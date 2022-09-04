https://ria.ru/20220904/yakutiya-1814315102.html
МЧС Якутии назвало слухи о заказе вертолета Ми-8 на свадьбу фейком
МЧС Якутии назвало слухи о заказе вертолета Ми-8 на свадьбу фейком - РИА Новости, 04.09.2022
МЧС Якутии назвало слухи о заказе вертолета Ми-8 на свадьбу фейком
Вертолет Ми-8 не сдается в аренду, слухи об участии воздушного судна МЧС на свадьбе блогеров являются фейком, сообщила РИА Новости старший инспектор... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T10:26
2022-09-04T10:26
2022-09-04T10:26
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
усть-янский улус
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732513218_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_acc90731c314e3884eca0b3c8f90d5dc.jpg
ЯКУТСК, 4 сен - РИА Новости. Вертолет Ми-8 не сдается в аренду, слухи об участии воздушного судна МЧС на свадьбе блогеров являются фейком, сообщила РИА Новости старший инспектор пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) Зинаида Дьяконова.Пользователи соцсети распространили видео, где на фоне вылетающего Ми-8 МЧС России засняты молодожены с гостями. При этом автор ролика пошутил, что спасатели прилетели на вертолете для того, чтобы поздравить новобрачных со свадьбой. Многих жителей республики возмутила такая новость."Вертолет Ми-8 МЧС прилетел вчера из поселка Батагай, высадил спасателей на Ус Хатын и полетел на регламентные работы. Спасатели прибыли с поисков пропавших людей в Усть-Янском улусе. Информация о том, что вертолет заказали для свадьбы блогеров, является фейком, воздушное судно, конечно же, не сдается в аренду", - прокомментировала Дьяконова.
https://ria.ru/20220828/moskva-1812689595.html
россия
усть-янский улус
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732513218_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b05e3c853a4457d04cb39b34fa17c239.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, усть-янский улус, общество
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Усть-Янский улус, Общество
МЧС Якутии назвало слухи о заказе вертолета Ми-8 на свадьбу фейком
МЧС Якутии назвало слухи о заказе вертолета Ми-8 на свадьбу блогеров фейком