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Крупногабаритный БПЛА КНР для ближнего космоса совершил свой первый полет - РИА Новости, 05.09.2022
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https://ria.ru/20220905/bpla-1814507288.html
Крупногабаритный БПЛА КНР для ближнего космоса совершил свой первый полет
Крупногабаритный БПЛА КНР для ближнего космоса совершил свой первый полет - РИА Новости, 05.09.2022
Крупногабаритный БПЛА КНР для ближнего космоса совершил свой первый полет
Самостоятельно разработанный Китаем крупногабаритный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) для ближнего космоса QMX50, работающий на солнечной энергии, успешно РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T13:18
2022-09-05T13:18
россия-китай: главное
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МОСКВА, 5 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Самостоятельно разработанный Китаем крупногабаритный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) для ближнего космоса QMX50, работающий на солнечной энергии, успешно совершил свой первый полет, сообщила Китайская корпорация авиационной промышленности (AVIC).По данным корпорации, которая является ведущим производителем авиатехники в стране, QMX50 взлетел в 17:50 и благополучно приземлился после 26-минутного полета.Аппарат разработан 1-м авиационным институтом AVIC. По завершении полета все компоненты системы находились в исправном состоянии, уточнили в корпорации.QMX50 -- это первый разработанный AVIC высотный низкоскоростной БПЛА со сверхбольшим относительным удлинением крыла, первая крупногабаритная модель БПЛА с двухфюзеляжной конфигурацией, а также первая полностью электрическая беспилотная платформа, работающая исключительно на солнечной энергии.Крупногабаритный БПЛА QMX50 может выполнять высотные и длительные полеты, используя эффективную и экологически чистую солнечную энергию. Он может выполнять различные воздушные задачи, включая высотную разведку, мониторинг лесных пожаров, мониторинг атмосферной среды, географическое картографирование, ретрансляцию связи.В AVIC отметили, что успешный первый полет QMX50 заложил прочную основу для дальнейшей разработки крупногабаритных БПЛА на солнечной энергии, что поможет Китаю в развитии ключевых технологий в сферах альтернативной энергетики, композитных материалов и управления полетами, а также расширит возможности страны по выполнению миссий в ближнем космосе.
https://ria.ru/20220831/eksperimenty-1813425074.html
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китай, бпла, космос
Россия-Китай: Главное, Китай, БПЛА, Космос
13:18 05.09.2022
 

Крупногабаритный БПЛА КНР для ближнего космоса совершил свой первый полет

CC BY-SA 4.0 / N509FZ / Near Exit D (and A) / Cropped imageПекинская штаб-квартира компании AVIC
Пекинская штаб-квартира компании AVIC - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
CC BY-SA 4.0 / N509FZ / Near Exit D (and A) / Cropped image
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МОСКВА, 5 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Самостоятельно разработанный Китаем крупногабаритный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) для ближнего космоса QMX50, работающий на солнечной энергии, успешно совершил свой первый полет, сообщила Китайская корпорация авиационной промышленности (AVIC).
По данным корпорации, которая является ведущим производителем авиатехники в стране, QMX50 взлетел в 17:50 и благополучно приземлился после 26-минутного полета.
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Аппарат разработан 1-м авиационным институтом AVIC. По завершении полета все компоненты системы находились в исправном состоянии, уточнили в корпорации.
QMX50 -- это первый разработанный AVIC высотный низкоскоростной БПЛА со сверхбольшим относительным удлинением крыла, первая крупногабаритная модель БПЛА с двухфюзеляжной конфигурацией, а также первая полностью электрическая беспилотная платформа, работающая исключительно на солнечной энергии.
Крупногабаритный БПЛА QMX50 может выполнять высотные и длительные полеты, используя эффективную и экологически чистую солнечную энергию. Он может выполнять различные воздушные задачи, включая высотную разведку, мониторинг лесных пожаров, мониторинг атмосферной среды, географическое картографирование, ретрансляцию связи.
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В AVIC отметили, что успешный первый полет QMX50 заложил прочную основу для дальнейшей разработки крупногабаритных БПЛА на солнечной энергии, что поможет Китаю в развитии ключевых технологий в сферах альтернативной энергетики, композитных материалов и управления полетами, а также расширит возможности страны по выполнению миссий в ближнем космосе.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайБПЛАКосмос
 
 
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