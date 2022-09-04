14:26 04.09.2022 (обновлено: 18:53 04.09.2022)
Германия объявила России гибридную войну, считает Медведев
Зампред Совбеза Медведев ответил на слова канцлера ФРГ Шольца о проблемах с газом
© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в медиабанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Германия фактически объявила России гибридную войну, написал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram.
Так он отреагировал на заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей.
"Вот те на! Обиделся снова… Германия: а) недружественная страна, б) ввела санкции против всей экономики России и ее граждан, в) поставляет Украине летальное оружие, направленное против наших Вооруженных сил", — говорится в публикации.
Как констатировал Медведев, Германия действует как враг России, но несмотря на это Шольца удивило, что у граждан ФРГ возникли "мелкие проблемы с газом".
Основной маршрут доставки российского газа в Европу — "Северный поток" — с конца июля работал на 20 процентов своей пропускной мощности из-за проблем с техническим обслуживанием оборудования на фоне западных санкций. На днях газопровод остановили на плановый ремонт, однако позднее "Газпром" заявил, что магистраль пока не сможет возобновить прокачку из-за утечки масла в единственном работавшем агрегате Trent 60.