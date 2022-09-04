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В Кремле назвали визовый вопрос камнем преткновения в отношениях с Западом
В Кремле назвали визовый вопрос камнем преткновения в отношениях с Западом - РИА Новости, 04.09.2022
В Кремле назвали визовый вопрос камнем преткновения в отношениях с Западом
Визовый вопрос с Западом всегда был камнем преткновения, сейчас они не гнушаются ничем, им нужно рапортовать о новых ударах по России, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T14:06
2022-09-04T14:06
2022-09-04T14:15
в мире
россия
дмитрий песков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Визовый вопрос с Западом всегда был камнем преткновения, сейчас они не гнушаются ничем, им нужно рапортовать о новых ударах по России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Ну всегда это было камнем преткновения, хотя в былые времена удалось серьезно продвинуться: были специальные визы и для студентов, и для представителей культуры, и для дипломатов и так далее. Но сейчас, видите, вот в этой какой-то злобе такой труднообъяснимой западники не гнушаются ничем, то есть им нужно рапортовать о новых, как им кажется, ударах, которые они наносят по нам", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Главы МИД стран Евросоюза 31 августа на неформальной встрече в Праге договорились приостановить действие Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим.По словам Пескова, для многих это станет неприятным решением."Ну, действительно, для многих наших сограждан это будет крайне неприятно, если подобные ограничения будут введены, хотя тут тоже надо внимательно смотреть, это же не монолитная среда в плане таких инициатив. Посмотрим, чем это всё закончится. Это беспрецедентно, это беспрецедентно, это, конечно, потребует серьёзных ответных шагов с нашей стороны. Но это, к сожалению, та реальность, в которой мы живём, и нам нужно быть твёрдыми, смелыми и идти дальше по тому пути, по которому мы пошли. У нас нет другого выхода", - добавил он.
https://ria.ru/20220903/zapad-1814221219.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дмитрий песков
В мире, Россия, Дмитрий Песков
14:06 04.09.2022 (обновлено: 14:15 04.09.2022)
В Кремле назвали визовый вопрос камнем преткновения в отношениях с Западом
Песков назвал визовый вопрос камнем преткновения в отношениях с Западом
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен - РИА Новости.
Визовый вопрос с Западом всегда был камнем преткновения, сейчас они не гнушаются ничем, им нужно рапортовать о новых ударах по России, заявил
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ну всегда это было камнем преткновения, хотя в былые времена удалось серьезно продвинуться: были специальные визы и для студентов, и для представителей культуры, и для дипломатов и так далее. Но сейчас, видите, вот в этой какой-то злобе такой труднообъяснимой западники не гнушаются ничем, то есть им нужно рапортовать о новых, как им кажется, ударах, которые они наносят по нам", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Главы МИД стран Евросоюза 31 августа на неформальной встрече в Праге договорились приостановить действие Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим.
По словам Пескова, для многих это станет неприятным решением.
"Ну, действительно, для многих наших сограждан это будет крайне неприятно, если подобные ограничения будут введены, хотя тут тоже надо внимательно смотреть, это же не монолитная среда в плане таких инициатив. Посмотрим, чем это всё закончится. Это беспрецедентно, это беспрецедентно, это, конечно, потребует серьёзных ответных шагов с нашей стороны. Но это, к сожалению, та реальность, в которой мы живём, и нам нужно быть твёрдыми, смелыми и идти дальше по тому пути, по которому мы пошли. У нас нет другого выхода", - добавил он.