https://ria.ru/20220905/birzha-1814494203.html
Мосбиржа возобновит торги на рынках валюты и драгметаллов
Мосбиржа возобновит торги на рынках валюты и драгметаллов - РИА Новости, 05.09.2022
Мосбиржа возобновит торги на рынках валюты и драгметаллов
Московская биржа с 12.15 мск возобновит торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, которые были приостановлены в 10.50 мск, говорится в сообщении... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:01
2022-09-05T12:01
2022-09-05T12:10
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Московская биржа с 12.15 мск возобновит торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, которые были приостановлены в 10.50 мск, говорится в сообщении торговой площадки."Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов возобновятся в 12.15 мск. Торговая система доступна для снятия ранее выставленных заявок", - сообщила биржа.Московская биржа ранее в понедельник сообщала, что приостановила торги на валютном рынке и рынке драгметаллов из-за ошибки в конфигурации торговой системы валютного рынка, при этом торги на других рынках проходят в штатном режиме.
https://ria.ru/20220904/rubl-1813400143.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
12:01 05.09.2022 (обновлено: 12:10 05.09.2022)
Мосбиржа возобновит торги на рынках валюты и драгметаллов
Московская биржа с 12:15 возобновит торги на рынках валюты и драгоценных металлов