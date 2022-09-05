17:06 05.09.2022 (обновлено: 17:38 05.09.2022)
В Мордовии врача, обвиняемого в смерти ребенка, освободили от наказания
В Мордовии освободили от наказания анестезиолога, виновного в смерти шестилетнего ребенка
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен — РИА Новости. Анестезиолог, признанный виновным в смерти 6-летнего мальчика более 4 лет назад в Саранске, осужден на 1,5 года ограничения свободы и сразу же освобожден от наказания в связи с истекшим сроком давности уголовного дела, сообщило следственное управление СК РФ по Мордовии.
По данным местных СМИ, мальчик скончался после операции по удалению аденоидов в феврале 2018 года.
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По данным следствия, 6 февраля 2018 года врач анестезиолог-реаниматолог частной клиники не организовал должного наблюдения за состоянием шестилетнего пациента после окончания анестезии до восстановления и стабилизации жизненно важных систем организма. Мальчик скончался. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев, с лишением права заниматься врачебной деятельностью на срок 1 год. В связи с истечением сроков давности уголовного преследования он освобожден от назначенного наказания. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении СУСК.
Отмечается, что за истцами признано право на удовлетворение гражданского иска о взыскании компенсации морального вреда.
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