https://ria.ru/20220905/akkaunty-1814681113.html

Аккаунты предполагаемой убийцы Дугиной исчезли из мессенджеров

Аккаунты предполагаемой убийцы Дугиной исчезли из мессенджеров - РИА Новости, 05.09.2022

Аккаунты предполагаемой убийцы Дугиной исчезли из мессенджеров

Аккаунты предполагаемой убийцы Дарьи Дугиной гражданки Украины Натальи Вовк исчезли из мессенджеров, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T21:12

2022-09-05T21:12

2022-09-05T21:40

происшествия

технологии

дарья дугина

одинцовский район

московская область (подмосковье)

украина

whatsapp inc.

telegram

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Аккаунты предполагаемой убийцы Дарьи Дугиной гражданки Украины Натальи Вовк исчезли из мессенджеров, убедился корреспондент РИА Новости.Это коснулось WhatsApp, Telegram и Viber.Еще несколько дней назад они были активны и привязаны к телефону, по которому Вовк общалась с родственниками. При этом сам номер телефона предполагаемой убийцы был активен в ночь с воскресенья на понедельник.Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Через два дня ФСБ заявила о раскрытии дела. Как утверждается, за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля и впоследствии выехавшая в Эстонию через Псковскую область.

https://ria.ru/20220905/dugina-1814664810.html

одинцовский район

московская область (подмосковье)

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, технологии, дарья дугина, одинцовский район, московская область (подмосковье), украина, whatsapp inc., telegram, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), viber, подрыв автомобиля дарьи дугиной