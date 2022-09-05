https://ria.ru/20220905/akkaunty-1814681113.html
Аккаунты предполагаемой убийцы Дугиной исчезли из мессенджеров
Аккаунты предполагаемой убийцы Дугиной исчезли из мессенджеров - РИА Новости, 05.09.2022
Аккаунты предполагаемой убийцы Дугиной исчезли из мессенджеров
Аккаунты предполагаемой убийцы Дарьи Дугиной гражданки Украины Натальи Вовк исчезли из мессенджеров, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T21:12
2022-09-05T21:12
2022-09-05T21:40
происшествия
технологии
дарья дугина
одинцовский район
московская область (подмосковье)
украина
whatsapp inc.
telegram
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Аккаунты предполагаемой убийцы Дарьи Дугиной гражданки Украины Натальи Вовк исчезли из мессенджеров, убедился корреспондент РИА Новости.Это коснулось WhatsApp, Telegram и Viber.Еще несколько дней назад они были активны и привязаны к телефону, по которому Вовк общалась с родственниками. При этом сам номер телефона предполагаемой убийцы был активен в ночь с воскресенья на понедельник.Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Через два дня ФСБ заявила о раскрытии дела. Как утверждается, за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля и впоследствии выехавшая в Эстонию через Псковскую область.
https://ria.ru/20220905/dugina-1814664810.html
одинцовский район
московская область (подмосковье)
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, технологии, дарья дугина, одинцовский район, московская область (подмосковье), украина, whatsapp inc., telegram, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), viber, подрыв автомобиля дарьи дугиной
Происшествия, Технологии, Дарья Дугина, Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), Украина, WhatsApp Inc., Telegram, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Viber, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
21:12 05.09.2022 (обновлено: 21:40 05.09.2022)
Аккаунты предполагаемой убийцы Дугиной исчезли из мессенджеров
Аккаунты предполагаемой убийцы Дугиной исчезли из мессенджеров WhatsApp, Telegram и Viber