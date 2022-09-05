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Попова заявила, что дополнительных ограничений из-за COVID-19 не требуется - РИА Новости, 05.09.2022
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220905/covid-19-1814420795.html
Попова заявила, что дополнительных ограничений из-за COVID-19 не требуется
Попова заявила, что дополнительных ограничений из-за COVID-19 не требуется - РИА Новости, 05.09.2022
Попова заявила, что дополнительных ограничений из-за COVID-19 не требуется
Дополнительных ограничительных мер из-за коронавируса сегодня в РФ не требуется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T04:18
2022-09-05T04:19
распространение коронавируса
русский (остров)
владивосток
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум (вэф)
вэф-2022
общество
здоровье - общество
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Дополнительных ограничительных мер из-за коронавируса сегодня в РФ не требуется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Попова уточнила, что важно соблюдать уже введенные ограничительные меры.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф), вэф-2022, общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Русский (остров), Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум (ВЭФ), ВЭФ-2022, Общество, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
04:18 05.09.2022 (обновлено: 04:19 05.09.2022)
 
Попова заявила, что дополнительных ограничений из-за COVID-19 не требуется

Глава Роспотребнадзора Попова: дополнительных ограничений из-за COVID-19 не требуется

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкАнна Попова
Анна Попова - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Анна Попова . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Дополнительных ограничительных мер из-за коронавируса сегодня в РФ не требуется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Каких-либо дополнительных мер, ограничительных мер на сегодняшний день не требуется", — сказала она журналистам на полях ВЭФ.
Попова уточнила, что важно соблюдать уже введенные ограничительные меры.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак-М (Спутник М) - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 13:41Амурская область
Орлов отметил, что можно вакцинироваться от COVID-19 и гриппа одновременно
 
Распространение коронавирусаРусский (остров)ВладивостокДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум (ВЭФ)ВЭФ-2022ОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
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