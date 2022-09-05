https://ria.ru/20220905/anesteziolog-1814619894.html

В Мордовии врача, обвиняемого в смерти ребенка, освободили от наказания

В Мордовии врача, обвиняемого в смерти ребенка, освободили от наказания - РИА Новости, 05.09.2022

В Мордовии врача, обвиняемого в смерти ребенка, освободили от наказания

Анестезиолог, признанный виновным в смерти 6-летнего мальчика более 4 лет назад в Саранске, осужден на 1,5 года ограничения свободы и сразу же освобожден от... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T17:06

2022-09-05T17:06

2022-09-05T17:38

происшествия

россия

саранск

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен — РИА Новости. Анестезиолог, признанный виновным в смерти 6-летнего мальчика более 4 лет назад в Саранске, осужден на 1,5 года ограничения свободы и сразу же освобожден от наказания в связи с истекшим сроком давности уголовного дела, сообщило следственное управление СК РФ по Мордовии.По данным местных СМИ, мальчик скончался после операции по удалению аденоидов в феврале 2018 года.По данным следствия, 6 февраля 2018 года врач анестезиолог-реаниматолог частной клиники не организовал должного наблюдения за состоянием шестилетнего пациента после окончания анестезии до восстановления и стабилизации жизненно важных систем организма. Мальчик скончался. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)."Приговором суда мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев, с лишением права заниматься врачебной деятельностью на срок 1 год. В связи с истечением сроков давности уголовного преследования он освобожден от назначенного наказания. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении СУСК.Отмечается, что за истцами признано право на удовлетворение гражданского иска о взыскании компенсации морального вреда.

https://ria.ru/20220829/vrachi-1812409944.html

https://ria.ru/20220830/prigovor-1813152736.html

россия

саранск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, саранск, следственный комитет россии (ск рф)