https://ria.ru/20220905/arktika-1814526169.html
Путин объявил о возвращении России в Арктику
Путин объявил о возвращении России в Арктику - РИА Новости, 05.09.2022
Путин объявил о возвращении России в Арктику
Россия возвращается в Арктику как с экономической точки зрения, так и с точки зрения обеспечения обороноспособности и предотвращения чрезвычайных ситуаций,... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T13:10
2022-09-05T13:10
2022-09-05T13:43
арктика
россия
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Россия возвращается в Арктику как с экономической точки зрения, так и с точки зрения обеспечения обороноспособности и предотвращения чрезвычайных ситуаций, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия в Арктику возвращается и с экономической точки зрения, и с точки зрения обеспечения обороноспособности страны, и с точки зрения предотвращения чрезвычайных ситуаций. Там инфраструктура МЧС у нас будет развиваться. Будет происходить освоение северного морского пути, там у нас уже развернулись некоторые крупные экономические проекты, в том числе - в сфере энергетики", - сказал Путин на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край"."Арктика - очень уязвимый с точки зрения экологии регион и требует особого внимания к ее защите, поэтому вот все это вместе - уборка старого (мусора) и создание благоприятных условий, надежно обеспечивающих и интересы жизнедеятельности человека, экономические, оборонные интересы и интересы защиты природы - все это вместе - сложнейшая задача", - отметил Путин.Он также заявил, что будущее России "в значительной степени связано с Арктикой", и первое, что нужно сделать, - это очистить ее от "того, что там было накоплено в результате жизнедеятельности человека за прошлые десятилетия".
https://ria.ru/20220829/arktika-1812854742.html
https://ria.ru/20220830/aes-1813120443.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арктика, россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Арктика, Россия, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
13:10 05.09.2022 (обновлено: 13:43 05.09.2022)
Путин объявил о возвращении России в Арктику
Путин заявил, что Россия возвращается в Арктику для обеспечения обороноспособности
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Россия возвращается в Арктику как с экономической точки зрения, так и с точки зрения обеспечения обороноспособности и предотвращения чрезвычайных ситуаций, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия в Арктику возвращается и с экономической точки зрения, и с точки зрения обеспечения обороноспособности страны, и с точки зрения предотвращения чрезвычайных ситуаций. Там инфраструктура МЧС
у нас будет развиваться. Будет происходить освоение северного морского пути, там у нас уже развернулись некоторые крупные экономические проекты, в том числе - в сфере энергетики", - сказал Путин на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край".
"Арктика - очень уязвимый с точки зрения экологии регион и требует особого внимания к ее защите, поэтому вот все это вместе - уборка старого (мусора) и создание благоприятных условий, надежно обеспечивающих и интересы жизнедеятельности человека, экономические, оборонные интересы и интересы защиты природы - все это вместе - сложнейшая задача", - отметил Путин.
Он также заявил, что будущее России "в значительной степени связано с Арктикой", и первое, что нужно сделать, - это очистить ее от "того, что там было накоплено в результате жизнедеятельности человека за прошлые десятилетия".