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Чуйченко: браконьерство остается основной угрозой популяции тигра в России - РИА Новости, 05.09.2022
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Чуйченко: браконьерство остается основной угрозой популяции тигра в России
Чуйченко: браконьерство остается основной угрозой популяции тигра в России - РИА Новости, 05.09.2022
Чуйченко: браконьерство остается основной угрозой популяции тигра в России
Браконьерство по-прежнему остается главной угрозой численности тигров в России, заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T06:29
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общество
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Браконьерство по-прежнему остается главной угрозой численности тигров в России, заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко."Мы сегодня определяем браконьерство как основную угрозу популяции. Но если в прошлом, 10 лет назад, мы говорили, что от рук браконьеров погибало 50-70 тигров в год, то сегодня экспертные оценки сходятся на цифре в 15-20 особей. Это серьезный результат", - сказал Чуйченко на пленарной сессии "Статус выполнения глобальной программы восстановления тигра за период с 2010 по 2022 годы" II Международного форума по сохранению тигра.
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общество, вэф-2022
Общество, ВЭФ-2022
06:29 05.09.2022
 
Чуйченко: браконьерство остается основной угрозой популяции тигра в России

Министр юстиции Чуйченко: браконьерство остается основной угрозой популяции тигра в России

© РИА Новости / Игорь ОнучинАмурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Игорь Онучин
Амурский тигр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Браконьерство по-прежнему остается главной угрозой численности тигров в России, заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
"Мы сегодня определяем браконьерство как основную угрозу популяции. Но если в прошлом, 10 лет назад, мы говорили, что от рук браконьеров погибало 50-70 тигров в год, то сегодня экспертные оценки сходятся на цифре в 15-20 особей. Это серьезный результат", - сказал Чуйченко на пленарной сессии "Статус выполнения глобальной программы восстановления тигра за период с 2010 по 2022 годы" II Международного форума по сохранению тигра.
Амурская тигрица - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 05:20
Путин заявил, что число амурских тигров в России выросло до порядка 750
 
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