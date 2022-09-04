https://ria.ru/20220904/vygoda-1814295746.html

Французский журналист рассказал о выгоде России от санкций

Французский журналист рассказал о выгоде России от санкций - РИА Новости, 04.09.2022

Французский журналист рассказал о выгоде России от санкций

Нефтегазовые доходы Москвы растут не вопреки, а благодаря санкциям, заявил французский журналист Франсуа Ленгле в авторской программе на люксембургском канале... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T02:31

2022-09-04T02:31

2022-09-04T02:43

экономика

паоло джентилони

александр новак

россия

украина

сша

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Нефтегазовые доходы Москвы растут не вопреки, а благодаря санкциям, заявил французский журналист Франсуа Ленгле в авторской программе на люксембургском канале RTL.По словам репортера, Россия не нуждается в финансировании, так как после введения санкций из-за спецоперации на Украине ее доходы от экспорта этих энергоресурсов выросли на 40 процентов.Ленгле добавил, что санкции позволили России заработать, в то время как покупатели нефти и газа на Западе вынуждены затягивать пояса и бороться с растущей инфляцией."Европейские страны заплатили Путину более 86 миллиардов евро с 24 февраля. <…> Это 3700 евро каждую секунду. Я говорю уже полторы минуты, за это время из Европы в Россию ушло более 300 тысяч евро, и это не считая другие страны", — подытожил специалист.Серьезные последствияРанее эксперт в области энергетики из США Анас Альхаджи предупредил страны "Большой семерки" о серьезных последствиях введения верхнего лимита цен на российскую нефть.Специалист отметил, что расплачиваться за это решение будут налогоплательщики в США и Евросоюзе. Их расходы возрастут и из-за увеличения стоимости доставки энергоносителей, добавил он."Несет отчаянием"Не поддержали намерение "Большой семерки" ввести потолок цен на российскую нефть и читатели газеты The Wall Street Journal. Они отметили, что такая попытка обернется неконтролируемым ростом цен на топливо, а власти США, лоббирующие в странах G7 такое решение, понесут за это ответственность."Было ли когда-нибудь такое, чтобы ограничение цен, навязанное правительством, работало? Упс. Я забыл, что одна политическая партия не изучает историю", — считает Tony P."Эта идея с потолком цен — глупее не придумаешь. Она никогда не сработает и только заставит G7 выглядеть еще глупее, если сейчас это вообще возможно", — высказался Ig Bris.Потолок ценГлавы Минфинов G7 в пятницу подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и призвали "все страны" присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель ЕК - ввести лимит цен в соответствии со сроками, согласованными в рамках шестого пакета санкций ЕС, то есть 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Москва не будет поставлять нефть странам, которые присоединятся к соглашению о предельной цене на ее нефть.

https://ria.ru/20220903/neft-1814176918.html

https://ria.ru/20220902/neft-1814155760.html

https://ria.ru/20220902/neft-1814137974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, паоло джентилони, александр новак, россия, украина, сша, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, g7