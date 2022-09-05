Рейтинг@Mail.ru
Суд в Белоруссии приговорил юриста Зенковича к 11 годам колонии - РИА Новости, 05.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220905/belorussiya-1814572884.html
Суд в Белоруссии приговорил юриста Зенковича к 11 годам колонии
Суд в Белоруссии приговорил юриста Зенковича к 11 годам колонии - РИА Новости, 05.09.2022
Суд в Белоруссии приговорил юриста Зенковича к 11 годам колонии
Минский областной суд приговорил юриста Юрия Зенковича к 11 годам колонии усиленного режима по делу о заговоре с целью захвата государственной власти в... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T15:13
2022-09-05T16:10
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d2edc1dc1271923c0fbc17b2e05ec807.jpg
МИНСК, 5 сен - РИА Новости. Минский областной суд приговорил юриста Юрия Зенковича к 11 годам колонии усиленного режима по делу о заговоре с целью захвата государственной власти в Белоруссии, передает агентство Sputnik Беларусь."Суд огласил обвинительный приговор по делу о попытке госпереворота в Беларуси. Минский суд назначил Юрию Зенковичу 11 лет лишения свободы", - сообщается в Telegram-канале агентства.Адвокат Зенковича Григорий Жуков настаивал, что его клиент должен быть оправдан по всем статьям, поскольку, по его словам, заговор стал результатом оперативного эксперимента.Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 апреля 2021 года заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем.
https://ria.ru/20220905/sud-1814580306.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_846af70666bb50e5ce7813aa4313aeef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, в мире
Белоруссия, В мире
15:13 05.09.2022 (обновлено: 16:10 05.09.2022)
 
Суд в Белоруссии приговорил юриста Зенковича к 11 годам колонии

Суд в Белоруссии приговорил юриста Зенковича к 11 годам колонии по делу о заговоре

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в медиабанк
Судебный молоток. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 5 сен - РИА Новости. Минский областной суд приговорил юриста Юрия Зенковича к 11 годам колонии усиленного режима по делу о заговоре с целью захвата государственной власти в Белоруссии, передает агентство Sputnik Беларусь.
"Суд огласил обвинительный приговор по делу о попытке госпереворота в Беларуси. Минский суд назначил Юрию Зенковичу 11 лет лишения свободы", - сообщается в Telegram-канале агентства.
Адвокат Зенковича Григорий Жуков настаивал, что его клиент должен быть оправдан по всем статьям, поскольку, по его словам, заговор стал результатом оперативного эксперимента.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 апреля 2021 года заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем.
Подсудимые общаются с адвокатами в зале суда Минского района перед оглашением приговора по делу о заговоре с целью захвата власти в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
15:35
Суд в Минске приговорил Костусева и Федуту к десяти годам колонии
 
БелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала