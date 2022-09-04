https://ria.ru/20220904/vertolet-1814297146.html

К Ключевскому вулкану, где погибли туристы, вылетел вертолет со спасателями

К Ключевскому вулкану, где погибли туристы, вылетел вертолет со спасателями - РИА Новости, 04.09.2022

К Ключевскому вулкану, где погибли туристы, вылетел вертолет со спасателями

Вертолет со спасателями вылетел к месту гибели шести человек из туристической группы на Ключевской сопке на Камчатке, сообщили в краевом Центре обеспечения... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T03:55

2022-09-04T03:55

2022-09-04T12:03

туризм

происшествия

камчатский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732513218_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_acc90731c314e3884eca0b3c8f90d5dc.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен — РИА Новости. Вертолет со спасателями вылетел к месту гибели шести человек из туристической группы на Ключевской сопке на Камчатке, сообщили в краевом Центре обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности.Группа туристов, совершавшая с 30 августа восхождение на сопку с двумя гидами — всего 12 человек, — обратилась к спасателям в субботу. По предварительной информации, пять человек погибли при падении с высоты, один турист пострадал, он был без сознания. Один гид сломал ногу. В воскресенье в краевом правительстве сообщили РИА Новости о смерти шестого члена группы. Возбуждено уголовное дело.В субботу на место происшествия уже вылетал вертолет Ми-8 территориального центра медицины катастроф. Он должен был приземлиться на высоте 3300 метров, но из-за низкой облачности это сделать не удалось.В направляющемся сейчас на место ЧП Ми-8 находятся медики и спасатели территориального центра медицины катастроф. Также готовится к вылету вертолет Ми-8 МЧС России. Пилоты обоих вертолетов должны приземлиться на максимальной дозволенной высоте, "чтобы спасатели могли пройти дальнейшую акклиматизацию", уточнили в центре.Кроме того, ночью 4 сентября в Усть-Камчатский район выдвинулась сводная наземная группа из 24 человек — 15 сотрудников Камчатского спасательного центра МЧС и девять спасателей поисково-спасательного отряда краевого МЧС.Вулкан Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров. Отмечается, что на вулкане сейчас сильная облачность, температура опускается до минус девяти градусов. Сила ветра — до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.

https://ria.ru/20220901/turist-1813779853.html

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, камчатский край