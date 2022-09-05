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Россия и Таиланд прорабатывают вопрос о возобновлении прямого авиасообщения - РИА Новости, 05.09.2022
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Туризм
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Россия и Таиланд прорабатывают вопрос о возобновлении прямого авиасообщения
Россия и Таиланд прорабатывают вопрос о возобновлении прямого авиасообщения - РИА Новости, 05.09.2022
Россия и Таиланд прорабатывают вопрос о возобновлении прямого авиасообщения
Россия и Таиланд прорабатывают вопрос о возобновлении прямого авиасообщения, заявили в МИД РФ, анонсируя встречу министров иностранных дел. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T17:29
2022-09-05T17:29
туризм
новости - туризм
таиланд
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россия и Таиланд прорабатывают вопрос о возобновлении прямого авиасообщения, заявили в МИД РФ, анонсируя встречу министров иностранных дел.Ранее МИД РФ сообщил, что 5-6 сентября Москву с рабочим визитом посетит заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Королевства Таиланд Дон Праматвинай, состоится его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Прорабатывается вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами", - сообщило министерство.В ведомстве напомнили, что правительством Таиланда одобрено включение вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" в число препаратов, иммунизация которыми дает возможность въезда на территорию без прохождения карантина."Указанные шаги будут способствовать возобновлению туристических обменов", - считают в МИД РФ. Там напомнили, что в 2019 году взаимный турпоток составил 1,48 миллиона человек, в 2020 году – 587 тысяч человек, а в 2021 году – только 117,5 тысяч.В российском дипведомстве назвали также перспективным сотрудничество Москвы и Бангкока в сфере гражданской авиации.
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новости - туризм, таиланд, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
17:29 05.09.2022
 
Россия и Таиланд прорабатывают вопрос о возобновлении прямого авиасообщения

МИД: Россия и Таиланд прорабатывают вопрос о возобновлении прямого авиасообщения

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россия и Таиланд прорабатывают вопрос о возобновлении прямого авиасообщения, заявили в МИД РФ, анонсируя встречу министров иностранных дел.
Ранее МИД РФ сообщил, что 5-6 сентября Москву с рабочим визитом посетит заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Королевства Таиланд Дон Праматвинай, состоится его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Прорабатывается вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами", - сообщило министерство.
В ведомстве напомнили, что правительством Таиланда одобрено включение вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" в число препаратов, иммунизация которыми дает возможность въезда на территорию без прохождения карантина.
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"Указанные шаги будут способствовать возобновлению туристических обменов", - считают в МИД РФ. Там напомнили, что в 2019 году взаимный турпоток составил 1,48 миллиона человек, в 2020 году – 587 тысяч человек, а в 2021 году – только 117,5 тысяч.
В российском дипведомстве назвали также перспективным сотрудничество Москвы и Бангкока в сфере гражданской авиации.
 
ТуризмНовости - ТуризмТаиландРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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