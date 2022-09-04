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Треть крупных российских банков предлагают открыть вклады в юанях - РИА Новости, 04.09.2022
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Треть крупных российских банков предлагают открыть вклады в юанях
Треть крупных российских банков предлагают открыть вклады в юанях - РИА Новости, 04.09.2022
Треть крупных российских банков предлагают открыть вклады в юанях
Вклады в юанях сейчас можно открыть в десяти банках из 30 крупнейших по размеру активов (по данным рейтинга РИА Новости на 1 февраля), однако во многих ставки... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T08:08
2022-09-04T08:08
экономика
китай
россия
бкс мир инвестиций
тинькофф. кредитные системы
втб
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Вклады в юанях сейчас можно открыть в десяти банках из 30 крупнейших по размеру активов (по данным рейтинга РИА Новости на 1 февраля), однако во многих ставки достаточно скромные, так как они связаны со ставками по юаню на денежном и облигационном рынке, прокомментировал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов.Где есть вклады в юаняхВклад в китайских юанях сейчас можно открыть в ВТБ, ГПБ, Альфа-банке, РСХБ, МКБ, ВБРР, банках "Дом.РФ", "Санкт-Петербург", "Зенит" и "Тинькофф", следует из данных сайтов кредитных организаций. Что касается банков Дальневосточного федерального округа, то из 12 местных банков вклад в юанях открыть можно лишь в трех: "Алмазэргиэнбанке", "Саммит банке" и "Азиатско-Тихоокеанском банке".Среди этих кредитных организаций одни из самых высоких ставок в МКБ - до 1,7%, Альфа-банке - до 1,5%, а также "Тинькофф банке" - до 1,5% годовых, но при условии, что вклад будет открыт на один-два года. Более высокие ставки, сопоставимые со ставками по рублевым вкладам есть лишь в "Азиатско-Тихоокеанском банке" - до 8,2% и в ВТБ - до 8%. При этом одну из самых маленьких ставок, в 0,01%, предлагают в "Тинькофф банке" для вкладов на три-пять месяцев и "Саммит банке".Почему такие маленькие ставкиТакие низкие ставки по вкладам в юанях связаны "с низкими ставками по юаню на денежном и облигационном рынке", объясняет Емельянов из "БКС Мир инвестиций". Чтобы платить вкладчикам, банки должны сами инвестировать юани во что-то. Как правило, для этого используют надежные облигации. Доходности по ним сейчас около 3%, а банки готовы делиться с клиентами примерно половиной дохода.Кроме того, в Китае ставки уже много лет ниже, чем в России, так как и инфляция там ниже и редко превышает 3%. Начать платить больше по юаню российские банки могут только если в Китае начнутся серьезные проблемы или сами будут испытывать дефицит валюты, в том числе юаня."Обычно это временное явление и банки за счет привлечения дорогих вкладов быстро набирают нужную им массу, а потом снижают валютные ставки обратно. С юанем будет то же самое", - считает Емельянов.С коллегой не согласен старший директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. "Низкие ставки по вкладам в юанях, скорее всего, отражают отсутствие у банков большого интереса к активным операциям в данной валюте. В случае если ситуация изменится, ставки могут вырасти, однако с учетом общего тренда на девалютизацию это маловероятно", - считает он.Ждать ли вкладов других валютахСудя по сайтам крупнейших российских банков, они пока не предлагают открыть вклады в других, более "экзотичных", дружественных валютах, например, рупиях или лирах. Эксперт "БКС Мир инвестиций" объясняет это тем, что банки следуют за спросом со стороны бизнеса и населения. Так, спрос на юань появился из-за того, что компании-экспортеры после санкций меняли валюту расчета с евро и долларов.А вот с "экзотическими" валютами, той же рупией или лирой, дело, по словам Емельянова, обстоит иначе: они "не столь универсальны" и "слабо используются в международной торговле, их курс не такой стабильный". Да и туристы предпочитают использовать западную валюту для поездок."Возможно, ситуация будет меняться со временем, но пока рупии и лиры не особо популярны в России", - отметил Емельянов.Пивень считает, что теоретически появление вкладов в дружественных "экзотических" валютах возможно, однако спрос на них вряд ли будет высоким."Если внешнеторговые расчеты в национальных валютах будут расти, у юридических лиц может возникнуть потребность поддерживать остатки средств в данных валютах. Однако для физиков они, скорее всего, останутся экзотикой", - заключил руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА.
https://ria.ru/20220820/stavka-1810911081.html
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экономика, китай, россия, бкс мир инвестиций, тинькофф. кредитные системы, втб
Экономика, Китай, Россия, БКС Мир инвестиций, Тинькофф. Кредитные Системы, ВТБ
08:08 04.09.2022
 
Треть крупных российских банков предлагают открыть вклады в юанях

Десять из 30 крупнейших российских банков предлагают открыть вклады в юанях

© AP Photo / Kin CheungПанно на деловом центре в центральной части Гонконга
Панно на деловом центре в центральной части Гонконга - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© AP Photo / Kin Cheung
Панно на деловом центре в центральной части Гонконга. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Вклады в юанях сейчас можно открыть в десяти банках из 30 крупнейших по размеру активов (по данным рейтинга РИА Новости на 1 февраля), однако во многих ставки достаточно скромные, так как они связаны со ставками по юаню на денежном и облигационном рынке, прокомментировал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов.

Где есть вклады в юанях

Вклад в китайских юанях сейчас можно открыть в ВТБ, ГПБ, Альфа-банке, РСХБ, МКБ, ВБРР, банках "Дом.РФ", "Санкт-Петербург", "Зенит" и "Тинькофф", следует из данных сайтов кредитных организаций. Что касается банков Дальневосточного федерального округа, то из 12 местных банков вклад в юанях открыть можно лишь в трех: "Алмазэргиэнбанке", "Саммит банке" и "Азиатско-Тихоокеанском банке".
Среди этих кредитных организаций одни из самых высоких ставок в МКБ - до 1,7%, Альфа-банке - до 1,5%, а также "Тинькофф банке" - до 1,5% годовых, но при условии, что вклад будет открыт на один-два года. Более высокие ставки, сопоставимые со ставками по рублевым вкладам есть лишь в "Азиатско-Тихоокеанском банке" - до 8,2% и в ВТБ - до 8%. При этом одну из самых маленьких ставок, в 0,01%, предлагают в "Тинькофф банке" для вкладов на три-пять месяцев и "Саммит банке".
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Почему такие маленькие ставки

Такие низкие ставки по вкладам в юанях связаны "с низкими ставками по юаню на денежном и облигационном рынке", объясняет Емельянов из "БКС Мир инвестиций". Чтобы платить вкладчикам, банки должны сами инвестировать юани во что-то. Как правило, для этого используют надежные облигации. Доходности по ним сейчас около 3%, а банки готовы делиться с клиентами примерно половиной дохода.
Кроме того, в Китае ставки уже много лет ниже, чем в России, так как и инфляция там ниже и редко превышает 3%. Начать платить больше по юаню российские банки могут только если в Китае начнутся серьезные проблемы или сами будут испытывать дефицит валюты, в том числе юаня.
"Обычно это временное явление и банки за счет привлечения дорогих вкладов быстро набирают нужную им массу, а потом снижают валютные ставки обратно. С юанем будет то же самое", - считает Емельянов.
С коллегой не согласен старший директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. "Низкие ставки по вкладам в юанях, скорее всего, отражают отсутствие у банков большого интереса к активным операциям в данной валюте. В случае если ситуация изменится, ставки могут вырасти, однако с учетом общего тренда на девалютизацию это маловероятно", - считает он.
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Ждать ли вкладов других валютах

Судя по сайтам крупнейших российских банков, они пока не предлагают открыть вклады в других, более "экзотичных", дружественных валютах, например, рупиях или лирах. Эксперт "БКС Мир инвестиций" объясняет это тем, что банки следуют за спросом со стороны бизнеса и населения. Так, спрос на юань появился из-за того, что компании-экспортеры после санкций меняли валюту расчета с евро и долларов.
А вот с "экзотическими" валютами, той же рупией или лирой, дело, по словам Емельянова, обстоит иначе: они "не столь универсальны" и "слабо используются в международной торговле, их курс не такой стабильный". Да и туристы предпочитают использовать западную валюту для поездок.
"Возможно, ситуация будет меняться со временем, но пока рупии и лиры не особо популярны в России", - отметил Емельянов.
Пивень считает, что теоретически появление вкладов в дружественных "экзотических" валютах возможно, однако спрос на них вряд ли будет высоким.
"Если внешнеторговые расчеты в национальных валютах будут расти, у юридических лиц может возникнуть потребность поддерживать остатки средств в данных валютах. Однако для физиков они, скорее всего, останутся экзотикой", - заключил руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА.
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