https://ria.ru/20220905/covid-19-1814420795.html

Попова заявила, что дополнительных ограничений из-за COVID-19 не требуется

Попова заявила, что дополнительных ограничений из-за COVID-19 не требуется - РИА Новости, 05.09.2022

Попова заявила, что дополнительных ограничений из-за COVID-19 не требуется

Дополнительных ограничительных мер из-за коронавируса сегодня в РФ не требуется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T04:18

2022-09-05T04:18

2022-09-05T04:19

распространение коронавируса

русский (остров)

владивосток

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум (вэф)

вэф-2022

общество

здоровье - общество

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Дополнительных ограничительных мер из-за коронавируса сегодня в РФ не требуется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Попова уточнила, что важно соблюдать уже введенные ограничительные меры.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220902/vaktsinatsiya-1814006261.html

русский (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф), вэф-2022, общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19