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Минобороны: Киев пытался использовать журналистов для провокации на ЗАЭС - РИА Новости, 04.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220904/zhurnalisty-1814359023.html
Минобороны: Киев пытался использовать журналистов для провокации на ЗАЭС
Минобороны: Киев пытался использовать журналистов для провокации на ЗАЭС - РИА Новости, 04.09.2022
Минобороны: Киев пытался использовать журналистов для провокации на ЗАЭС
Специально отобранные "представители СМИ" с Украины, из США и Великобритании пытались "влиться" в состав миссии МАГАТЭ, чтобы в случае захвата Запорожской АЭС 1 РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T15:52
2022-09-04T17:31
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Специально отобранные "представители СМИ" с Украины, из США и Великобритании пытались "влиться" в состав миссии МАГАТЭ, чтобы в случае захвата Запорожской АЭС 1 сентября сообщить мировому сообществу о переходе электростанции под контроль Киева, заявило Министерство обороны России.Киев предпринял попытку провокации вопреки сценарию работы миссии, который документально согласовали на уровне МАГАТЭ и ООН, отметили в ведомстве. Представителей украинских или иных СМИ не было в списках тех, кому разрешили въезд на подконтрольную России территорию Запорожской области. Всех посторонних, пытавшихся пересечь линию разграничения вместе с кортежем миссии, останавливали.При этом российская сторона обеспечила прибытие на ЗАЭС более 60 представителей СМИ из других стран, включая США, Китай, Японию, Германию и Турцию.Киев предпринял очередную попытку захвата Запорожской АЭС в пятницу вечером. Бойцы украинских Сил специальных операций и иностранные наемники попытались провести штурм, несмотря на присутствие на станции представителей МАГАТЭ.Так, около 23:00 мск две десантные группы общей численностью более 250 человек попытались на 42 катерах и моторных лодках подойти и высадиться на берег Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепрорудного.Ударами ВКС России удалось уничтожить 20 судов, остальные развернулись и ушли в направлении украинского берега.Российская артиллерия (в том числе гаубицы большой мощности "Малка") нанесла удар по украинскому участку побережья, где высадились остатки десанта. По данным Минобороны, противник потерял 47 человек убитыми, в том числе десять иностранных наемников, 23 получили ранения.
https://ria.ru/20220903/shturm-1814244154.html
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в мире, киев, украина, сша, магатэ, оон, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, США, МАГАТЭ, ООН, Запорожская АЭС
15:52 04.09.2022 (обновлено: 17:31 04.09.2022)
 
Минобороны: Киев пытался использовать журналистов для провокации на ЗАЭС

Минобороны: Киев пытался устроить провокацию на ЗАЭС вопреки сценарию работы миссии МАГАТЭ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Специально отобранные "представители СМИ" с Украины, из США и Великобритании пытались "влиться" в состав миссии МАГАТЭ, чтобы в случае захвата Запорожской АЭС 1 сентября сообщить мировому сообществу о переходе электростанции под контроль Киева, заявило Министерство обороны России.

"В этих целях, как подтвердилось 2 сентября сего года из публичного заявления Зеленского, киевским режимом явочным порядком к кортежу МАГАТЭ были присоединены автомобили с украинскими и западными журналистами", — говорится в сообщении.

Киев предпринял попытку провокации вопреки сценарию работы миссии, который документально согласовали на уровне МАГАТЭ и ООН, отметили в ведомстве. Представителей украинских или иных СМИ не было в списках тех, кому разрешили въезд на подконтрольную России территорию Запорожской области. Всех посторонних, пытавшихся пересечь линию разграничения вместе с кортежем миссии, останавливали.
При этом российская сторона обеспечила прибытие на ЗАЭС более 60 представителей СМИ из других стран, включая США, Китай, Японию, Германию и Турцию.
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Стали известны подробности попытки штурма Энергодара украинским десантом
Киев предпринял очередную попытку захвата Запорожской АЭС в пятницу вечером. Бойцы украинских Сил специальных операций и иностранные наемники попытались провести штурм, несмотря на присутствие на станции представителей МАГАТЭ.
Так, около 23:00 мск две десантные группы общей численностью более 250 человек попытались на 42 катерах и моторных лодках подойти и высадиться на берег Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепрорудного.
Ударами ВКС России удалось уничтожить 20 судов, остальные развернулись и ушли в направлении украинского берега.
Российская артиллерия (в том числе гаубицы большой мощности "Малка") нанесла удар по украинскому участку побережья, где высадились остатки десанта. По данным Минобороны, противник потерял 47 человек убитыми, в том числе десять иностранных наемников, 23 получили ранения.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаСШАМАГАТЭООНЗапорожская АЭС
 
 
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