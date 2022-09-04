https://ria.ru/20220904/zhenschiny-1814372888.html

Военнообязанным украинкам запретили выезд из страны, пишут СМИ

Военнообязанным украинкам запретили выезд из страны, пишут СМИ - РИА Новости, 04.09.2022

Военнообязанным украинкам запретили выезд из страны, пишут СМИ

Военнообязанным украинкам с октября запретят выезд из страны, сообщает издание "Суспильне" (укр. "Общественное") со ссылкой на юриста Министерства обороны... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T17:54

2022-09-04T17:54

2022-09-04T20:12

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Военнообязанным украинкам с октября запретят выезд из страны, сообщает издание "Суспильне" (укр. "Общественное") со ссылкой на юриста Министерства обороны Владимира Смилку.СМИ утверждает, что на военнообязанных женщин распространяются те же ограничения, что и на мужчин, включая запрет на выезд из страны в условиях военного положения.В украинском Минобороны такую тенденцию объяснили стремлением соответствовать стандартам НАТО. По словам Смилки, речь идет о гендерном равенстве в рамках воинского учета.В июле украинские СМИ со ссылкой на указ Министерства обороны сообщили, что женщинам ряда профессий придется встать на воинский учет с 1 октября. Среди востребованных отраслей — химия, биология, телекоммуникации и радиотехника, несколько специальностей из IT-сферы, а также ряд медицинских направлений. "Суспильне" позже сообщило о внесении изменений в первоначальный список — теперь перечень сократили до 14 профессий.

https://ria.ru/20220827/moryaki-1812562044.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нато, украина, вооруженные силы украины