дворы" в Ярославской области уже сданы, сообщает правительство региона. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T18:18
2022-09-05T18:18
ярославская область
михаил евраев
ярославль
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40729/79/407297946_0:139:3106:1886_1920x0_80_0_0_ac75a4322ad29a864b08f4eabea90d9a.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Более 60% объектов по губернаторской программе "Наши дворы" в Ярославской области уже сданы, сообщает правительство региона.Сообщается, что ход выполнения программы в понедельник обсудили на оперативном совещании под руководством врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева."Отмечено, что к 5 сентября завершено более 60% объектов. Врио губернатора поставил задачу доделать все проекты с готовностью более 70% на текущей неделе", - информирует правительство региона.На совещании врио губернатора Михаил Евраев подчеркнул, что качественно выполненные работы должны оплачиваться вовремя."Мне доложили, что по объектам в Ярославле идет серьезная задержка оплаты. Так быть не должно, коллеги, по всем работам, которые уже сделаны, по всем этапам оплата должна проходить своевременно. Подрядчики встают из-за того, что им не платят вовремя, им не хватает оборотных средств. Потом выясняется, что работы не ведутся не по их вине, а потому, что кто-то не может обработать платежку", - цитирует главу региона пресс-служба областного правительства.После оперативного совещания в правительстве врио губернатора повторно выехал во двор на Ленинградском проспекте, 58 в Дзержинском районе. Он пообщался с представителями компании-подрядчика, обсудил с ними проблемные вопросы. В выходные, отмечает правительство региона, врио губернатора также выезжал на объекты программы "Наши дворы" в Ярославле, на которых выполнено меньше 50% от запланированного объема работ. В числе главных проблем выполнения программы – задержка оплаты со стороны мэрии Ярославля, но также имеются замечания к соблюдению контрактных сроков подрядчиками и непосредственно к качеству работ, отмечается в сообщении."Все возможные дисциплинарные и санкционные меры будут приняты, как к подрядчикам, допустившим нарушения, так и к сотрудникам мэрии, которые срывают сроки оплаты", - цитирует врио губернатора Михаила Евраева пресс-служба областного правительства.По данным правительства региона, общий объем финансирования губернаторской программы "Наши дворы" в 2022 году – 1,8 миллиарда рублей. Из них 1,2 миллиарда рублей привлечено из федерального бюджета благодаря работе Михаила Евраева, остальное – региональное софинансирование.
https://ria.ru/20220729/investproekty-1805999298.html
https://ria.ru/20220729/lgoty-1805952443.html
https://ria.ru/20220623/transport-1797559235.html
ярославль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40729/79/407297946_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_03ec7547368ef49c21eb9af6bf1940ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил евраев, ярославль, россия
Ярославская область, Михаил Евраев, Ярославль, Россия
18:18 05.09.2022
 
В Ярославской области сдали 60 процентов объектов по программе "Наши дворы"

В Ярославской области сдали более 60 процентов объектов по программе "Наши дворы"

© РИА Новости / Виктор Чернов / Перейти в медиабанкВид на старую часть города Ярославль
Вид на старую часть города Ярославль - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Виктор Чернов
Перейти в медиабанк
Вид на старую часть города Ярославль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Более 60% объектов по губернаторской программе "Наши дворы" в Ярославской области уже сданы, сообщает правительство региона.
Сообщается, что ход выполнения программы в понедельник обсудили на оперативном совещании под руководством врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева.
Города России. Ярославль - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 22:20Ярославская область
Евраев: более ста инвестпроектов реализуются в Ярославской области
"Отмечено, что к 5 сентября завершено более 60% объектов. Врио губернатора поставил задачу доделать все проекты с готовностью более 70% на текущей неделе", - информирует правительство региона.
На совещании врио губернатора Михаил Евраев подчеркнул, что качественно выполненные работы должны оплачиваться вовремя.
"Мне доложили, что по объектам в Ярославле идет серьезная задержка оплаты. Так быть не должно, коллеги, по всем работам, которые уже сделаны, по всем этапам оплата должна проходить своевременно. Подрядчики встают из-за того, что им не платят вовремя, им не хватает оборотных средств. Потом выясняется, что работы не ведутся не по их вине, а потому, что кто-то не может обработать платежку", - цитирует главу региона пресс-служба областного правительства.
Успенский кафедральный собор на стрелке Волги и Которосли в Ярославле - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 18:21Ярославская область
Евраев: эффект от продления льгот для резидентов ТОСЭР будет существенным
После оперативного совещания в правительстве врио губернатора повторно выехал во двор на Ленинградском проспекте, 58 в Дзержинском районе. Он пообщался с представителями компании-подрядчика, обсудил с ними проблемные вопросы. В выходные, отмечает правительство региона, врио губернатора также выезжал на объекты программы "Наши дворы" в Ярославле, на которых выполнено меньше 50% от запланированного объема работ. В числе главных проблем выполнения программы – задержка оплаты со стороны мэрии Ярославля, но также имеются замечания к соблюдению контрактных сроков подрядчиками и непосредственно к качеству работ, отмечается в сообщении.
"Все возможные дисциплинарные и санкционные меры будут приняты, как к подрядчикам, допустившим нарушения, так и к сотрудникам мэрии, которые срывают сроки оплаты", - цитирует врио губернатора Михаила Евраева пресс-служба областного правительства.
По данным правительства региона, общий объем финансирования губернаторской программы "Наши дворы" в 2022 году – 1,8 миллиарда рублей. Из них 1,2 миллиарда рублей привлечено из федерального бюджета благодаря работе Михаила Евраева, остальное – региональное софинансирование.
Город Ярославль и река Волга - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 13:40Ярославская область
В Ярославской области модернизируют транспортную систему
 
Ярославская областьМихаил ЕвраевЯрославльРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала