https://ria.ru/20220904/zelenskaya-1814358301.html

Британцы припомнили Зеленской грехи мужа после упреков в свой адрес

Британцы припомнили Зеленской грехи мужа после упреков в свой адрес - РИА Новости, 04.09.2022

Британцы припомнили Зеленской грехи мужа после упреков в свой адрес

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена, резко высказавшаяся в адрес жалующихся на рост "коммуналки" британцев, вызвала жесткую критику со стороны... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T15:47

2022-09-04T15:47

2022-09-04T16:44

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украина

великобритания

владимир зеленский

елена зеленская

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена, резко высказавшаяся в адрес жалующихся на рост "коммуналки" британцев, вызвала жесткую критику со стороны читателей Daily Mail.Зеленская, комментируя в интервью BBC жалобы жителей королевства на сильно подорожавшую электроэнергию, заявила, что украинцы считают не только "мелочь на своих счетах", но и погибших военных. Она также добавила, что ее соотечественники сильно пострадали от последствий кризиса, вызванного коронавирусом.Читатели Daily Mail приняли в штыки слова жены украинского президента и упрекнули ее за наряды от лучших дизайнеров, а также напомнили об оказываемой Киеву поддержке."Возможно, она не хотела никого задеть, но я чувствую обиду на этот счет", — написал Little Tiger.Он добавил, что ситуация в Британии и на Украине отличается, но подчеркнул, что жители королевства не могут полностью отстраниться от собственных проблем."Меня от нее тошнит. Сидит там в дизайнерской одежде, с офшорными счетами", — прокомментировал theteller."Пока вы считаете копейки…" демонстрирует непривлекательное высокомерие с ее стороны. Нам пора уйти и оставить наши деньги для нуждающихся", — заявил jbz.Он также выразил недовольство тем, что поддержка Украине переросла в наглые требования."Перевод: Мы не заботимся о вас. А теперь дайте нам больше денег и оружия, которые мы сможем продавать в интернете", — написала Agnes30.Heaton203 призвал власти и самих британцев больше не помогать Украине."Да, мы, британцы, считаем наши копейки, пока Зеленский вместе с западными лидерами считает свои миллионы", — заявил Tipping point.Gloria17 назвала Зеленского "таким же клоуном, как Борис Джонсон", и подчеркнула, что такие люди во власти приводят страну к плохому концу."Я смотрела интервью утром и удивилась, что она никак не выразила признательности или благодарность за всю полученную поддержку", — написала Caroline.Она добавила, что Украина переживает не лучшие времена, но посоветовала Зеленской быть более дипломатичной.Зеленского неоднократно критиковали за неподобающий внешний вид и деятельность на посту главы государства. Так, 16 июня, встречая лидеров Франции, Германии и Италии, украинский президент вместо официального делового костюма надел военную форму. Фотосессия Зеленского и его жены Елены для журнала Vogue также вызвала волну критики и, по мнению американских СМИ, представила ситуацию на Украине как нечто несерьезное, что заставляет усомниться в искренности слов и поступков киевских властей.

https://ria.ru/20220729/zelenskiy-1805957876.html

https://ria.ru/20220814/zelenskiy-1809480265.html

https://ria.ru/20220808/ukraina-1807944832.html

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в мире, украина, великобритания, владимир зеленский, елена зеленская