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Правительство будет решать, жителям каких стран дадут визы на полгода - РИА Новости, 04.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220904/viza-1814326306.html
Правительство будет решать, жителям каких стран дадут визы на полгода
Правительство будет решать, жителям каких стран дадут визы на полгода - РИА Новости, 04.09.2022
Правительство будет решать, жителям каких стран дадут визы на полгода
Правительство России одобрил наделение себя полномочиями по утверждению перечня иностранных государств, гражданам которых могут дать туристическую визу на срок... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T12:00
2022-09-04T12:00
туризм
новости - туризм
россия
правительство рф
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Правительство России одобрил наделение себя полномочиями по утверждению перечня иностранных государств, гражданам которых могут дать туристическую визу на срок до шести месяцев при подтверждении брони гостиницы, сообщается на сайте кабмина."Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 25 и 256 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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Варвара Скокшина
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новости - туризм, россия, правительство рф
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Правительство РФ
12:00 04.09.2022
 
Правительство будет решать, жителям каких стран дадут визы на полгода

Правительство будет решать, жители каких стран могут получить турвизу на полгода

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкПаспортный контроль
Паспортный контроль - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Паспортный контроль. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Правительство России одобрил наделение себя полномочиями по утверждению перечня иностранных государств, гражданам которых могут дать туристическую визу на срок до шести месяцев при подтверждении брони гостиницы, сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 25 и 256 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
00:38Туризм
США не поддержали идею запрета на визы для всех россиян
 
ТуризмНовости - ТуризмРоссияПравительство РФ
 
 
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