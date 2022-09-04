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Военнообязанным украинкам запретили выезд из страны, пишут СМИ
Военнообязанным украинкам запретили выезд из страны, пишут СМИ - РИА Новости, 04.09.2022
Военнообязанным украинкам запретили выезд из страны, пишут СМИ
Военнообязанным украинкам с октября запретят выезд из страны, сообщает издание "Суспильне" (укр. "Общественное") со ссылкой на юриста Министерства обороны... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T17:54
2022-09-04T17:54
2022-09-04T20:12
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Военнообязанным украинкам с октября запретят выезд из страны, сообщает издание "Суспильне" (укр. "Общественное") со ссылкой на юриста Министерства обороны Владимира Смилку.СМИ утверждает, что на военнообязанных женщин распространяются те же ограничения, что и на мужчин, включая запрет на выезд из страны в условиях военного положения.В украинском Минобороны такую тенденцию объяснили стремлением соответствовать стандартам НАТО. По словам Смилки, речь идет о гендерном равенстве в рамках воинского учета.В июле украинские СМИ со ссылкой на указ Министерства обороны сообщили, что женщинам ряда профессий придется встать на воинский учет с 1 октября. Среди востребованных отраслей — химия, биология, телекоммуникации и радиотехника, несколько специальностей из IT-сферы, а также ряд медицинских направлений. "Суспильне" позже сообщило о внесении изменений в первоначальный список — теперь перечень сократили до 14 профессий.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, украина, вооруженные силы украины
В мире, НАТО, Украина, Вооруженные силы Украины
17:54 04.09.2022 (обновлено: 20:12 04.09.2022)
Военнообязанным украинкам запретили выезд из страны, пишут СМИ
"Суспильне": с 1 октября военнообязанные украинки должны встать на воинский учет
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Военнообязанным украинкам с октября запретят выезд из страны, сообщает издание "Суспильне" (укр. "Общественное") со ссылкой на юриста Министерства обороны Владимира Смилку.
"С 1 октября женщины, владеющие определенными профессиями, должны встать на воинский учет. В списке 14 специальностей", — говорится в материале.
СМИ утверждает, что на военнообязанных женщин распространяются те же ограничения, что и на мужчин, включая запрет на выезд из страны в условиях военного положения.
В украинском Минобороны такую тенденцию объяснили стремлением соответствовать стандартам НАТО
. По словам Смилки, речь идет о гендерном равенстве в рамках воинского учета.
В июле украинские СМИ со ссылкой на указ Министерства обороны сообщили, что женщинам ряда профессий придется встать на воинский учет с 1 октября. Среди востребованных отраслей — химия, биология, телекоммуникации и радиотехника, несколько специальностей из IT-сферы, а также ряд медицинских направлений. "Суспильне" позже сообщило о внесении изменений в первоначальный список — теперь перечень сократили до 14 профессий.