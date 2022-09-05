https://ria.ru/20220905/afganistan-1814541424.html
В Афганистане надеются, что теракт в Кабуле не испортит отношения с Россией
В Афганистане надеются, что теракт в Кабуле не испортит отношения с Россией - РИА Новости, 05.09.2022
В Афганистане надеются, что теракт в Кабуле не испортит отношения с Россией
МИД Афганистана надеется, что теракт у посольства РФ в Кабуле не скажется негативно на отношениях с Москвой, заявил представитель МИД в правительстве талибов... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T13:58
2022-09-05T13:58
2022-09-05T14:09
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КАБУЛ, 5 сен - РИА Новости. МИД Афганистана надеется, что теракт у посольства РФ в Кабуле не скажется негативно на отношениях с Москвой, заявил представитель МИД в правительстве талибов (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Абдул Кахар Балхи."У нас тесные отношения с РФ, и мы не позволим таким негативным действиям врагов отрицательным образом сказаться на отношениях между двумя странами", - написал Балхи в Twitter.Взрыв произошел утром в понедельник около здания консульского отдела посольства России в Кабуле. Как сообщили в МИД РФ, в результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии. Посольство РФ находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование взрыва, охрана дипмиссии усилена, уточнили в министерстве. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что организаторы и исполнители теракта понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время.
https://ria.ru/20220905/okhrana-1814510410.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, кабул (город), россия
В мире, Афганистан, Кабул (город), Россия
13:58 05.09.2022 (обновлено: 14:09 05.09.2022)
В Афганистане надеются, что теракт в Кабуле не испортит отношения с Россией
МИД Афганистана надеется, что теракт у посольства в Кабуле не испортит отношения с Россией