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Польские дальнобойщики блокировали пункт пропуска на границе с Украиной - РИА Новости, 05.09.2022
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Польские дальнобойщики блокировали пункт пропуска на границе с Украиной
Польские дальнобойщики блокировали пункт пропуска на границе с Украиной - РИА Новости, 05.09.2022
Польские дальнобойщики блокировали пункт пропуска на границе с Украиной
Польские водители большегрузных автомобилей блокируют пункт пропуска через польско-украинскую границу в рамках акции протеста, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T15:42
2022-09-05T15:42
в мире
авто
украина
люблинское воеводство
польша
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ВАРШАВА, 5 сен – РИА Новости. Польские водители большегрузных автомобилей блокируют пункт пропуска через польско-украинскую границу в рамках акции протеста, сообщает радиостанция RMF FM."Из-за протестов перевозчиков перекрыта дорога перед пересечением границы с Украиной в Дорохуске Люблинского воеводства. По данным полиции, водители пропускают две машины в час. Акция протеста, скорее всего, продлится сутки", - говорится в сообщении.По данным радиостанции, перевозчики среди прочего требуют организации возвращения автомобилей из Украины без очереди по отдельной полосе, ускорение фитосанитарного и ветеринарного контроля, восстановление системы разрешений для украинских перевозчиков, которая недавно была отменена.Как сообщила представитель полиции Хельма Эфа Чыж, в настоящее время более 20 грузовиков выстроились перед пограничным переходом."Водители блокируют проезд. По информации протестующих, раз в час они пропускают две машины - одну на выезд и одну – на въезд. По итогам переговоров с ними также следует, что акция протеста будет продолжаться в течение ближайших суток", - рассказала Чыж.Уже несколько недель на украинской стороне пограничного перехода в Дорохуске скопились большие очереди грузовиков, желающих въехать в Польшу. Число машин достигает несколько тысяч, а время ожидания проезда – более 100 часов.Как пояснил пресс-секретарь налоговой администрации в Люблине Михал Дерус, очереди грузовиков на украинской стороне связаны с серьезным увеличением перевозок товаров, в основном зерновых или пищевых продуктов, которые подлежат обязательному контролю.
https://ria.ru/20220905/protesty-1814503711.html
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в мире, авто, украина, люблинское воеводство, польша
В мире, Авто, Украина, Люблинское воеводство, Польша
15:42 05.09.2022
 
Польские дальнобойщики блокировали пункт пропуска на границе с Украиной

Польские дальнобойщики из-за протестов блокировали пункт пропуска на границе с Украиной

© Фото : Policja LubelskaАкция протеста водителей грузовиков в районе погранперехода в Дорогуске, Польша
Акция протеста водителей грузовиков в районе погранперехода в Дорогуске, Польша - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© Фото : Policja Lubelska
Акция протеста водителей грузовиков в районе погранперехода в Дорогуске, Польша
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 5 сен – РИА Новости. Польские водители большегрузных автомобилей блокируют пункт пропуска через польско-украинскую границу в рамках акции протеста, сообщает радиостанция RMF FM.
"Из-за протестов перевозчиков перекрыта дорога перед пересечением границы с Украиной в Дорохуске Люблинского воеводства. По данным полиции, водители пропускают две машины в час. Акция протеста, скорее всего, продлится сутки", - говорится в сообщении.
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По данным радиостанции, перевозчики среди прочего требуют организации возвращения автомобилей из Украины без очереди по отдельной полосе, ускорение фитосанитарного и ветеринарного контроля, восстановление системы разрешений для украинских перевозчиков, которая недавно была отменена.
Как сообщила представитель полиции Хельма Эфа Чыж, в настоящее время более 20 грузовиков выстроились перед пограничным переходом.
"Водители блокируют проезд. По информации протестующих, раз в час они пропускают две машины - одну на выезд и одну – на въезд. По итогам переговоров с ними также следует, что акция протеста будет продолжаться в течение ближайших суток", - рассказала Чыж.
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Уже несколько недель на украинской стороне пограничного перехода в Дорохуске скопились большие очереди грузовиков, желающих въехать в Польшу. Число машин достигает несколько тысяч, а время ожидания проезда – более 100 часов.
Как пояснил пресс-секретарь налоговой администрации в Люблине Михал Дерус, очереди грузовиков на украинской стороне связаны с серьезным увеличением перевозок товаров, в основном зерновых или пищевых продуктов, которые подлежат обязательному контролю.
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