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Украинские беженцы переехали в Канаду и сильно об этом пожалели - РИА Новости, 05.09.2022
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Украинские беженцы переехали в Канаду и сильно об этом пожалели
Украинские беженцы переехали в Канаду и сильно об этом пожалели - РИА Новости, 05.09.2022
Украинские беженцы переехали в Канаду и сильно об этом пожалели
Украинская семья, переехавшая в Канаду после начала российской специальной операции по защите Донбасса, пожаловалась на дорогую жизнь в стране, пишет местный... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T20:42
2022-09-05T22:28
в мире
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донбасс
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Украинская семья, переехавшая в Канаду после начала российской специальной операции по защите Донбасса, пожаловалась на дорогую жизнь в стране, пишет местный портал Global News.Как уточняет издание, беженцы поселились в провинции Саскачеван в мае. Сейчас семейная пара, у которой четверо детей, изо всех сил пытается заработать деньги, чтобы успевать за расходами. По их словам, они не ожидали, что все будет стоить так дорого."На Украине у нас меньше затрат на аренду, на дом, на еду, на одежду, на все, и, может быть, поэтому у нас немного по-другому", — уточнила жена.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от украинских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.По официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.
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в мире, украина, канада, оон, донбасс
В мире, Украина, Канада, ООН, Донбасс
20:42 05.09.2022 (обновлено: 22:28 05.09.2022)
 
Украинские беженцы переехали в Канаду и сильно об этом пожалели

Global News: беженцы с Украины пожаловались на большие расходы и дорогую жизнь в Канаде

© Depositphotos / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© Depositphotos / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Украинская семья, переехавшая в Канаду после начала российской специальной операции по защите Донбасса, пожаловалась на дорогую жизнь в стране, пишет местный портал Global News.
Как уточняет издание, беженцы поселились в провинции Саскачеван в мае. Сейчас семейная пара, у которой четверо детей, изо всех сил пытается заработать деньги, чтобы успевать за расходами. По их словам, они не ожидали, что все будет стоить так дорого.
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
Вчера, 20:05
Украинская беженка развалила семью британского миллионера, пишут СМИ
"На Украине у нас меньше затрат на аренду, на дом, на еду, на одежду, на все, и, может быть, поэтому у нас немного по-другому", — уточнила жена.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от украинских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
По официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.
Лондон - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
28 августа, 12:10
СМИ: в Британии выставят на улицу "шокирующее" число украинских беженцев
 
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