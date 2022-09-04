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Военнообязанным украинкам запретили выезд из страны, пишут СМИ - РИА Новости, 04.09.2022
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Военнообязанным украинкам запретили выезд из страны, пишут СМИ
Военнообязанным украинкам запретили выезд из страны, пишут СМИ - РИА Новости, 04.09.2022
Военнообязанным украинкам запретили выезд из страны, пишут СМИ
Военнообязанным украинкам с октября запретят выезд из страны, сообщает издание "Суспильне" (укр. "Общественное") со ссылкой на юриста Министерства обороны... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T17:54
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Военнообязанным украинкам с октября запретят выезд из страны, сообщает издание "Суспильне" (укр. "Общественное") со ссылкой на юриста Министерства обороны Владимира Смилку.СМИ утверждает, что на военнообязанных женщин распространяются те же ограничения, что и на мужчин, включая запрет на выезд из страны в условиях военного положения.В украинском Минобороны такую тенденцию объяснили стремлением соответствовать стандартам НАТО. По словам Смилки, речь идет о гендерном равенстве в рамках воинского учета.В июле украинские СМИ со ссылкой на указ Министерства обороны сообщили, что женщинам ряда профессий придется встать на воинский учет с 1 октября. Среди востребованных отраслей — химия, биология, телекоммуникации и радиотехника, несколько специальностей из IT-сферы, а также ряд медицинских направлений. "Суспильне" позже сообщило о внесении изменений в первоначальный список — теперь перечень сократили до 14 профессий.
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в мире, нато, украина, вооруженные силы украины
В мире, НАТО, Украина, Вооруженные силы Украины
17:54 04.09.2022 (обновлено: 20:12 04.09.2022)
 
Военнообязанным украинкам запретили выезд из страны, пишут СМИ

"Суспильне": с 1 октября военнообязанные украинки должны встать на воинский учет

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащая украинской армии
Военнослужащая украинской армии - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащая украинской армии. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Военнообязанным украинкам с октября запретят выезд из страны, сообщает издание "Суспильне" (укр. "Общественное") со ссылкой на юриста Министерства обороны Владимира Смилку.

"С 1 октября женщины, владеющие определенными профессиями, должны встать на воинский учет. В списке 14 специальностей", — говорится в материале.

СМИ утверждает, что на военнообязанных женщин распространяются те же ограничения, что и на мужчин, включая запрет на выезд из страны в условиях военного положения.
В украинском Минобороны такую тенденцию объяснили стремлением соответствовать стандартам НАТО. По словам Смилки, речь идет о гендерном равенстве в рамках воинского учета.
В июле украинские СМИ со ссылкой на указ Министерства обороны сообщили, что женщинам ряда профессий придется встать на воинский учет с 1 октября. Среди востребованных отраслей — химия, биология, телекоммуникации и радиотехника, несколько специальностей из IT-сферы, а также ряд медицинских направлений. "Суспильне" позже сообщило о внесении изменений в первоначальный список — теперь перечень сократили до 14 профессий.
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