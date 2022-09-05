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Риск бесплодия стремительно увеличивается после 30 лет, заявили в Минздраве - РИА Новости, 05.09.2022
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Риск бесплодия стремительно увеличивается после 30 лет, заявили в Минздраве
Риск бесплодия стремительно увеличивается после 30 лет, заявили в Минздраве - РИА Новости, 05.09.2022
Риск бесплодия стремительно увеличивается после 30 лет, заявили в Минздраве
Риск бесплодия после 30 лет стремительно увеличивается - примерно на 5% в год снижается вероятность забеременеть, сообщила главный внештатный специалист по... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T07:26
2022-09-05T14:36
общество
здоровье - общество
русский (остров)
владивосток
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Риск бесплодия после 30 лет стремительно увеличивается - примерно на 5% в год снижается вероятность забеременеть, сообщила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина.Она отметила, что после 40 лет каждая женщина имеет примерно одно-два хронических заболевания."У нас большая проблема с онкологической заболеваемостью. Рак, как мы говорим, помолодел. В структуре смертности женщин от онкологических заболеваний фактически 31% - это смертность от рака органов репродуктивной системы молочной железы и среди этих женщин 4% - это женщины до 40 лет, которые не успели стать матерями", - добавила Долгушина.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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общество, здоровье - общество, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022
Общество, Здоровье - Общество, Русский (остров), Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022
07:26 05.09.2022 (обновлено: 14:36 05.09.2022)
 
Риск бесплодия стремительно увеличивается после 30 лет, заявили в Минздраве

Эксперт Минздрава Долгушина: риск бесплодия стремительно увеличивается после 30 лет

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Риск бесплодия после 30 лет стремительно увеличивается - примерно на 5% в год снижается вероятность забеременеть, сообщила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина.
"Стремительно увеличивается риск бесплодия. Примерно на 5% в год после 30 лет снижается вероятность стать мамой, то есть забеременеть", - сказала Долгушина в рамках сессии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Она отметила, что после 40 лет каждая женщина имеет примерно одно-два хронических заболевания.
"У нас большая проблема с онкологической заболеваемостью. Рак, как мы говорим, помолодел. В структуре смертности женщин от онкологических заболеваний фактически 31% - это смертность от рака органов репродуктивной системы молочной железы и среди этих женщин 4% - это женщины до 40 лет, которые не успели стать матерями", - добавила Долгушина.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЭФ - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 06:43
Эксперт: регистр репродуктивного здоровья планируется запустить в 2023 году
 
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