https://ria.ru/20220904/vertolet-1814310298.html

В Сирии потерпел крушение военный вертолет

В Сирии потерпел крушение военный вертолет - РИА Новости, 04.09.2022

В Сирии потерпел крушение военный вертолет

Вертолет сирийских Вооруженных сил потерпел крушение к северо-востоку от города Хамы в результате технической неисправности, его экипаж погиб, говорится в... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T09:37

2022-09-04T09:37

2022-09-04T12:26

в мире

сирия

хама (мухафаза)

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ДУБАЙ, 4 авг — РИА Новости. Вертолет сирийских Вооруженных сил потерпел крушение к северо-востоку от города Хамы в результате технической неисправности, его экипаж погиб, говорится в сообщении Министерства обороны Сирии, переданном Сирийским агентством новостей."Вертолет Вооруженных сил Сирии потерпел крушение к северо-востоку от Хамы, выполняя тренировочный полет, из-за технической неисправности. Его экипаж погиб", — отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220903/siriya-1814279839.html

сирия

хама (мухафаза)

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Влада Копылова

в мире, сирия, хама (мухафаза)