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Социальные центры МО получат новые автобусы для перевозки детей

Социальные центры МО получат новые автобусы для перевозки детей - РИА Новости, 05.09.2022

Социальные центры МО получат новые автобусы для перевозки детей

В министерстве социального развития Московской области рассказали, что 26 социальных учреждений региона получат новые автобусы, с помощью которых можно будет... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T15:56

2022-09-05T15:56

2022-09-05T18:27

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В министерстве социального развития Московской области рассказали, что 26 социальных учреждений региона получат новые автобусы, с помощью которых можно будет перевозить около 800 детей. Об этом сообщил телеканал "360".Контракт на поставку уже заключен. Автобусы на базе "Газель Next" и ПАЗ будут использоваться для транспортировки детей, проходящих курс реабилитации. Транспорт будет доставлять юных пассажиров к узким специалистам городских клиник, в санатории и оздоровительные лагеря, а также в школу и из школы, и на экскурсии.

московская область (подмосковье)

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)