https://ria.ru/20220904/vertolet-1814310298.html
В Сирии потерпел крушение военный вертолет
В Сирии потерпел крушение военный вертолет - РИА Новости, 04.09.2022
В Сирии потерпел крушение военный вертолет
Вертолет сирийских Вооруженных сил потерпел крушение к северо-востоку от города Хамы в результате технической неисправности, его экипаж погиб, говорится в... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T09:37
2022-09-04T09:37
2022-09-04T12:26
в мире
сирия
хама (мухафаза)
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ДУБАЙ, 4 авг — РИА Новости. Вертолет сирийских Вооруженных сил потерпел крушение к северо-востоку от города Хамы в результате технической неисправности, его экипаж погиб, говорится в сообщении Министерства обороны Сирии, переданном Сирийским агентством новостей."Вертолет Вооруженных сил Сирии потерпел крушение к северо-востоку от Хамы, выполняя тренировочный полет, из-за технической неисправности. Его экипаж погиб", — отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220903/siriya-1814279839.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, хама (мухафаза)
В мире, Сирия, Хама (мухафаза)
09:37 04.09.2022 (обновлено: 12:26 04.09.2022)
В Сирии потерпел крушение военный вертолет
Вертолет сирийских ВС потерпел крушение во время учебного полета, экипаж погиб