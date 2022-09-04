https://ria.ru/20220904/zhurnalisty-1814359023.html

Минобороны: Киев пытался использовать журналистов для провокации на ЗАЭС

Минобороны: Киев пытался использовать журналистов для провокации на ЗАЭС - РИА Новости, 04.09.2022

Минобороны: Киев пытался использовать журналистов для провокации на ЗАЭС

Специально отобранные "представители СМИ" с Украины, из США и Великобритании пытались "влиться" в состав миссии МАГАТЭ, чтобы в случае захвата Запорожской АЭС 1 РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T15:52

2022-09-04T15:52

2022-09-04T17:31

специальная военная операция на украине

в мире

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магатэ

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Специально отобранные "представители СМИ" с Украины, из США и Великобритании пытались "влиться" в состав миссии МАГАТЭ, чтобы в случае захвата Запорожской АЭС 1 сентября сообщить мировому сообществу о переходе электростанции под контроль Киева, заявило Министерство обороны России.Киев предпринял попытку провокации вопреки сценарию работы миссии, который документально согласовали на уровне МАГАТЭ и ООН, отметили в ведомстве. Представителей украинских или иных СМИ не было в списках тех, кому разрешили въезд на подконтрольную России территорию Запорожской области. Всех посторонних, пытавшихся пересечь линию разграничения вместе с кортежем миссии, останавливали.При этом российская сторона обеспечила прибытие на ЗАЭС более 60 представителей СМИ из других стран, включая США, Китай, Японию, Германию и Турцию.Киев предпринял очередную попытку захвата Запорожской АЭС в пятницу вечером. Бойцы украинских Сил специальных операций и иностранные наемники попытались провести штурм, несмотря на присутствие на станции представителей МАГАТЭ.Так, около 23:00 мск две десантные группы общей численностью более 250 человек попытались на 42 катерах и моторных лодках подойти и высадиться на берег Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепрорудного.Ударами ВКС России удалось уничтожить 20 судов, остальные развернулись и ушли в направлении украинского берега.Российская артиллерия (в том числе гаубицы большой мощности "Малка") нанесла удар по украинскому участку побережья, где высадились остатки десанта. По данным Минобороны, противник потерял 47 человек убитыми, в том числе десять иностранных наемников, 23 получили ранения.

https://ria.ru/20220903/shturm-1814244154.html

киев

украина

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, украина, сша, магатэ, оон, запорожская аэс