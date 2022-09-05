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Мосбиржа возобновит торги на рынках валюты и драгметаллов - РИА Новости, 05.09.2022
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Мосбиржа возобновит торги на рынках валюты и драгметаллов
Мосбиржа возобновит торги на рынках валюты и драгметаллов - РИА Новости, 05.09.2022
Мосбиржа возобновит торги на рынках валюты и драгметаллов
Московская биржа с 12.15 мск возобновит торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, которые были приостановлены в 10.50 мск, говорится в сообщении... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:01
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экономика
московская биржа
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Московская биржа с 12.15 мск возобновит торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, которые были приостановлены в 10.50 мск, говорится в сообщении торговой площадки."Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов возобновятся в 12.15 мск. Торговая система доступна для снятия ранее выставленных заявок", - сообщила биржа.Московская биржа ранее в понедельник сообщала, что приостановила торги на валютном рынке и рынке драгметаллов из-за ошибки в конфигурации торговой системы валютного рынка, при этом торги на других рынках проходят в штатном режиме.
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экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
12:01 05.09.2022 (обновлено: 12:10 05.09.2022)
 
Мосбиржа возобновит торги на рынках валюты и драгметаллов

Московская биржа с 12:15 возобновит торги на рынках валюты и драгоценных металлов

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Московской биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Московская биржа с 12.15 мск возобновит торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, которые были приостановлены в 10.50 мск, говорится в сообщении торговой площадки.
"Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов возобновятся в 12.15 мск. Торговая система доступна для снятия ранее выставленных заявок", - сообщила биржа.
Московская биржа ранее в понедельник сообщала, что приостановила торги на валютном рынке и рынке драгметаллов из-за ошибки в конфигурации торговой системы валютного рынка, при этом торги на других рынках проходят в штатном режиме.
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