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В Мордовии врача, обвиняемого в смерти ребенка, освободили от наказания - РИА Новости, 05.09.2022
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В Мордовии врача, обвиняемого в смерти ребенка, освободили от наказания
В Мордовии врача, обвиняемого в смерти ребенка, освободили от наказания - РИА Новости, 05.09.2022
В Мордовии врача, обвиняемого в смерти ребенка, освободили от наказания
Анестезиолог, признанный виновным в смерти 6-летнего мальчика более 4 лет назад в Саранске, осужден на 1,5 года ограничения свободы и сразу же освобожден от... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T17:06
2022-09-05T17:38
происшествия
россия
саранск
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен — РИА Новости. Анестезиолог, признанный виновным в смерти 6-летнего мальчика более 4 лет назад в Саранске, осужден на 1,5 года ограничения свободы и сразу же освобожден от наказания в связи с истекшим сроком давности уголовного дела, сообщило следственное управление СК РФ по Мордовии.По данным местных СМИ, мальчик скончался после операции по удалению аденоидов в феврале 2018 года.По данным следствия, 6 февраля 2018 года врач анестезиолог-реаниматолог частной клиники не организовал должного наблюдения за состоянием шестилетнего пациента после окончания анестезии до восстановления и стабилизации жизненно важных систем организма. Мальчик скончался. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)."Приговором суда мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев, с лишением права заниматься врачебной деятельностью на срок 1 год. В связи с истечением сроков давности уголовного преследования он освобожден от назначенного наказания. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении СУСК.Отмечается, что за истцами признано право на удовлетворение гражданского иска о взыскании компенсации морального вреда.
https://ria.ru/20220829/vrachi-1812409944.html
https://ria.ru/20220830/prigovor-1813152736.html
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происшествия, россия, саранск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Саранск, Следственный комитет России (СК РФ)
17:06 05.09.2022 (обновлено: 17:38 05.09.2022)
 
В Мордовии врача, обвиняемого в смерти ребенка, освободили от наказания

В Мордовии освободили от наказания анестезиолога, виновного в смерти шестилетнего ребенка

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен — РИА Новости. Анестезиолог, признанный виновным в смерти 6-летнего мальчика более 4 лет назад в Саранске, осужден на 1,5 года ограничения свободы и сразу же освобожден от наказания в связи с истекшим сроком давности уголовного дела, сообщило следственное управление СК РФ по Мордовии.
По данным местных СМИ, мальчик скончался после операции по удалению аденоидов в феврале 2018 года.
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По данным следствия, 6 февраля 2018 года врач анестезиолог-реаниматолог частной клиники не организовал должного наблюдения за состоянием шестилетнего пациента после окончания анестезии до восстановления и стабилизации жизненно важных систем организма. Мальчик скончался. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев, с лишением права заниматься врачебной деятельностью на срок 1 год. В связи с истечением сроков давности уголовного преследования он освобожден от назначенного наказания. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении СУСК.
Отмечается, что за истцами признано право на удовлетворение гражданского иска о взыскании компенсации морального вреда.
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