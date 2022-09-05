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Социальные центры МО получат новые автобусы для перевозки детей - РИА Новости, 05.09.2022
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Социальные центры МО получат новые автобусы для перевозки детей
Социальные центры МО получат новые автобусы для перевозки детей - РИА Новости, 05.09.2022
Социальные центры МО получат новые автобусы для перевозки детей
В министерстве социального развития Московской области рассказали, что 26 социальных учреждений региона получат новые автобусы, с помощью которых можно будет... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T15:56
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новости подмосковья
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В министерстве социального развития Московской области рассказали, что 26 социальных учреждений региона получат новые автобусы, с помощью которых можно будет перевозить около 800 детей. Об этом сообщил телеканал "360".Контракт на поставку уже заключен. Автобусы на базе "Газель Next" и ПАЗ будут использоваться для транспортировки детей, проходящих курс реабилитации. Транспорт будет доставлять юных пассажиров к узким специалистам городских клиник, в санатории и оздоровительные лагеря, а также в школу и из школы, и на экскурсии.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
15:56 05.09.2022 (обновлено: 18:27 05.09.2022)
 

Социальные центры МО получат новые автобусы для перевозки детей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкЗнак "Дети" на лобовом стекле автобуса
Знак Дети на лобовом стекле автобуса - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В министерстве социального развития Московской области рассказали, что 26 социальных учреждений региона получат новые автобусы, с помощью которых можно будет перевозить около 800 детей. Об этом сообщил телеканал "360".
Контракт на поставку уже заключен. Автобусы на базе "Газель Next" и ПАЗ будут использоваться для транспортировки детей, проходящих курс реабилитации. Транспорт будет доставлять юных пассажиров к узким специалистам городских клиник, в санатории и оздоровительные лагеря, а также в школу и из школы, и на экскурсии.
 
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