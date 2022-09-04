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США не поддержали идею запрета на визы для всех россиян - РИА Новости, 04.09.2022
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Туризм
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США не поддержали идею запрета на визы для всех россиян
США не поддержали идею запрета на визы для всех россиян - РИА Новости, 04.09.2022
США не поддержали идею запрета на визы для всех россиян
США не поддерживают намерение Евросоюза ужесточить визовый режим с Россией, включая планы отдельных стран полностью закрыть границы для россиян, и выступают... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T00:38
2022-09-04T11:49
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ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. США не поддерживают намерение Евросоюза ужесточить визовый режим с Россией, включая планы отдельных стран полностью закрыть границы для россиян, и выступают против распространения на всех россиян такой "ответственности", заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби.Главы МИД стран Евросоюза на состоявшейся ранее неформальной встрече в Праге договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз с Россией, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. При этом Польша, страны Балтии и Финляндия намерены на следующей неделе продолжить обсуждать визовые санкции в отношении РФ.По его словам, "сами россияне не должны в результате этого страдать".Он также напомнил, что США ввели визовые санкции против россиян, которых считают персонально ответственными за ситуации на Украине. Сами американцы еще до начала военной спецоперации приостановили выдачу въездных виз в России, ссылаясь на нехватку персонала, который сократился из-за двусторонних противоречий.*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
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в мире, россия, сша, новости - туризм
В мире, Россия, США, Туризм, Новости - Туризм
00:38 04.09.2022 (обновлено: 11:49 04.09.2022)
 
США не поддержали идею запрета на визы для всех россиян

Кирби заявил, что США не поддерживают намерение ЕС ужесточить визовый режим с Россией

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. США не поддерживают намерение Евросоюза ужесточить визовый режим с Россией, включая планы отдельных стран полностью закрыть границы для россиян, и выступают против распространения на всех россиян такой "ответственности", заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби.
Главы МИД стран Евросоюза на состоявшейся ранее неформальной встрече в Праге договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз с Россией, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. При этом Польша, страны Балтии и Финляндия намерены на следующей неделе продолжить обсуждать визовые санкции в отношении РФ.
"Мы не считаем, что привлекать к ответственности всех россиян - это продуктивная мера. Мы считаем, что это не нужно превращать в войну со всем российским народом", - сказал Кирби в интервью телеканалу "Дождь"*.
По его словам, "сами россияне не должны в результате этого страдать".
Он также напомнил, что США ввели визовые санкции против россиян, которых считают персонально ответственными за ситуации на Украине. Сами американцы еще до начала военной спецоперации приостановили выдачу въездных виз в России, ссылаясь на нехватку персонала, который сократился из-за двусторонних противоречий.
*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
Виза и против. ЕС пока не стал отменять русских туристов - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 00:55На грани
Виза и против. ЕС пока не стал отменять русских туристов
 
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