https://ria.ru/20220905/bezhentsy-1814672358.html

Украинские беженцы переехали в Канаду и сильно об этом пожалели

Украинские беженцы переехали в Канаду и сильно об этом пожалели - РИА Новости, 05.09.2022

Украинские беженцы переехали в Канаду и сильно об этом пожалели

Украинская семья, переехавшая в Канаду после начала российской специальной операции по защите Донбасса, пожаловалась на дорогую жизнь в стране, пишет местный... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T20:42

2022-09-05T20:42

2022-09-05T22:28

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Украинская семья, переехавшая в Канаду после начала российской специальной операции по защите Донбасса, пожаловалась на дорогую жизнь в стране, пишет местный портал Global News.Как уточняет издание, беженцы поселились в провинции Саскачеван в мае. Сейчас семейная пара, у которой четверо детей, изо всех сил пытается заработать деньги, чтобы успевать за расходами. По их словам, они не ожидали, что все будет стоить так дорого."На Украине у нас меньше затрат на аренду, на дом, на еду, на одежду, на все, и, может быть, поэтому у нас немного по-другому", — уточнила жена.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от украинских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.По официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.

https://ria.ru/20220904/bezhenka-1814388760.html

https://ria.ru/20220828/bezhentsy-1812685680.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, украина, канада, оон, донбасс