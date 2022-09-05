https://ria.ru/20220905/bol-1814592035.html

The Economist: один из важнейших союзников США станет их головной болью

The Economist: один из важнейших союзников США станет их головной болью - РИА Новости, 05.09.2022

The Economist: один из важнейших союзников США станет их головной болью

Наибольшую угрозу для Запада представляет не Восток во главе с Китаем, а глобальный Юг, где важнейшую роль играет Индия — нынешний союзник США, написал в статье РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T15:54

2022-09-05T15:54

2022-09-05T21:23

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Наибольшую угрозу для Запада представляет не Восток во главе с Китаем, а глобальный Юг, где важнейшую роль играет Индия — нынешний союзник США, написал в статье для The Economist политолог Иэн Бреммер.Он заявил, что, несмотря на господствующую позицию в мире о грядущем конфликте между США и Китаем, ждать холодной войны между ними не стоит."Причина в том, что угрозы, свойственные XX веку, не отменят взаимозависимости XXI века", — пояснил автор.По его словам, несмотря на общее недоверие между Пекином и Вашингтоном, их союзники не захотят участвовать в глобальном противостоянии, так как от этого зависит их благополучие."Сильная дестабилизация Поднебесной приведет к гарантированному взаимному экономическому уничтожению", — продолжил Бреммер.Он напомнил, что Пекин и Вашингтон являются крупнейшими торговыми и экономическими партнерами друг для друга, что удерживает их "в одной лодке". Но есть другая угроза — страны Юга, прежде всего Индия."Такие государства несет по течению, и в следующем десятилетии они могут стать источником миллионов мигрантов и беженцев", — предостерег публицист.Нарушение цепочек поставок, инфляция, падение темпов роста экономики и сокращение денежных переводов грозят погрузить развивающиеся страны в долговой кризис в ближайшее десятилетие.Кроме того, страны Юга хуже подготовлены к изменениям климата. Глобальное потепление сильнее всего ударит по Африке, Ближнему Востоку и Центральной Америке.Запад с меньшим энтузиазмом будет стремиться решить конфликты и кризисы в Афганистане, Йемене и других государствах, а также сократит помощь через МВФ и прочие международные институты. Бедные страны в ответ могут объединиться, чтобы потребовать больше поддержки, либо усугубят общую политическую нестабильность, что грозит потоками миграции на Запад."В этой неустойчивой обстановке Индия займет место лидера глобального Юга", — написал Бреммер.Он подчеркнул, что Западу нужно сконцентрировать усилия и объединиться для решения этих трудностей. По мнению автора, для этой цели будет полезен союз с Китаем, но пока это мечта, хотя последнему есть что терять в случае глобальной нестабильности и хаоса.

https://ria.ru/20220711/raspad-1801780950.html

https://ria.ru/20220816/kissindzher-1809871579.html

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в мире, сша, индия, китай