15:52 04.09.2022 (обновлено: 17:31 04.09.2022)
Минобороны: Киев пытался использовать журналистов для провокации на ЗАЭС
Минобороны: Киев пытался устроить провокацию на ЗАЭС вопреки сценарию работы миссии МАГАТЭ
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Специально отобранные "представители СМИ" с Украины, из США и Великобритании пытались "влиться" в состав миссии МАГАТЭ, чтобы в случае захвата Запорожской АЭС 1 сентября сообщить мировому сообществу о переходе электростанции под контроль Киева, заявило Министерство обороны России.
"В этих целях, как подтвердилось 2 сентября сего года из публичного заявления Зеленского, киевским режимом явочным порядком к кортежу МАГАТЭ были присоединены автомобили с украинскими и западными журналистами", — говорится в сообщении.
Киев предпринял попытку провокации вопреки сценарию работы миссии, который документально согласовали на уровне МАГАТЭ и ООН, отметили в ведомстве. Представителей украинских или иных СМИ не было в списках тех, кому разрешили въезд на подконтрольную России территорию Запорожской области. Всех посторонних, пытавшихся пересечь линию разграничения вместе с кортежем миссии, останавливали.
При этом российская сторона обеспечила прибытие на ЗАЭС более 60 представителей СМИ из других стран, включая США, Китай, Японию, Германию и Турцию.
Так, около 23:00 мск две десантные группы общей численностью более 250 человек попытались на 42 катерах и моторных лодках подойти и высадиться на берег Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепрорудного.
Российская артиллерия (в том числе гаубицы большой мощности "Малка") нанесла удар по украинскому участку побережья, где высадились остатки десанта. По данным Минобороны, противник потерял 47 человек убитыми, в том числе десять иностранных наемников, 23 получили ранения.