https://ria.ru/20220904/viza-1814326306.html

Правительство будет решать, жителям каких стран дадут визы на полгода

Правительство будет решать, жителям каких стран дадут визы на полгода - РИА Новости, 04.09.2022

Правительство будет решать, жителям каких стран дадут визы на полгода

Правительство России одобрил наделение себя полномочиями по утверждению перечня иностранных государств, гражданам которых могут дать туристическую визу на срок... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T12:00

2022-09-04T12:00

2022-09-04T12:00

туризм

новости - туризм

россия

правительство рф

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Правительство России одобрил наделение себя полномочиями по утверждению перечня иностранных государств, гражданам которых могут дать туристическую визу на срок до шести месяцев при подтверждении брони гостиницы, сообщается на сайте кабмина."Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 25 и 256 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220904/vizy-1814291944.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новости - туризм, россия, правительство рф