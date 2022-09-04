https://ria.ru/20220904/yakutiya-1814315102.html

МЧС Якутии назвало слухи о заказе вертолета Ми-8 на свадьбу фейком

МЧС Якутии назвало слухи о заказе вертолета Ми-8 на свадьбу фейком - РИА Новости, 04.09.2022

МЧС Якутии назвало слухи о заказе вертолета Ми-8 на свадьбу фейком

Вертолет Ми-8 не сдается в аренду, слухи об участии воздушного судна МЧС на свадьбе блогеров являются фейком, сообщила РИА Новости старший инспектор... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T10:26

2022-09-04T10:26

2022-09-04T10:26

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

усть-янский улус

общество

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ЯКУТСК, 4 сен - РИА Новости. Вертолет Ми-8 не сдается в аренду, слухи об участии воздушного судна МЧС на свадьбе блогеров являются фейком, сообщила РИА Новости старший инспектор пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) Зинаида Дьяконова.Пользователи соцсети распространили видео, где на фоне вылетающего Ми-8 МЧС России засняты молодожены с гостями. При этом автор ролика пошутил, что спасатели прилетели на вертолете для того, чтобы поздравить новобрачных со свадьбой. Многих жителей республики возмутила такая новость."Вертолет Ми-8 МЧС прилетел вчера из поселка Батагай, высадил спасателей на Ус Хатын и полетел на регламентные работы. Спасатели прибыли с поисков пропавших людей в Усть-Янском улусе. Информация о том, что вертолет заказали для свадьбы блогеров, является фейком, воздушное судно, конечно же, не сдается в аренду", - прокомментировала Дьяконова.

https://ria.ru/20220828/moskva-1812689595.html

россия

усть-янский улус

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, усть-янский улус, общество