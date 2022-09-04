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В Сирии потерпел крушение военный вертолет - РИА Новости, 04.09.2022
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В Сирии потерпел крушение военный вертолет
В Сирии потерпел крушение военный вертолет - РИА Новости, 04.09.2022
В Сирии потерпел крушение военный вертолет
Вертолет сирийских Вооруженных сил потерпел крушение к северо-востоку от города Хамы в результате технической неисправности, его экипаж погиб, говорится в... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T09:37
2022-09-04T12:26
в мире
сирия
хама (мухафаза)
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ДУБАЙ, 4 авг — РИА Новости. Вертолет сирийских Вооруженных сил потерпел крушение к северо-востоку от города Хамы в результате технической неисправности, его экипаж погиб, говорится в сообщении Министерства обороны Сирии, переданном Сирийским агентством новостей."Вертолет Вооруженных сил Сирии потерпел крушение к северо-востоку от Хамы, выполняя тренировочный полет, из-за технической неисправности. Его экипаж погиб", — отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220903/siriya-1814279839.html
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в мире, сирия, хама (мухафаза)
В мире, Сирия, Хама (мухафаза)
09:37 04.09.2022 (обновлено: 12:26 04.09.2022)
 
В Сирии потерпел крушение военный вертолет

Вертолет сирийских ВС потерпел крушение во время учебного полета, экипаж погиб

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в медиабанкВертолет сирийских ВВС совершает облет авиабазы Хама
Вертолет сирийских ВВС совершает облет авиабазы Хама - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Вертолет сирийских ВВС совершает облет авиабазы Хама. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУБАЙ, 4 авг — РИА Новости. Вертолет сирийских Вооруженных сил потерпел крушение к северо-востоку от города Хамы в результате технической неисправности, его экипаж погиб, говорится в сообщении Министерства обороны Сирии, переданном Сирийским агентством новостей.
"Вертолет Вооруженных сил Сирии потерпел крушение к северо-востоку от Хамы, выполняя тренировочный полет, из-за технической неисправности. Его экипаж погиб", — отмечается в сообщении.
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