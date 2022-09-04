https://ria.ru/20220904/voyna-1814345667.html

Германия объявила России гибридную войну, считает Медведев

Германия объявила России гибридную войну, считает Медведев - РИА Новости, 04.09.2022

Германия объявила России гибридную войну, считает Медведев

Германия фактически объявила России гибридную войну, написал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram. РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T14:26

2022-09-04T14:26

2022-09-04T18:53

дмитрий медведев

германия

олаф шольц

россия

политика

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Германия фактически объявила России гибридную войну, написал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram.Так он отреагировал на заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей.Как констатировал Медведев, Германия действует как враг России, но несмотря на это Шольца удивило, что у граждан ФРГ возникли "мелкие проблемы с газом".Основной маршрут доставки российского газа в Европу — "Северный поток" — с конца июля работал на 20 процентов своей пропускной мощности из-за проблем с техническим обслуживанием оборудования на фоне западных санкций. На днях газопровод остановили на плановый ремонт, однако позднее "Газпром" заявил, что магистраль пока не сможет возобновить прокачку из-за утечки масла в единственном работавшем агрегате Trent 60.

https://ria.ru/20220904/gaz-1814344952.html

германия

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий медведев, германия, олаф шольц, россия, политика