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США не поддержали идею запрета на визы для всех россиян

США не поддержали идею запрета на визы для всех россиян - РИА Новости, 04.09.2022

США не поддержали идею запрета на визы для всех россиян

США не поддерживают намерение Евросоюза ужесточить визовый режим с Россией, включая планы отдельных стран полностью закрыть границы для россиян, и выступают... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T00:38

2022-09-04T00:38

2022-09-04T11:49

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ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. США не поддерживают намерение Евросоюза ужесточить визовый режим с Россией, включая планы отдельных стран полностью закрыть границы для россиян, и выступают против распространения на всех россиян такой "ответственности", заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби.Главы МИД стран Евросоюза на состоявшейся ранее неформальной встрече в Праге договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз с Россией, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. При этом Польша, страны Балтии и Финляндия намерены на следующей неделе продолжить обсуждать визовые санкции в отношении РФ.По его словам, "сами россияне не должны в результате этого страдать".Он также напомнил, что США ввели визовые санкции против россиян, которых считают персонально ответственными за ситуации на Украине. Сами американцы еще до начала военной спецоперации приостановили выдачу въездных виз в России, ссылаясь на нехватку персонала, который сократился из-за двусторонних противоречий.*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.

https://radiosputnik.ria.ru/20220902/1813880288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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