https://ria.ru/20220905/besplodie-1814429712.html

Риск бесплодия стремительно увеличивается после 30 лет, заявили в Минздраве

Риск бесплодия стремительно увеличивается после 30 лет, заявили в Минздраве - РИА Новости, 05.09.2022

Риск бесплодия стремительно увеличивается после 30 лет, заявили в Минздраве

Риск бесплодия после 30 лет стремительно увеличивается - примерно на 5% в год снижается вероятность забеременеть, сообщила главный внештатный специалист по... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T07:26

2022-09-05T07:26

2022-09-05T14:36

общество

здоровье - общество

русский (остров)

владивосток

дальневосточный федеральный университет

вэф-2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151858/98/1518589860_80:0:1922:1036_1920x0_80_0_0_08bc6f75abe579c009d89dc551805d27.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Риск бесплодия после 30 лет стремительно увеличивается - примерно на 5% в год снижается вероятность забеременеть, сообщила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина.Она отметила, что после 40 лет каждая женщина имеет примерно одно-два хронических заболевания."У нас большая проблема с онкологической заболеваемостью. Рак, как мы говорим, помолодел. В структуре смертности женщин от онкологических заболеваний фактически 31% - это смертность от рака органов репродуктивной системы молочной железы и среди этих женщин 4% - это женщины до 40 лет, которые не успели стать матерями", - добавила Долгушина.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220905/registr-1814427860.html

русский (остров)

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, здоровье - общество, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022