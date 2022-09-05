https://ria.ru/20220905/aeroflot-1814473158.html

Аэрофлот — официальный авиаперевозчик форума по сохранению тигра

Аэрофлот — официальный авиаперевозчик форума по сохранению тигра - РИА Новости, 05.09.2022

Аэрофлот — официальный авиаперевозчик форума по сохранению тигра

Аэрофлот выступил официальным авиаперевозчиком II Международного форума по сохранению тигра. Мероприятие проходит во Владивостоке в первый день Восточного... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T11:17

2022-09-05T11:17

2022-09-05T11:17

пресс-релизы

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МОСКВА, 5 сен - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот выступил официальным авиаперевозчиком II Международного форума по сохранению тигра. Мероприятие проходит во Владивостоке в первый день Восточного экономического форума, 5 сентября 2022 года.Аэрофлот обеспечивает перелёт участников Международного форума по сохранению тигра на современных комфортабельных лайнерах Boeing 777-300ER, ливреи которых украшены эмблемой Форума. Пассажирские салоны воздушных судов оформлены специальными брендированными подголовниками.В рамках программы II Международного форума по сохранению тигра планируется подвести итоги Глобальной программы по восстановлению тигра, принятой в 2010 году. Также будут обозначены дальнейшие планы по сохранению устойчивой популяции тигра в мире. В мероприятии примут участие руководители стран, представители профильных министерств и ведомств, учёные, международные эксперты в области защиты исчезающих видов животных.Партнерство Аэрофлота с II Международным форумом по сохранению тигра — это вклад авиакомпании в сохранение природы, в том числе, в рамках реализации Политики в области устойчивого развития. Аэрофлот в полной мере осознаёт свою ответственность перед обществом и принимает постоянные меры по сохранению окружающей среды и для борьбы с изменениями климата. Сотрудничество крупнейшего российского авиаперевозчика с Форумом будет способствовать привлечению внимания общественности к проблемам исчезающих и редких видов животных, в том числе — популяции амурского тигра.Аэрофлот в 2021 году перевёз 21,4 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 45,8 млн.Аэрофлот — крупнейшая российская авиакомпания. Основанная 99 лет назад, является одной из старейших авиакомпаний мира и одним из наиболее узнаваемых российских брендов. Пятый год подряд удерживает звание самого сильного авиационного бренда в мире, являясь лидером рейтинга консалтинговой компании Brand Finance.Аэрофлот входит в топ-3 самых пунктуальных авиакомпаний мира по итогам 2021 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium.Аэрофлот играет активную роль в жизни общества и содействует проведению социально значимых проектов, реализует собственную программу "плоских тарифов" на рейсах в города Дальнего Востока, Калининград и Симферополь, принимает активное участие в государственных программах субсидирования авиаперевозок.Аэрофлот является одним из лидеров глобальной отрасли по качеству обслуживания пассажиров. Авиакомпания многократно удостаивалась высших оценок в наиболее авторитетных международных рейтингах.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы