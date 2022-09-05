Рейтинг@Mail.ru
Путин объявил о возвращении России в Арктику - РИА Новости, 05.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220905/arktika-1814526169.html
Путин объявил о возвращении России в Арктику
Путин объявил о возвращении России в Арктику - РИА Новости, 05.09.2022
Путин объявил о возвращении России в Арктику
Россия возвращается в Арктику как с экономической точки зрения, так и с точки зрения обеспечения обороноспособности и предотвращения чрезвычайных ситуаций,... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T13:10
2022-09-05T13:43
арктика
россия
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812252791_0:101:1290:826_1920x0_80_0_0_13af99e89703343d87fd5d494bda7542.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Россия возвращается в Арктику как с экономической точки зрения, так и с точки зрения обеспечения обороноспособности и предотвращения чрезвычайных ситуаций, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия в Арктику возвращается и с экономической точки зрения, и с точки зрения обеспечения обороноспособности страны, и с точки зрения предотвращения чрезвычайных ситуаций. Там инфраструктура МЧС у нас будет развиваться. Будет происходить освоение северного морского пути, там у нас уже развернулись некоторые крупные экономические проекты, в том числе - в сфере энергетики", - сказал Путин на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край"."Арктика - очень уязвимый с точки зрения экологии регион и требует особого внимания к ее защите, поэтому вот все это вместе - уборка старого (мусора) и создание благоприятных условий, надежно обеспечивающих и интересы жизнедеятельности человека, экономические, оборонные интересы и интересы защиты природы - все это вместе - сложнейшая задача", - отметил Путин.Он также заявил, что будущее России "в значительной степени связано с Арктикой", и первое, что нужно сделать, - это очистить ее от "того, что там было накоплено в результате жизнедеятельности человека за прошлые десятилетия".
https://ria.ru/20220829/arktika-1812854742.html
https://ria.ru/20220830/aes-1813120443.html
арктика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812252791_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_0aa8e56c9d159d7e8f22235ed384a3db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
арктика, россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Арктика, Россия, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
13:10 05.09.2022 (обновлено: 13:43 05.09.2022)
 
Путин объявил о возвращении России в Арктику

Путин заявил, что Россия возвращается в Арктику для обеспечения обороноспособности

© Фото : Фонд РосконгрессАрктика
Арктика - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© Фото : Фонд Росконгресс
Арктика. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Россия возвращается в Арктику как с экономической точки зрения, так и с точки зрения обеспечения обороноспособности и предотвращения чрезвычайных ситуаций, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия в Арктику возвращается и с экономической точки зрения, и с точки зрения обеспечения обороноспособности страны, и с точки зрения предотвращения чрезвычайных ситуаций. Там инфраструктура МЧС у нас будет развиваться. Будет происходить освоение северного морского пути, там у нас уже развернулись некоторые крупные экономические проекты, в том числе - в сфере энергетики", - сказал Путин на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 12:45
Песков прокомментировал заявление генсека НАТО об Арктике
"Арктика - очень уязвимый с точки зрения экологии регион и требует особого внимания к ее защите, поэтому вот все это вместе - уборка старого (мусора) и создание благоприятных условий, надежно обеспечивающих и интересы жизнедеятельности человека, экономические, оборонные интересы и интересы защиты природы - все это вместе - сложнейшая задача", - отметил Путин.
Он также заявил, что будущее России "в значительной степени связано с Арктикой", и первое, что нужно сделать, - это очистить ее от "того, что там было накоплено в результате жизнедеятельности человека за прошлые десятилетия".
Стенд госкорпорации Росатом - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 13:26
На верфи в Китае заложили первую российскую АЭС для Арктики
 
АрктикаРоссияВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала