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Россия и Таиланд прорабатывают вопрос о возобновлении прямого авиасообщения

Россия и Таиланд прорабатывают вопрос о возобновлении прямого авиасообщения - РИА Новости, 05.09.2022

Россия и Таиланд прорабатывают вопрос о возобновлении прямого авиасообщения

Россия и Таиланд прорабатывают вопрос о возобновлении прямого авиасообщения, заявили в МИД РФ, анонсируя встречу министров иностранных дел. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T17:29

2022-09-05T17:29

2022-09-05T17:29

туризм

новости - туризм

таиланд

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россия и Таиланд прорабатывают вопрос о возобновлении прямого авиасообщения, заявили в МИД РФ, анонсируя встречу министров иностранных дел.Ранее МИД РФ сообщил, что 5-6 сентября Москву с рабочим визитом посетит заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Королевства Таиланд Дон Праматвинай, состоится его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Прорабатывается вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами", - сообщило министерство.В ведомстве напомнили, что правительством Таиланда одобрено включение вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" в число препаратов, иммунизация которыми дает возможность въезда на территорию без прохождения карантина."Указанные шаги будут способствовать возобновлению туристических обменов", - считают в МИД РФ. Там напомнили, что в 2019 году взаимный турпоток составил 1,48 миллиона человек, в 2020 году – 587 тысяч человек, а в 2021 году – только 117,5 тысяч.В российском дипведомстве назвали также перспективным сотрудничество Москвы и Бангкока в сфере гражданской авиации.

https://ria.ru/20220819/tailand-1810491909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, таиланд, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)