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Французский журналист рассказал о выгоде России от санкций - РИА Новости, 04.09.2022
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Французский журналист рассказал о выгоде России от санкций
Французский журналист рассказал о выгоде России от санкций - РИА Новости, 04.09.2022
Французский журналист рассказал о выгоде России от санкций
Нефтегазовые доходы Москвы растут не вопреки, а благодаря санкциям, заявил французский журналист Франсуа Ленгле в авторской программе на люксембургском канале... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T02:31
2022-09-04T02:43
экономика
паоло джентилони
александр новак
россия
украина
сша
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Нефтегазовые доходы Москвы растут не вопреки, а благодаря санкциям, заявил французский журналист Франсуа Ленгле в авторской программе на люксембургском канале RTL.По словам репортера, Россия не нуждается в финансировании, так как после введения санкций из-за спецоперации на Украине ее доходы от экспорта этих энергоресурсов выросли на 40 процентов.Ленгле добавил, что санкции позволили России заработать, в то время как покупатели нефти и газа на Западе вынуждены затягивать пояса и бороться с растущей инфляцией."Европейские страны заплатили Путину более 86 миллиардов евро с 24 февраля. &lt;…&gt; Это 3700 евро каждую секунду. Я говорю уже полторы минуты, за это время из Европы в Россию ушло более 300 тысяч евро, и это не считая другие страны", — подытожил специалист.Серьезные последствияРанее эксперт в области энергетики из США Анас Альхаджи предупредил страны "Большой семерки" о серьезных последствиях введения верхнего лимита цен на российскую нефть.Специалист отметил, что расплачиваться за это решение будут налогоплательщики в США и Евросоюзе. Их расходы возрастут и из-за увеличения стоимости доставки энергоносителей, добавил он."Несет отчаянием"Не поддержали намерение "Большой семерки" ввести потолок цен на российскую нефть и читатели газеты The Wall Street Journal. Они отметили, что такая попытка обернется неконтролируемым ростом цен на топливо, а власти США, лоббирующие в странах G7 такое решение, понесут за это ответственность."Было ли когда-нибудь такое, чтобы ограничение цен, навязанное правительством, работало? Упс. Я забыл, что одна политическая партия не изучает историю", — считает Tony P."Эта идея с потолком цен — глупее не придумаешь. Она никогда не сработает и только заставит G7 выглядеть еще глупее, если сейчас это вообще возможно", — высказался Ig Bris.Потолок ценГлавы Минфинов G7 в пятницу подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и призвали "все страны" присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель ЕК - ввести лимит цен в соответствии со сроками, согласованными в рамках шестого пакета санкций ЕС, то есть 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Москва не будет поставлять нефть странам, которые присоединятся к соглашению о предельной цене на ее нефть.
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экономика, паоло джентилони, александр новак, россия, украина, сша, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, g7
Экономика, Паоло Джентилони, Александр Новак, Россия, Украина, США, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России, G7
02:31 04.09.2022 (обновлено: 02:43 04.09.2022)
 
Французский журналист рассказал о выгоде России от санкций

Журналист RTL Ленгле сообщил о росте доходов России благодаря санкциям Запада

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Нефтегазовые доходы Москвы растут не вопреки, а благодаря санкциям, заявил французский журналист Франсуа Ленгле в авторской программе на люксембургском канале RTL.
По словам репортера, Россия не нуждается в финансировании, так как после введения санкций из-за спецоперации на Украине ее доходы от экспорта этих энергоресурсов выросли на 40 процентов.
"Она буквально купается в деньгах. <…> Не вопреки, а благодаря санкциям, которые подняли цены, развязав рыночные спекуляции. Немного меньший объем по гораздо более высоким ценам, что означает гораздо больше денег", — объяснил экономист.
Ленгле добавил, что санкции позволили России заработать, в то время как покупатели нефти и газа на Западе вынуждены затягивать пояса и бороться с растущей инфляцией.
"Европейские страны заплатили Путину более 86 миллиардов евро с 24 февраля. <…> Это 3700 евро каждую секунду. Я говорю уже полторы минуты, за это время из Европы в Россию ушло более 300 тысяч евро, и это не считая другие страны", — подытожил специалист.
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Серьезные последствия

Ранее эксперт в области энергетики из США Анас Альхаджи предупредил страны "Большой семерки" о серьезных последствиях введения верхнего лимита цен на российскую нефть.
Специалист отметил, что расплачиваться за это решение будут налогоплательщики в США и Евросоюзе. Их расходы возрастут и из-за увеличения стоимости доставки энергоносителей, добавил он.

"Несет отчаянием"

Не поддержали намерение "Большой семерки" ввести потолок цен на российскую нефть и читатели газеты The Wall Street Journal. Они отметили, что такая попытка обернется неконтролируемым ростом цен на топливо, а власти США, лоббирующие в странах G7 такое решение, понесут за это ответственность.
"Было ли когда-нибудь такое, чтобы ограничение цен, навязанное правительством, работало? Упс. Я забыл, что одна политическая партия не изучает историю", — считает Tony P.

"Классическое глупое академическое пустозвонство, имеющее примерно столько же достоинств, сколько попытка заморозить любую другую цену по указке", — уверен Jim McCreary.

"Эта идея с потолком цен — глупее не придумаешь. Она никогда не сработает и только заставит G7 выглядеть еще глупее, если сейчас это вообще возможно", — высказался Ig Bris.
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Потолок цен

Главы Минфинов G7 в пятницу подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и призвали "все страны" присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель ЕК - ввести лимит цен в соответствии со сроками, согласованными в рамках шестого пакета санкций ЕС, то есть 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Москва не будет поставлять нефть странам, которые присоединятся к соглашению о предельной цене на ее нефть.
Объект компании Транснефть - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
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ЭкономикаПаоло ДжентилониАлександр НовакРоссияУкраинаСШАЕврокомиссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииG7
 
 
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