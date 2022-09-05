https://ria.ru/20220905/avtokemping-1814426013.html

Кожемяко предложил развивать в ДФО инфраструктуру для автокемпингов

Кожемяко предложил развивать в ДФО инфраструктуру для автокемпингов - РИА Новости, 05.09.2022

Кожемяко предложил развивать в ДФО инфраструктуру для автокемпингов

Губернатор Приморья Олег Кожемяко на семинаре-совещании по подготовке Госсовета по туризму предложил развивать на Дальнем Востоке инфраструктуру для... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T06:08

2022-09-05T06:08

2022-09-05T10:38

туризм

дальневосточный федеральный университет

владивосток

русский (остров)

вэф-2022

общество

новости - туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко на семинаре-совещании по подготовке Госсовета по туризму предложил развивать на Дальнем Востоке инфраструктуру для автокемпингов, по его мнению, это бы открыло большие возможности в развитии туризма.По его словам, для тех, у кого нет автомобиля, можно организовать также прокат автомобилей, например, "Уазов", это бы также стимулировало развитие промышленности. "Это то направление, которое нам нужно развивать, я думаю, у каждого субъекта есть такие преимущества", - отметил Кожемяко.Также он предложил рассмотреть создание на уровне субъектов структуры, которая бы занималась вывозом мусора.ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220905/turizm-1814423577.html

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Максим Горбачев

дальневосточный федеральный университет, владивосток, русский (остров), вэф-2022, общество, новости - туризм