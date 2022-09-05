https://ria.ru/20220905/birzha-1814494203.html

Мосбиржа возобновит торги на рынках валюты и драгметаллов

Мосбиржа возобновит торги на рынках валюты и драгметаллов - РИА Новости, 05.09.2022

Мосбиржа возобновит торги на рынках валюты и драгметаллов

Московская биржа с 12.15 мск возобновит торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, которые были приостановлены в 10.50 мск, говорится в сообщении... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T12:01

2022-09-05T12:01

2022-09-05T12:10

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Московская биржа с 12.15 мск возобновит торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, которые были приостановлены в 10.50 мск, говорится в сообщении торговой площадки."Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов возобновятся в 12.15 мск. Торговая система доступна для снятия ранее выставленных заявок", - сообщила биржа.Московская биржа ранее в понедельник сообщала, что приостановила торги на валютном рынке и рынке драгметаллов из-за ошибки в конфигурации торговой системы валютного рынка, при этом торги на других рынках проходят в штатном режиме.

https://ria.ru/20220904/rubl-1813400143.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, московская биржа