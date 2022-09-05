https://ria.ru/20220905/bpla-1814507288.html

Крупногабаритный БПЛА КНР для ближнего космоса совершил свой первый полет

Крупногабаритный БПЛА КНР для ближнего космоса совершил свой первый полет - РИА Новости, 05.09.2022

Крупногабаритный БПЛА КНР для ближнего космоса совершил свой первый полет

Самостоятельно разработанный Китаем крупногабаритный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) для ближнего космоса QMX50, работающий на солнечной энергии, успешно РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T13:18

2022-09-05T13:18

2022-09-05T13:18

россия-китай: главное

китай

бпла

космос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814527155_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d41d209981167b2b526d6be7ef7cba7e.jpg

МОСКВА, 5 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Самостоятельно разработанный Китаем крупногабаритный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) для ближнего космоса QMX50, работающий на солнечной энергии, успешно совершил свой первый полет, сообщила Китайская корпорация авиационной промышленности (AVIC).По данным корпорации, которая является ведущим производителем авиатехники в стране, QMX50 взлетел в 17:50 и благополучно приземлился после 26-минутного полета.Аппарат разработан 1-м авиационным институтом AVIC. По завершении полета все компоненты системы находились в исправном состоянии, уточнили в корпорации.QMX50 -- это первый разработанный AVIC высотный низкоскоростной БПЛА со сверхбольшим относительным удлинением крыла, первая крупногабаритная модель БПЛА с двухфюзеляжной конфигурацией, а также первая полностью электрическая беспилотная платформа, работающая исключительно на солнечной энергии.Крупногабаритный БПЛА QMX50 может выполнять высотные и длительные полеты, используя эффективную и экологически чистую солнечную энергию. Он может выполнять различные воздушные задачи, включая высотную разведку, мониторинг лесных пожаров, мониторинг атмосферной среды, географическое картографирование, ретрансляцию связи.В AVIC отметили, что успешный первый полет QMX50 заложил прочную основу для дальнейшей разработки крупногабаритных БПЛА на солнечной энергии, что поможет Китаю в развитии ключевых технологий в сферах альтернативной энергетики, композитных материалов и управления полетами, а также расширит возможности страны по выполнению миссий в ближнем космосе.

https://ria.ru/20220831/eksperimenty-1813425074.html

https://ria.ru/20220830/aviasalon-1813230956.html

китай

космос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, бпла, космос