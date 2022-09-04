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МЧС Якутии назвало слухи о заказе вертолета Ми-8 на свадьбу фейком - РИА Новости, 04.09.2022
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МЧС Якутии назвало слухи о заказе вертолета Ми-8 на свадьбу фейком
МЧС Якутии назвало слухи о заказе вертолета Ми-8 на свадьбу фейком - РИА Новости, 04.09.2022
МЧС Якутии назвало слухи о заказе вертолета Ми-8 на свадьбу фейком
Вертолет Ми-8 не сдается в аренду, слухи об участии воздушного судна МЧС на свадьбе блогеров являются фейком, сообщила РИА Новости старший инспектор... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T10:26
2022-09-04T10:26
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
усть-янский улус
общество
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ЯКУТСК, 4 сен - РИА Новости. Вертолет Ми-8 не сдается в аренду, слухи об участии воздушного судна МЧС на свадьбе блогеров являются фейком, сообщила РИА Новости старший инспектор пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) Зинаида Дьяконова.Пользователи соцсети распространили видео, где на фоне вылетающего Ми-8 МЧС России засняты молодожены с гостями. При этом автор ролика пошутил, что спасатели прилетели на вертолете для того, чтобы поздравить новобрачных со свадьбой. Многих жителей республики возмутила такая новость."Вертолет Ми-8 МЧС прилетел вчера из поселка Батагай, высадил спасателей на Ус Хатын и полетел на регламентные работы. Спасатели прибыли с поисков пропавших людей в Усть-Янском улусе. Информация о том, что вертолет заказали для свадьбы блогеров, является фейком, воздушное судно, конечно же, не сдается в аренду", - прокомментировала Дьяконова.
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россия
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, усть-янский улус, общество
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Усть-Янский улус, Общество
10:26 04.09.2022
 
МЧС Якутии назвало слухи о заказе вертолета Ми-8 на свадьбу фейком

МЧС Якутии назвало слухи о заказе вертолета Ми-8 на свадьбу блогеров фейком

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВертолет МЧС РФ
Вертолет МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вертолет МЧС РФ. Архивное фото
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ЯКУТСК, 4 сен - РИА Новости. Вертолет Ми-8 не сдается в аренду, слухи об участии воздушного судна МЧС на свадьбе блогеров являются фейком, сообщила РИА Новости старший инспектор пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) Зинаида Дьяконова.
Пользователи соцсети распространили видео, где на фоне вылетающего Ми-8 МЧС России засняты молодожены с гостями. При этом автор ролика пошутил, что спасатели прилетели на вертолете для того, чтобы поздравить новобрачных со свадьбой. Многих жителей республики возмутила такая новость.
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"Вертолет Ми-8 МЧС прилетел вчера из поселка Батагай, высадил спасателей на Ус Хатын и полетел на регламентные работы. Спасатели прибыли с поисков пропавших людей в Усть-Янском улусе. Информация о том, что вертолет заказали для свадьбы блогеров, является фейком, воздушное судно, конечно же, не сдается в аренду", - прокомментировала Дьяконова.
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШУсть-Янский улусОбщество
 
 
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