https://ria.ru/20220905/belorussiya-1814572884.html
Суд в Белоруссии приговорил юриста Зенковича к 11 годам колонии
Суд в Белоруссии приговорил юриста Зенковича к 11 годам колонии - РИА Новости, 05.09.2022
Суд в Белоруссии приговорил юриста Зенковича к 11 годам колонии
Минский областной суд приговорил юриста Юрия Зенковича к 11 годам колонии усиленного режима по делу о заговоре с целью захвата государственной власти в... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T15:13
2022-09-05T15:13
2022-09-05T16:10
белоруссия
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МИНСК, 5 сен - РИА Новости. Минский областной суд приговорил юриста Юрия Зенковича к 11 годам колонии усиленного режима по делу о заговоре с целью захвата государственной власти в Белоруссии, передает агентство Sputnik Беларусь."Суд огласил обвинительный приговор по делу о попытке госпереворота в Беларуси. Минский суд назначил Юрию Зенковичу 11 лет лишения свободы", - сообщается в Telegram-канале агентства.Адвокат Зенковича Григорий Жуков настаивал, что его клиент должен быть оправдан по всем статьям, поскольку, по его словам, заговор стал результатом оперативного эксперимента.Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 апреля 2021 года заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем.
https://ria.ru/20220905/sud-1814580306.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, в мире
15:13 05.09.2022 (обновлено: 16:10 05.09.2022)
Суд в Белоруссии приговорил юриста Зенковича к 11 годам колонии
Суд в Белоруссии приговорил юриста Зенковича к 11 годам колонии по делу о заговоре