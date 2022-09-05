https://ria.ru/20220905/brakonerstvo-1814427244.html

Чуйченко: браконьерство остается основной угрозой популяции тигра в России

Чуйченко: браконьерство остается основной угрозой популяции тигра в России - РИА Новости, 05.09.2022

Чуйченко: браконьерство остается основной угрозой популяции тигра в России

Браконьерство по-прежнему остается главной угрозой численности тигров в России, заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T06:29

2022-09-05T06:29

2022-09-05T06:29

общество

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Браконьерство по-прежнему остается главной угрозой численности тигров в России, заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко."Мы сегодня определяем браконьерство как основную угрозу популяции. Но если в прошлом, 10 лет назад, мы говорили, что от рук браконьеров погибало 50-70 тигров в год, то сегодня экспертные оценки сходятся на цифре в 15-20 особей. Это серьезный результат", - сказал Чуйченко на пленарной сессии "Статус выполнения глобальной программы восстановления тигра за период с 2010 по 2022 годы" II Международного форума по сохранению тигра.

https://ria.ru/20220905/tigry-1814424289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, вэф-2022