https://ria.ru/20220905/brakonerstvo-1814427244.html
Чуйченко: браконьерство остается основной угрозой популяции тигра в России
Чуйченко: браконьерство остается основной угрозой популяции тигра в России - РИА Новости, 05.09.2022
Чуйченко: браконьерство остается основной угрозой популяции тигра в России
Браконьерство по-прежнему остается главной угрозой численности тигров в России, заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T06:29
2022-09-05T06:29
2022-09-05T06:29
общество
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Браконьерство по-прежнему остается главной угрозой численности тигров в России, заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко."Мы сегодня определяем браконьерство как основную угрозу популяции. Но если в прошлом, 10 лет назад, мы говорили, что от рук браконьеров погибало 50-70 тигров в год, то сегодня экспертные оценки сходятся на цифре в 15-20 особей. Это серьезный результат", - сказал Чуйченко на пленарной сессии "Статус выполнения глобальной программы восстановления тигра за период с 2010 по 2022 годы" II Международного форума по сохранению тигра.
https://ria.ru/20220905/tigry-1814424289.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вэф-2022
Чуйченко: браконьерство остается основной угрозой популяции тигра в России
Министр юстиции Чуйченко: браконьерство остается основной угрозой популяции тигра в России
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Браконьерство по-прежнему остается главной угрозой численности тигров в России, заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
"Мы сегодня определяем браконьерство как основную угрозу популяции. Но если в прошлом, 10 лет назад, мы говорили, что от рук браконьеров погибало 50-70 тигров в год, то сегодня экспертные оценки сходятся на цифре в 15-20 особей. Это серьезный результат", - сказал Чуйченко на пленарной сессии "Статус выполнения глобальной программы восстановления тигра за период с 2010 по 2022 годы" II Международного форума по сохранению тигра.