06:08 05.09.2022 (обновлено: 10:38 05.09.2022)
Кожемяко предложил развивать в ДФО инфраструктуру для автокемпингов
Губернатор Приморья Кожемяко предложил развивать в ДФО инфраструктуру для автокемпингов
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСимволика Восточного экономического форума (ВЭФ) на витрине корпуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке
Символика Восточного экономического форума (ВЭФ) на витрине корпуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко на семинаре-совещании по подготовке Госсовета по туризму предложил развивать на Дальнем Востоке инфраструктуру для автокемпингов, по его мнению, это бы открыло большие возможности в развитии туризма.
"Можно организовать в системе, может быть, даже рассмотреть меры поддержки со стороны федерального бюджета, региона, именно создание автокемпинговых пунктов проката, где человек может, к нам очень много приезжают сюда на джипах, взять в прокат этот модуль на колесах, должна быть маршрутизация... возможность подсоединить электричества, те удобства, которые касаются коммунальной инфраструктуры. Мне кажется, что это путешествие в целом по краю, по стране, у нас много мест на Дальнем Востоке от Байкала до Японского моря, очень было бы востребовано", - сообщил Кожемяко.
По его словам, для тех, у кого нет автомобиля, можно организовать также прокат автомобилей, например, "Уазов", это бы также стимулировало развитие промышленности. "Это то направление, которое нам нужно развивать, я думаю, у каждого субъекта есть такие преимущества", - отметил Кожемяко.
Также он предложил рассмотреть создание на уровне субъектов структуры, которая бы занималась вывозом мусора.
ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.