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В России объявили награду за захват эстонского робота THeMIS на Украине

В России объявили награду за захват эстонского робота THeMIS на Украине - РИА Новости, 05.09.2022

В России объявили награду за захват эстонского робота THeMIS на Украине

Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) пообещал один миллион рублей тому, кто сможет захватить на Украине эстонскую роботизированную платформу THeMIS и... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-04T21:53

2022-09-04T21:53

2022-09-05T01:23

специальная военная операция на украине

руслан пухов

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) пообещал один миллион рублей тому, кто сможет захватить на Украине эстонскую роботизированную платформу THeMIS и передать ее российскому Министерству обороны.По имеющимся у организации данным, в августе Киев уже получил первый экземпляр такой техники. Предполагается, что вскоре на Украину доставят еще несколько платформ. Их планируют использовать в основном для эвакуации раненых и доставки боеприпасов.Предложение о награде согласовали с соответствующими структурами. Получить ее можно будет по итогам заключения специалистов из Министерства обороны об осмотре трофея.По словам директора центра Руслана Пухова, награду объявили по нескольким причинам. В первую очередь это дань памяти основателю ЦАСТ Константину Макиенко, умершему в мае 2021 года. Помимо научной деятельности, он с 2014 года личными средствами помогал жителям и защитникам Донбасса. Пухов отметил, что таким образом центр стремится продолжить дело Макиенко.Во-вторых, по его мнению, изучение THeMIS будет полезно для развития российских сухопутных роботизированных систем."Из всех образцов военной техники, которые поставляются на Украину, по-настоящему современными, инновационными можно назвать крайне мало систем. Эта платформа действительно новая, это то, на что необходимо обратить внимание — это реальная инновация, это будущее войны", — пояснил Пухов.THeMIS — стартовый и "фирменный" продукт эстонской компании Milrem Robotics. Проект по приобретению их для Киева инициировал бывший президент Петр Порошенко вместе с волонтерским медицинским формированием "Госпитальеры".Помимо Украины, платформы получили вооруженные силы 11 стран, семь из которых — члены НАТО. Речь идет об Эстонии, Германии, Франции, Нидерландах, Норвегии, Великобритании и США. Известно, что THeMIS применялись в военной операции Евросоюза в Мали.

https://ria.ru/20220825/ukraina-1811998142.html

https://ria.ru/20220818/oruzhie-1810589328.html

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