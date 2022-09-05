https://ria.ru/20220905/covid-19-1814420795.html
Попова заявила, что дополнительных ограничений из-за COVID-19 не требуется
Попова заявила, что дополнительных ограничений из-за COVID-19 не требуется - РИА Новости, 05.09.2022
Попова заявила, что дополнительных ограничений из-за COVID-19 не требуется
Дополнительных ограничительных мер из-за коронавируса сегодня в РФ не требуется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T04:18
2022-09-05T04:18
2022-09-05T04:19
распространение коронавируса
русский (остров)
владивосток
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум (вэф)
вэф-2022
общество
здоровье - общество
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Дополнительных ограничительных мер из-за коронавируса сегодня в РФ не требуется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Попова уточнила, что важно соблюдать уже введенные ограничительные меры.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220902/vaktsinatsiya-1814006261.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф), вэф-2022, общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Русский (остров), Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум (ВЭФ), ВЭФ-2022, Общество, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
04:18 05.09.2022 (обновлено: 04:19 05.09.2022)
Попова заявила, что дополнительных ограничений из-за COVID-19 не требуется
Глава Роспотребнадзора Попова: дополнительных ограничений из-за COVID-19 не требуется