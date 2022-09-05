https://ria.ru/20220905/blagoustroystvo-1814637877.html

Воробьев: работы по благоустройству необходимо завершить до морозов

Воробьев: работы по благоустройству необходимо завершить до морозов - РИА Новости, 05.09.2022

Воробьев: работы по благоустройству необходимо завершить до морозов

Все текущие работу по благоустройству в регионе необходимо завершить до наступления холодов, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T17:58

2022-09-05T17:58

2022-09-05T17:58

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

красногорск

подольск

общество

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Все текущие работу по благоустройству в регионе необходимо завершить до наступления холодов, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв."Благоустройство крайне желательно завершить до морозов", - сказал Воробьёв на совещании с региональными министрами.По словам губернатора, власти Подмосковья получают большой запрос на благоустройство от жителей."Огромный запрос везде, где бы мы ни были: в Подольске, Красногорске, Мытищах, Бронницах, в маленьких или больших городах, Кашире – на благоустройство. Причём и по президентской программе, и по паркам в лесах. Очень важно эту работу дальше продолжать", - сказал Воробьёв.

https://ria.ru/20220829/karta-1812947345.html

московская область (подмосковье)

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подольск

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, красногорск, подольск, общество