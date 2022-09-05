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Монастырь канонической УПЦ принял 5 тысяч беженцев
Монастырь канонической УПЦ принял 5 тысяч беженцев - РИА Новости, 05.09.2022
Монастырь канонической УПЦ принял 5 тысяч беженцев
Свято-Вознесенский Банченский мужской монастырь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) принял 5 тысяч беженцев с момента обострения конфликта на... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T20:17
2022-09-05T20:17
2022-09-05T20:17
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карлсруэ
черновицкая область
украинская православная церковь
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КАРЛСРУЭ, 5 сен - РИА Новости. Свято-Вознесенский Банченский мужской монастырь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) принял 5 тысяч беженцев с момента обострения конфликта на Украине, храмы и монастыри канонической церкви также оказывают помощь нуждающимся, заявила участница украинской делегации на ассамблее Всемирного совета церквей (ВСЦ) Иванна Иллина, представляющая УПЦ."С начала полномасштабного вторжения она (УПЦ - ред.) помогает беженцам и нуждающимся. К примеру, только через Банченский монастырь с первых дней войны прошли 5 тысяч беженцев. Кроме того, в наших храмах и монастырях есть множество убежищ и приютов", - заявила она, выступая на пленарном заседании, посвященном конфликту на Украине.Иллина также отметила, что УПЦ снабжает украинских солдат униформой.Банченский монастырь расположен в селе Банчены Герцаевского района Черновицкой области Украины. Синод канонической Украинской православной церкви постановил открыть его 6 декабря 1996 года, его основатель и настоятель - викарий Черновицко-Буковинской епархии митрополит Банченский Лонгин (Жар).Ассамблея – высший руководящий орган созданного в 1948 году ВСЦ – проходит в немецком Карлсруэ с 31 августа по 8 сентября. Она представляет собой форум, на который съезжаются представители всех церквей-членов. В ассамблее принимает участие делегация Русской православной церкви, которую возглавляет председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Тема ассамблеи в этом году сформулирована так: "Христова любовь движет мир к примирению и единству".
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украина, карлсруэ, черновицкая область, украинская православная церковь, русская православная церковь
Религия, Украина, Карлсруэ, Черновицкая область, Украинская православная церковь, Русская православная церковь
Монастырь канонической УПЦ принял 5 тысяч беженцев
Монастырь канонической УПЦ принял 5 тысяч беженцев с начала конфликта на Украине
КАРЛСРУЭ, 5 сен - РИА Новости. Свято-Вознесенский Банченский мужской монастырь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) принял 5 тысяч беженцев с момента обострения конфликта на Украине, храмы и монастыри канонической церкви также оказывают помощь нуждающимся, заявила участница украинской делегации на ассамблее Всемирного совета церквей (ВСЦ) Иванна Иллина, представляющая УПЦ.
"С начала полномасштабного вторжения она (УПЦ - ред.) помогает беженцам и нуждающимся. К примеру, только через Банченский монастырь с первых дней войны прошли 5 тысяч беженцев. Кроме того, в наших храмах и монастырях есть множество убежищ и приютов", - заявила она, выступая на пленарном заседании, посвященном конфликту на Украине.
Иллина также отметила, что УПЦ снабжает украинских солдат униформой.
Банченский монастырь расположен в селе Банчены Герцаевского района Черновицкой области Украины. Синод канонической Украинской православной церкви постановил открыть его 6 декабря 1996 года, его основатель и настоятель - викарий Черновицко-Буковинской епархии митрополит Банченский Лонгин (Жар).
Ассамблея – высший руководящий орган созданного в 1948 году ВСЦ – проходит в немецком Карлсруэ с 31 августа по 8 сентября. Она представляет собой форум, на который съезжаются представители всех церквей-членов. В ассамблее принимает участие делегация Русской православной церкви, которую возглавляет председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Тема ассамблеи в этом году сформулирована так: "Христова любовь движет мир к примирению и единству".