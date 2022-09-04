https://ria.ru/20220904/viza-1814326306.html
Правительство будет решать, жителям каких стран дадут визы на полгода
Правительство будет решать, жителям каких стран дадут визы на полгода - РИА Новости, 04.09.2022
Правительство будет решать, жителям каких стран дадут визы на полгода
Правительство России одобрил наделение себя полномочиями по утверждению перечня иностранных государств, гражданам которых могут дать туристическую визу на срок... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T12:00
2022-09-04T12:00
2022-09-04T12:00
туризм
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россия
правительство рф
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Правительство России одобрил наделение себя полномочиями по утверждению перечня иностранных государств, гражданам которых могут дать туристическую визу на срок до шести месяцев при подтверждении брони гостиницы, сообщается на сайте кабмина."Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 25 и 256 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220904/vizy-1814291944.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, россия, правительство рф
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Правительство РФ
Правительство будет решать, жителям каких стран дадут визы на полгода
Правительство будет решать, жители каких стран могут получить турвизу на полгода