https://ria.ru/20220905/dalnoboyschiki-1814584281.html

Польские дальнобойщики блокировали пункт пропуска на границе с Украиной

Польские дальнобойщики блокировали пункт пропуска на границе с Украиной - РИА Новости, 05.09.2022

Польские дальнобойщики блокировали пункт пропуска на границе с Украиной

Польские водители большегрузных автомобилей блокируют пункт пропуска через польско-украинскую границу в рамках акции протеста, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T15:42

2022-09-05T15:42

2022-09-05T15:42

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авто

украина

люблинское воеводство

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ВАРШАВА, 5 сен – РИА Новости. Польские водители большегрузных автомобилей блокируют пункт пропуска через польско-украинскую границу в рамках акции протеста, сообщает радиостанция RMF FM."Из-за протестов перевозчиков перекрыта дорога перед пересечением границы с Украиной в Дорохуске Люблинского воеводства. По данным полиции, водители пропускают две машины в час. Акция протеста, скорее всего, продлится сутки", - говорится в сообщении.По данным радиостанции, перевозчики среди прочего требуют организации возвращения автомобилей из Украины без очереди по отдельной полосе, ускорение фитосанитарного и ветеринарного контроля, восстановление системы разрешений для украинских перевозчиков, которая недавно была отменена.Как сообщила представитель полиции Хельма Эфа Чыж, в настоящее время более 20 грузовиков выстроились перед пограничным переходом."Водители блокируют проезд. По информации протестующих, раз в час они пропускают две машины - одну на выезд и одну – на въезд. По итогам переговоров с ними также следует, что акция протеста будет продолжаться в течение ближайших суток", - рассказала Чыж.Уже несколько недель на украинской стороне пограничного перехода в Дорохуске скопились большие очереди грузовиков, желающих въехать в Польшу. Число машин достигает несколько тысяч, а время ожидания проезда – более 100 часов.Как пояснил пресс-секретарь налоговой администрации в Люблине Михал Дерус, очереди грузовиков на украинской стороне связаны с серьезным увеличением перевозок товаров, в основном зерновых или пищевых продуктов, которые подлежат обязательному контролю.

https://ria.ru/20220905/protesty-1814503711.html

https://ria.ru/20220904/protest-1814316986.html

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люблинское воеводство

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в мире, авто, украина, люблинское воеводство, польша