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Германия объявила России гибридную войну, считает Медведев - РИА Новости, 04.09.2022
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Германия объявила России гибридную войну, считает Медведев
Германия объявила России гибридную войну, считает Медведев - РИА Новости, 04.09.2022
Германия объявила России гибридную войну, считает Медведев
Германия фактически объявила России гибридную войну, написал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T14:26
2022-09-04T18:53
дмитрий медведев
германия
олаф шольц
россия
политика
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Германия фактически объявила России гибридную войну, написал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram.Так он отреагировал на заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей.Как констатировал Медведев, Германия действует как враг России, но несмотря на это Шольца удивило, что у граждан ФРГ возникли "мелкие проблемы с газом".Основной маршрут доставки российского газа в Европу — "Северный поток" — с конца июля работал на 20 процентов своей пропускной мощности из-за проблем с техническим обслуживанием оборудования на фоне западных санкций. На днях газопровод остановили на плановый ремонт, однако позднее "Газпром" заявил, что магистраль пока не сможет возобновить прокачку из-за утечки масла в единственном работавшем агрегате Trent 60.
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дмитрий медведев, германия, олаф шольц, россия, политика
Дмитрий Медведев, Германия, Олаф Шольц, Россия, Политика
14:26 04.09.2022 (обновлено: 18:53 04.09.2022)
 
Германия объявила России гибридную войну, считает Медведев

Зампред Совбеза Медведев ответил на слова канцлера ФРГ Шольца о проблемах с газом

© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в медиабанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Юлия Зырянова
Перейти в медиабанк
Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Германия фактически объявила России гибридную войну, написал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram.
Так он отреагировал на заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей.

"Вот те на! Обиделся снова… Германия: а) недружественная страна, б) ввела санкции против всей экономики России и ее граждан, в) поставляет Украине летальное оружие, направленное против наших Вооруженных сил", — говорится в публикации.

Как констатировал Медведев, Германия действует как враг России, но несмотря на это Шольца удивило, что у граждан ФРГ возникли "мелкие проблемы с газом".
Основной маршрут доставки российского газа в Европу — "Северный поток" — с конца июля работал на 20 процентов своей пропускной мощности из-за проблем с техническим обслуживанием оборудования на фоне западных санкций. На днях газопровод остановили на плановый ремонт, однако позднее "Газпром" заявил, что магистраль пока не сможет возобновить прокачку из-за утечки масла в единственном работавшем агрегате Trent 60.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
14:21
Шольц прокомментировал остановку поставок газа по "Северному потоку — 1"
 
Дмитрий МедведевГерманияОлаф ШольцРоссияПолитика
 
 
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