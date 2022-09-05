https://ria.ru/20220905/besplodie-1814429712.html
Риск бесплодия стремительно увеличивается после 30 лет, заявили в Минздраве
Риск бесплодия стремительно увеличивается после 30 лет, заявили в Минздраве - РИА Новости, 05.09.2022
Риск бесплодия стремительно увеличивается после 30 лет, заявили в Минздраве
Риск бесплодия после 30 лет стремительно увеличивается - примерно на 5% в год снижается вероятность забеременеть, сообщила главный внештатный специалист по... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T07:26
2022-09-05T07:26
2022-09-05T14:36
общество
здоровье - общество
русский (остров)
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Риск бесплодия после 30 лет стремительно увеличивается - примерно на 5% в год снижается вероятность забеременеть, сообщила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина.Она отметила, что после 40 лет каждая женщина имеет примерно одно-два хронических заболевания."У нас большая проблема с онкологической заболеваемостью. Рак, как мы говорим, помолодел. В структуре смертности женщин от онкологических заболеваний фактически 31% - это смертность от рака органов репродуктивной системы молочной железы и среди этих женщин 4% - это женщины до 40 лет, которые не успели стать матерями", - добавила Долгушина.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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русский (остров)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022
Общество, Здоровье - Общество, Русский (остров), Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022
07:26 05.09.2022 (обновлено: 14:36 05.09.2022)
Риск бесплодия стремительно увеличивается после 30 лет, заявили в Минздраве
Эксперт Минздрава Долгушина: риск бесплодия стремительно увеличивается после 30 лет