Россия и Таиланд прорабатывают вопрос о возобновлении прямого авиасообщения
МИД: Россия и Таиланд прорабатывают вопрос о возобновлении прямого авиасообщения
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россия и Таиланд прорабатывают вопрос о возобновлении прямого авиасообщения, заявили в МИД РФ, анонсируя встречу министров иностранных дел.
Ранее МИД РФ сообщил, что 5-6 сентября Москву с рабочим визитом посетит заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Королевства Таиланд Дон Праматвинай, состоится его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Прорабатывается вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами", - сообщило министерство.
В ведомстве напомнили, что правительством Таиланда одобрено включение вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" в число препаратов, иммунизация которыми дает возможность въезда на территорию без прохождения карантина.
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"Указанные шаги будут способствовать возобновлению туристических обменов", - считают в МИД РФ. Там напомнили, что в 2019 году взаимный турпоток составил 1,48 миллиона человек, в 2020 году – 587 тысяч человек, а в 2021 году – только 117,5 тысяч.
В российском дипведомстве назвали также перспективным сотрудничество Москвы и Бангкока в сфере гражданской авиации.