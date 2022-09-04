02:31 04.09.2022 (обновлено: 02:43 04.09.2022)
Французский журналист рассказал о выгоде России от санкций
Журналист RTL Ленгле сообщил о росте доходов России благодаря санкциям Запада
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Нефтегазовые доходы Москвы растут не вопреки, а благодаря санкциям, заявил французский журналист Франсуа Ленгле в авторской программе на люксембургском канале RTL.
"Она буквально купается в деньгах. <…> Не вопреки, а благодаря санкциям, которые подняли цены, развязав рыночные спекуляции. Немного меньший объем по гораздо более высоким ценам, что означает гораздо больше денег", — объяснил экономист.
Ленгле добавил, что санкции позволили России заработать, в то время как покупатели нефти и газа на Западе вынуждены затягивать пояса и бороться с растущей инфляцией.
"Европейские страны заплатили Путину более 86 миллиардов евро с 24 февраля. <…> Это 3700 евро каждую секунду. Я говорю уже полторы минуты, за это время из Европы в Россию ушло более 300 тысяч евро, и это не считая другие страны", — подытожил специалист.
Серьезные последствия
Ранее эксперт в области энергетики из США Анас Альхаджи предупредил страны "Большой семерки" о серьезных последствиях введения верхнего лимита цен на российскую нефть.
Специалист отметил, что расплачиваться за это решение будут налогоплательщики в США и Евросоюзе. Их расходы возрастут и из-за увеличения стоимости доставки энергоносителей, добавил он.
"Несет отчаянием"
Не поддержали намерение "Большой семерки" ввести потолок цен на российскую нефть и читатели газеты The Wall Street Journal. Они отметили, что такая попытка обернется неконтролируемым ростом цен на топливо, а власти США, лоббирующие в странах G7 такое решение, понесут за это ответственность.
"Было ли когда-нибудь такое, чтобы ограничение цен, навязанное правительством, работало? Упс. Я забыл, что одна политическая партия не изучает историю", — считает Tony P.
"Классическое глупое академическое пустозвонство, имеющее примерно столько же достоинств, сколько попытка заморозить любую другую цену по указке", — уверен Jim McCreary.
"Эта идея с потолком цен — глупее не придумаешь. Она никогда не сработает и только заставит G7 выглядеть еще глупее, если сейчас это вообще возможно", — высказался Ig Bris.
Потолок цен
Главы Минфинов G7 в пятницу подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и призвали "все страны" присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель ЕК - ввести лимит цен в соответствии со сроками, согласованными в рамках шестого пакета санкций ЕС, то есть 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Москва не будет поставлять нефть странам, которые присоединятся к соглашению о предельной цене на ее нефть.
2 сентября, 20:27США прокомментировали введение потолка цен на российскую нефть