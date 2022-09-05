https://ria.ru/20220905/bpla-1814507288.html
Крупногабаритный БПЛА КНР для ближнего космоса совершил свой первый полет
Крупногабаритный БПЛА КНР для ближнего космоса совершил свой первый полет - РИА Новости, 05.09.2022
Крупногабаритный БПЛА КНР для ближнего космоса совершил свой первый полет
Самостоятельно разработанный Китаем крупногабаритный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) для ближнего космоса QMX50, работающий на солнечной энергии, успешно РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T13:18
2022-09-05T13:18
2022-09-05T13:18
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МОСКВА, 5 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Самостоятельно разработанный Китаем крупногабаритный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) для ближнего космоса QMX50, работающий на солнечной энергии, успешно совершил свой первый полет, сообщила Китайская корпорация авиационной промышленности (AVIC).По данным корпорации, которая является ведущим производителем авиатехники в стране, QMX50 взлетел в 17:50 и благополучно приземлился после 26-минутного полета.Аппарат разработан 1-м авиационным институтом AVIC. По завершении полета все компоненты системы находились в исправном состоянии, уточнили в корпорации.QMX50 -- это первый разработанный AVIC высотный низкоскоростной БПЛА со сверхбольшим относительным удлинением крыла, первая крупногабаритная модель БПЛА с двухфюзеляжной конфигурацией, а также первая полностью электрическая беспилотная платформа, работающая исключительно на солнечной энергии.Крупногабаритный БПЛА QMX50 может выполнять высотные и длительные полеты, используя эффективную и экологически чистую солнечную энергию. Он может выполнять различные воздушные задачи, включая высотную разведку, мониторинг лесных пожаров, мониторинг атмосферной среды, географическое картографирование, ретрансляцию связи.В AVIC отметили, что успешный первый полет QMX50 заложил прочную основу для дальнейшей разработки крупногабаритных БПЛА на солнечной энергии, что поможет Китаю в развитии ключевых технологий в сферах альтернативной энергетики, композитных материалов и управления полетами, а также расширит возможности страны по выполнению миссий в ближнем космосе.
https://ria.ru/20220831/eksperimenty-1813425074.html
https://ria.ru/20220830/aviasalon-1813230956.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, бпла, космос
Россия-Китай: Главное, Китай, БПЛА, Космос
МОСКВА, 5 сен - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Самостоятельно разработанный Китаем крупногабаритный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) для ближнего космоса QMX50, работающий на солнечной энергии, успешно совершил свой первый полет, сообщила Китайская корпорация авиационной промышленности (AVIC).
По данным корпорации, которая является ведущим производителем авиатехники в стране, QMX50 взлетел в 17:50 и благополучно приземлился после 26-минутного полета.
Аппарат разработан 1-м авиационным институтом AVIC. По завершении полета все компоненты системы находились в исправном состоянии, уточнили в корпорации.
QMX50 -- это первый разработанный AVIC высотный низкоскоростной БПЛА со сверхбольшим относительным удлинением крыла, первая крупногабаритная модель БПЛА с двухфюзеляжной конфигурацией, а также первая полностью электрическая беспилотная платформа, работающая исключительно на солнечной энергии.
Крупногабаритный БПЛА QMX50 может выполнять высотные и длительные полеты, используя эффективную и экологически чистую солнечную энергию. Он может выполнять различные воздушные задачи, включая высотную разведку, мониторинг лесных пожаров, мониторинг атмосферной среды, географическое картографирование, ретрансляцию связи.
В AVIC отметили, что успешный первый полет QMX50 заложил прочную основу для дальнейшей разработки крупногабаритных БПЛА
на солнечной энергии, что поможет Китаю в развитии ключевых технологий в сферах альтернативной энергетики, композитных материалов и управления полетами, а также расширит возможности страны по выполнению миссий в ближнем космосе.