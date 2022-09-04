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В России объявили награду за захват эстонского робота THeMIS на Украине - РИА Новости, 05.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220904/voznagrazhdenie-1814398597.html
В России объявили награду за захват эстонского робота THeMIS на Украине
В России объявили награду за захват эстонского робота THeMIS на Украине - РИА Новости, 05.09.2022
В России объявили награду за захват эстонского робота THeMIS на Украине
Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) пообещал один миллион рублей тому, кто сможет захватить на Украине эстонскую роботизированную платформу THeMIS и... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-04T21:53
2022-09-05T01:23
специальная военная операция на украине
руслан пухов
в мире
технологии
украина
россия
нато
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) пообещал один миллион рублей тому, кто сможет захватить на Украине эстонскую роботизированную платформу THeMIS и передать ее российскому Министерству обороны.По имеющимся у организации данным, в августе Киев уже получил первый экземпляр такой техники. Предполагается, что вскоре на Украину доставят еще несколько платформ. Их планируют использовать в основном для эвакуации раненых и доставки боеприпасов.Предложение о награде согласовали с соответствующими структурами. Получить ее можно будет по итогам заключения специалистов из Министерства обороны об осмотре трофея.По словам директора центра Руслана Пухова, награду объявили по нескольким причинам. В первую очередь это дань памяти основателю ЦАСТ Константину Макиенко, умершему в мае 2021 года. Помимо научной деятельности, он с 2014 года личными средствами помогал жителям и защитникам Донбасса. Пухов отметил, что таким образом центр стремится продолжить дело Макиенко.Во-вторых, по его мнению, изучение THeMIS будет полезно для развития российских сухопутных роботизированных систем."Из всех образцов военной техники, которые поставляются на Украину, по-настоящему современными, инновационными можно назвать крайне мало систем. Эта платформа действительно новая, это то, на что необходимо обратить внимание — это реальная инновация, это будущее войны", — пояснил Пухов.THeMIS — стартовый и "фирменный" продукт эстонской компании Milrem Robotics. Проект по приобретению их для Киева инициировал бывший президент Петр Порошенко вместе с волонтерским медицинским формированием "Госпитальеры".Помимо Украины, платформы получили вооруженные силы 11 стран, семь из которых — члены НАТО. Речь идет об Эстонии, Германии, Франции, Нидерландах, Норвегии, Великобритании и США. Известно, что THeMIS применялись в военной операции Евросоюза в Мали.
https://ria.ru/20220825/ukraina-1811998142.html
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руслан пухов, в мире, технологии, украина, россия, нато, эстония, вооружения, центр анализа стратегий и технологий, ситуация в днр и лнр, петр порошенко
Специальная военная операция на Украине, Руслан Пухов, В мире, Технологии, Украина, Россия, НАТО, Эстония, Вооружения, Центр анализа стратегий и технологий, Ситуация в ДНР и ЛНР, Петр Порошенко
21:53 04.09.2022 (обновлено: 01:23 05.09.2022)
 
В России объявили награду за захват эстонского робота THeMIS на Украине

ЦАСТ объявил о награде в миллион рублей за захват на Украине эстонского робота THeMIS

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) пообещал один миллион рублей тому, кто сможет захватить на Украине эстонскую роботизированную платформу THeMIS и передать ее российскому Министерству обороны.
По имеющимся у организации данным, в августе Киев уже получил первый экземпляр такой техники. Предполагается, что вскоре на Украину доставят еще несколько платформ. Их планируют использовать в основном для эвакуации раненых и доставки боеприпасов.

"В связи с тем, что данное устройство представляет несомненный технический интерес, Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) объявляет о вознаграждении в один миллион рублей любому военнослужащему, или служащему силовых структур, или группе таковых, которые захватят на Украине платформу THeMIS в более или менее целом состоянии и предоставят ее в распоряжение Министерства обороны России", — говорится в сообщении центра.

Предложение о награде согласовали с соответствующими структурами. Получить ее можно будет по итогам заключения специалистов из Министерства обороны об осмотре трофея.
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По словам директора центра Руслана Пухова, награду объявили по нескольким причинам. В первую очередь это дань памяти основателю ЦАСТ Константину Макиенко, умершему в мае 2021 года. Помимо научной деятельности, он с 2014 года личными средствами помогал жителям и защитникам Донбасса. Пухов отметил, что таким образом центр стремится продолжить дело Макиенко.
Во-вторых, по его мнению, изучение THeMIS будет полезно для развития российских сухопутных роботизированных систем.
"Из всех образцов военной техники, которые поставляются на Украину, по-настоящему современными, инновационными можно назвать крайне мало систем. Эта платформа действительно новая, это то, на что необходимо обратить внимание — это реальная инновация, это будущее войны", — пояснил Пухов.
THeMIS — стартовый и "фирменный" продукт эстонской компании Milrem Robotics. Проект по приобретению их для Киева инициировал бывший президент Петр Порошенко вместе с волонтерским медицинским формированием "Госпитальеры".
Помимо Украины, платформы получили вооруженные силы 11 стран, семь из которых — члены НАТО. Речь идет об Эстонии, Германии, Франции, Нидерландах, Норвегии, Великобритании и США. Известно, что THeMIS применялись в военной операции Евросоюза в Мали.
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