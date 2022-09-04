21:53 04.09.2022 (обновлено: 01:23 05.09.2022)
В России объявили награду за захват эстонского робота THeMIS на Украине
ЦАСТ объявил о награде в миллион рублей за захват на Украине эстонского робота THeMIS
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) пообещал один миллион рублей тому, кто сможет захватить на Украине эстонскую роботизированную платформу THeMIS и передать ее российскому Министерству обороны.
По имеющимся у организации данным, в августе Киев уже получил первый экземпляр такой техники. Предполагается, что вскоре на Украину доставят еще несколько платформ. Их планируют использовать в основном для эвакуации раненых и доставки боеприпасов.
"В связи с тем, что данное устройство представляет несомненный технический интерес, Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) объявляет о вознаграждении в один миллион рублей любому военнослужащему, или служащему силовых структур, или группе таковых, которые захватят на Украине платформу THeMIS в более или менее целом состоянии и предоставят ее в распоряжение Министерства обороны России", — говорится в сообщении центра.
Предложение о награде согласовали с соответствующими структурами. Получить ее можно будет по итогам заключения специалистов из Министерства обороны об осмотре трофея.
По словам директора центра Руслана Пухова, награду объявили по нескольким причинам. В первую очередь это дань памяти основателю ЦАСТ Константину Макиенко, умершему в мае 2021 года. Помимо научной деятельности, он с 2014 года личными средствами помогал жителям и защитникам Донбасса. Пухов отметил, что таким образом центр стремится продолжить дело Макиенко.
Во-вторых, по его мнению, изучение THeMIS будет полезно для развития российских сухопутных роботизированных систем.
"Из всех образцов военной техники, которые поставляются на Украину, по-настоящему современными, инновационными можно назвать крайне мало систем. Эта платформа действительно новая, это то, на что необходимо обратить внимание — это реальная инновация, это будущее войны", — пояснил Пухов.
THeMIS — стартовый и "фирменный" продукт эстонской компании Milrem Robotics. Проект по приобретению их для Киева инициировал бывший президент Петр Порошенко вместе с волонтерским медицинским формированием "Госпитальеры".
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