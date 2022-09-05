https://ria.ru/20220905/afganistan-1814541424.html

В Афганистане надеются, что теракт в Кабуле не испортит отношения с Россией

В Афганистане надеются, что теракт в Кабуле не испортит отношения с Россией - РИА Новости, 05.09.2022

В Афганистане надеются, что теракт в Кабуле не испортит отношения с Россией

МИД Афганистана надеется, что теракт у посольства РФ в Кабуле не скажется негативно на отношениях с Москвой, заявил представитель МИД в правительстве талибов... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T13:58

2022-09-05T13:58

2022-09-05T14:09

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КАБУЛ, 5 сен - РИА Новости. МИД Афганистана надеется, что теракт у посольства РФ в Кабуле не скажется негативно на отношениях с Москвой, заявил представитель МИД в правительстве талибов (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Абдул Кахар Балхи."У нас тесные отношения с РФ, и мы не позволим таким негативным действиям врагов отрицательным образом сказаться на отношениях между двумя странами", - написал Балхи в Twitter.Взрыв произошел утром в понедельник около здания консульского отдела посольства России в Кабуле. Как сообщили в МИД РФ, в результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии. Посольство РФ находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование взрыва, охрана дипмиссии усилена, уточнили в министерстве. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что организаторы и исполнители теракта понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время.

https://ria.ru/20220905/okhrana-1814510410.html

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Варвара Скокшина

в мире, афганистан, кабул (город), россия