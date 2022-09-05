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Воробьев: работы по благоустройству необходимо завершить до морозов - РИА Новости, 05.09.2022
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Воробьев: работы по благоустройству необходимо завершить до морозов
Воробьев: работы по благоустройству необходимо завершить до морозов - РИА Новости, 05.09.2022
Воробьев: работы по благоустройству необходимо завершить до морозов
Все текущие работу по благоустройству в регионе необходимо завершить до наступления холодов, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T17:58
2022-09-05T17:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
красногорск
подольск
общество
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Все текущие работу по благоустройству в регионе необходимо завершить до наступления холодов, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв."Благоустройство крайне желательно завершить до морозов", - сказал Воробьёв на совещании с региональными министрами.По словам губернатора, власти Подмосковья получают большой запрос на благоустройство от жителей."Огромный запрос везде, где бы мы ни были: в Подольске, Красногорске, Мытищах, Бронницах, в маленьких или больших городах, Кашире – на благоустройство. Причём и по президентской программе, и по паркам в лесах. Очень важно эту работу дальше продолжать", - сказал Воробьёв.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, красногорск, подольск, общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Красногорск, Подольск, Общество
17:58 05.09.2022
 

Воробьев: работы по благоустройству необходимо завершить до морозов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкИсторический центр Подольска
Исторический центр Подольска - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Все текущие работу по благоустройству в регионе необходимо завершить до наступления холодов, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
"Благоустройство крайне желательно завершить до морозов", - сказал Воробьёв на совещании с региональными министрами.
По словам губернатора, власти Подмосковья получают большой запрос на благоустройство от жителей.
"Огромный запрос везде, где бы мы ни были: в Подольске, Красногорске, Мытищах, Бронницах, в маленьких или больших городах, Кашире – на благоустройство. Причём и по президентской программе, и по паркам в лесах. Очень важно эту работу дальше продолжать", - сказал Воробьёв.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевКрасногорскПодольскОбщество
 
 
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