Польские дальнобойщики блокировали пункт пропуска на границе с Украиной
Польские дальнобойщики из-за протестов блокировали пункт пропуска на границе с Украиной
© Фото : Policja LubelskaАкция протеста водителей грузовиков в районе погранперехода в Дорогуске, Польша
© Фото : Policja Lubelska
Акция протеста водителей грузовиков в районе погранперехода в Дорогуске, Польша
ВАРШАВА, 5 сен – РИА Новости. Польские водители большегрузных автомобилей блокируют пункт пропуска через польско-украинскую границу в рамках акции протеста, сообщает радиостанция RMF FM.
"Из-за протестов перевозчиков перекрыта дорога перед пересечением границы с Украиной в Дорохуске Люблинского воеводства. По данным полиции, водители пропускают две машины в час. Акция протеста, скорее всего, продлится сутки", - говорится в сообщении.
По данным радиостанции, перевозчики среди прочего требуют организации возвращения автомобилей из Украины без очереди по отдельной полосе, ускорение фитосанитарного и ветеринарного контроля, восстановление системы разрешений для украинских перевозчиков, которая недавно была отменена.
Как сообщила представитель полиции Хельма Эфа Чыж, в настоящее время более 20 грузовиков выстроились перед пограничным переходом.
"Водители блокируют проезд. По информации протестующих, раз в час они пропускают две машины - одну на выезд и одну – на въезд. По итогам переговоров с ними также следует, что акция протеста будет продолжаться в течение ближайших суток", - рассказала Чыж.
Уже несколько недель на украинской стороне пограничного перехода в Дорохуске скопились большие очереди грузовиков, желающих въехать в Польшу. Число машин достигает несколько тысяч, а время ожидания проезда – более 100 часов.
Как пояснил пресс-секретарь налоговой администрации в Люблине Михал Дерус, очереди грузовиков на украинской стороне связаны с серьезным увеличением перевозок товаров, в основном зерновых или пищевых продуктов, которые подлежат обязательному контролю.