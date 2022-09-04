Рейтинг@Mail.ru
В Кремле назвали визовый вопрос камнем преткновения в отношениях с Западом - РИА Новости, 04.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220904/vizy-1814343284.html
В Кремле назвали визовый вопрос камнем преткновения в отношениях с Западом
В Кремле назвали визовый вопрос камнем преткновения в отношениях с Западом - РИА Новости, 04.09.2022
В Кремле назвали визовый вопрос камнем преткновения в отношениях с Западом
Визовый вопрос с Западом всегда был камнем преткновения, сейчас они не гнушаются ничем, им нужно рапортовать о новых ударах по России, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T14:06
2022-09-04T14:15
в мире
россия
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153350/91/1533509134_0:273:3156:2048_1920x0_80_0_0_44d76ca49324a5ffd7548e2fb45075b6.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Визовый вопрос с Западом всегда был камнем преткновения, сейчас они не гнушаются ничем, им нужно рапортовать о новых ударах по России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Ну всегда это было камнем преткновения, хотя в былые времена удалось серьезно продвинуться: были специальные визы и для студентов, и для представителей культуры, и для дипломатов и так далее. Но сейчас, видите, вот в этой какой-то злобе такой труднообъяснимой западники не гнушаются ничем, то есть им нужно рапортовать о новых, как им кажется, ударах, которые они наносят по нам", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Главы МИД стран Евросоюза 31 августа на неформальной встрече в Праге договорились приостановить действие Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим.По словам Пескова, для многих это станет неприятным решением."Ну, действительно, для многих наших сограждан это будет крайне неприятно, если подобные ограничения будут введены, хотя тут тоже надо внимательно смотреть, это же не монолитная среда в плане таких инициатив. Посмотрим, чем это всё закончится. Это беспрецедентно, это беспрецедентно, это, конечно, потребует серьёзных ответных шагов с нашей стороны. Но это, к сожалению, та реальность, в которой мы живём, и нам нужно быть твёрдыми, смелыми и идти дальше по тому пути, по которому мы пошли. У нас нет другого выхода", - добавил он.
https://ria.ru/20220903/zapad-1814221219.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220903/kadyrov-1814224925.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153350/91/1533509134_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_7609d0a57ed56f77aae852902858926b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, дмитрий песков
В мире, Россия, Дмитрий Песков
14:06 04.09.2022 (обновлено: 14:15 04.09.2022)
 
В Кремле назвали визовый вопрос камнем преткновения в отношениях с Западом

Песков назвал визовый вопрос камнем преткновения в отношениях с Западом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Визовый вопрос с Западом всегда был камнем преткновения, сейчас они не гнушаются ничем, им нужно рапортовать о новых ударах по России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ну всегда это было камнем преткновения, хотя в былые времена удалось серьезно продвинуться: были специальные визы и для студентов, и для представителей культуры, и для дипломатов и так далее. Но сейчас, видите, вот в этой какой-то злобе такой труднообъяснимой западники не гнушаются ничем, то есть им нужно рапортовать о новых, как им кажется, ударах, которые они наносят по нам", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
Вчера, 14:15
Россия в понимании Запада никогда не была вместе с ним, считает Песков
Главы МИД стран Евросоюза 31 августа на неформальной встрече в Праге договорились приостановить действие Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим.
По словам Пескова, для многих это станет неприятным решением.
"Ну, действительно, для многих наших сограждан это будет крайне неприятно, если подобные ограничения будут введены, хотя тут тоже надо внимательно смотреть, это же не монолитная среда в плане таких инициатив. Посмотрим, чем это всё закончится. Это беспрецедентно, это беспрецедентно, это, конечно, потребует серьёзных ответных шагов с нашей стороны. Но это, к сожалению, та реальность, в которой мы живём, и нам нужно быть твёрдыми, смелыми и идти дальше по тому пути, по которому мы пошли. У нас нет другого выхода", - добавил он.
Открытие аквапарка в Грозном - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
Вчера, 14:49В мире
Не стоит дразнить нас намалеванным оружием: Кадыров предостерег Запад
 
В миреРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала