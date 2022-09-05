https://ria.ru/20220905/arktika-1814526169.html

Путин объявил о возвращении России в Арктику

Путин объявил о возвращении России в Арктику - РИА Новости, 05.09.2022

Путин объявил о возвращении России в Арктику

Россия возвращается в Арктику как с экономической точки зрения, так и с точки зрения обеспечения обороноспособности и предотвращения чрезвычайных ситуаций,... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T13:10

2022-09-05T13:10

2022-09-05T13:43

арктика

россия

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Россия возвращается в Арктику как с экономической точки зрения, так и с точки зрения обеспечения обороноспособности и предотвращения чрезвычайных ситуаций, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия в Арктику возвращается и с экономической точки зрения, и с точки зрения обеспечения обороноспособности страны, и с точки зрения предотвращения чрезвычайных ситуаций. Там инфраструктура МЧС у нас будет развиваться. Будет происходить освоение северного морского пути, там у нас уже развернулись некоторые крупные экономические проекты, в том числе - в сфере энергетики", - сказал Путин на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край"."Арктика - очень уязвимый с точки зрения экологии регион и требует особого внимания к ее защите, поэтому вот все это вместе - уборка старого (мусора) и создание благоприятных условий, надежно обеспечивающих и интересы жизнедеятельности человека, экономические, оборонные интересы и интересы защиты природы - все это вместе - сложнейшая задача", - отметил Путин.Он также заявил, что будущее России "в значительной степени связано с Арктикой", и первое, что нужно сделать, - это очистить ее от "того, что там было накоплено в результате жизнедеятельности человека за прошлые десятилетия".

https://ria.ru/20220829/arktika-1812854742.html

https://ria.ru/20220830/aes-1813120443.html

арктика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

арктика, россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность