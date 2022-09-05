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Кожемяко предложил развивать в ДФО инфраструктуру для автокемпингов - РИА Новости, 05.09.2022
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Туризм
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Кожемяко предложил развивать в ДФО инфраструктуру для автокемпингов
Кожемяко предложил развивать в ДФО инфраструктуру для автокемпингов - РИА Новости, 05.09.2022
Кожемяко предложил развивать в ДФО инфраструктуру для автокемпингов
Губернатор Приморья Олег Кожемяко на семинаре-совещании по подготовке Госсовета по туризму предложил развивать на Дальнем Востоке инфраструктуру для... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T06:08
2022-09-05T10:38
туризм
дальневосточный федеральный университет
владивосток
русский (остров)
вэф-2022
общество
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко на семинаре-совещании по подготовке Госсовета по туризму предложил развивать на Дальнем Востоке инфраструктуру для автокемпингов, по его мнению, это бы открыло большие возможности в развитии туризма.По его словам, для тех, у кого нет автомобиля, можно организовать также прокат автомобилей, например, "Уазов", это бы также стимулировало развитие промышленности. "Это то направление, которое нам нужно развивать, я думаю, у каждого субъекта есть такие преимущества", - отметил Кожемяко.Также он предложил рассмотреть создание на уровне субъектов структуры, которая бы занималась вывозом мусора.ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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дальневосточный федеральный университет, владивосток, русский (остров), вэф-2022, общество, новости - туризм
Туризм, Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Русский (остров), ВЭФ-2022, Общество, Новости - Туризм
06:08 05.09.2022 (обновлено: 10:38 05.09.2022)
 
Кожемяко предложил развивать в ДФО инфраструктуру для автокемпингов

Губернатор Приморья Кожемяко предложил развивать в ДФО инфраструктуру для автокемпингов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСимволика Восточного экономического форума (ВЭФ) на витрине корпуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке
Символика Восточного экономического форума (ВЭФ) на витрине корпуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Символика Восточного экономического форума (ВЭФ) на витрине корпуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко на семинаре-совещании по подготовке Госсовета по туризму предложил развивать на Дальнем Востоке инфраструктуру для автокемпингов, по его мнению, это бы открыло большие возможности в развитии туризма.
"Можно организовать в системе, может быть, даже рассмотреть меры поддержки со стороны федерального бюджета, региона, именно создание автокемпинговых пунктов проката, где человек может, к нам очень много приезжают сюда на джипах, взять в прокат этот модуль на колесах, должна быть маршрутизация... возможность подсоединить электричества, те удобства, которые касаются коммунальной инфраструктуры. Мне кажется, что это путешествие в целом по краю, по стране, у нас много мест на Дальнем Востоке от Байкала до Японского моря, очень было бы востребовано", - сообщил Кожемяко.
По его словам, для тех, у кого нет автомобиля, можно организовать также прокат автомобилей, например, "Уазов", это бы также стимулировало развитие промышленности. "Это то направление, которое нам нужно развивать, я думаю, у каждого субъекта есть такие преимущества", - отметил Кожемяко.
Также он предложил рассмотреть создание на уровне субъектов структуры, которая бы занималась вывозом мусора.
ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Символика Восточного экономического форума в главном корпусе кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 04:59Туризм
На полях ВЭФ обсудят стратегии по развитию туризма в России
 
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