https://ria.ru/20220904/vertolet-1814297146.html
К Ключевскому вулкану, где погибли туристы, вылетел вертолет со спасателями
К Ключевскому вулкану, где погибли туристы, вылетел вертолет со спасателями - РИА Новости, 04.09.2022
К Ключевскому вулкану, где погибли туристы, вылетел вертолет со спасателями
Вертолет со спасателями вылетел к месту гибели шести человек из туристической группы на Ключевской сопке на Камчатке, сообщили в краевом Центре обеспечения... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T03:55
2022-09-04T03:55
2022-09-04T12:03
туризм
происшествия
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен — РИА Новости. Вертолет со спасателями вылетел к месту гибели шести человек из туристической группы на Ключевской сопке на Камчатке, сообщили в краевом Центре обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности.Группа туристов, совершавшая с 30 августа восхождение на сопку с двумя гидами — всего 12 человек, — обратилась к спасателям в субботу. По предварительной информации, пять человек погибли при падении с высоты, один турист пострадал, он был без сознания. Один гид сломал ногу. В воскресенье в краевом правительстве сообщили РИА Новости о смерти шестого члена группы. Возбуждено уголовное дело.В субботу на место происшествия уже вылетал вертолет Ми-8 территориального центра медицины катастроф. Он должен был приземлиться на высоте 3300 метров, но из-за низкой облачности это сделать не удалось.В направляющемся сейчас на место ЧП Ми-8 находятся медики и спасатели территориального центра медицины катастроф. Также готовится к вылету вертолет Ми-8 МЧС России. Пилоты обоих вертолетов должны приземлиться на максимальной дозволенной высоте, "чтобы спасатели могли пройти дальнейшую акклиматизацию", уточнили в центре.Кроме того, ночью 4 сентября в Усть-Камчатский район выдвинулась сводная наземная группа из 24 человек — 15 сотрудников Камчатского спасательного центра МЧС и девять спасателей поисково-спасательного отряда краевого МЧС.Вулкан Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров. Отмечается, что на вулкане сейчас сильная облачность, температура опускается до минус девяти градусов. Сила ветра — до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.
https://ria.ru/20220901/turist-1813779853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатский край
Туризм, Происшествия, Камчатский край
03:55 04.09.2022 (обновлено: 12:03 04.09.2022)
К Ключевскому вулкану, где погибли туристы, вылетел вертолет со спасателями
Вертолет со спасателями вылетел к Ключевскому вулкану, где погибли шесть туристов
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен — РИА Новости. Вертолет со спасателями вылетел к месту гибели шести человек из туристической группы на Ключевской сопке на Камчатке, сообщили в краевом Центре обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности.
Группа туристов, совершавшая с 30 августа восхождение на сопку с двумя гидами — всего 12 человек, — обратилась к спасателям в субботу. По предварительной информации, пять человек погибли при падении с высоты, один турист пострадал, он был без сознания. Один гид сломал ногу. В воскресенье в краевом правительстве сообщили РИА Новости о смерти шестого члена группы. Возбуждено уголовное дело.
"В настоящее время борт со спасателями повторно вылетел в район происшествия. Высота, на которую он приземлится, будет рассчитываться в зависимости от погодных условий", — рассказали в учреждении.
В субботу на место происшествия уже вылетал вертолет Ми-8
территориального центра медицины катастроф. Он должен был приземлиться на высоте 3300 метров, но из-за низкой облачности это сделать не удалось.
В направляющемся сейчас на место ЧП Ми-8 находятся медики и спасатели территориального центра медицины катастроф. Также готовится к вылету вертолет Ми-8 МЧС России. Пилоты обоих вертолетов должны приземлиться на максимальной дозволенной высоте, "чтобы спасатели могли пройти дальнейшую акклиматизацию", уточнили в центре.
Кроме того, ночью 4 сентября в Усть-Камчатский район
выдвинулась сводная наземная группа из 24 человек — 15 сотрудников Камчатского спасательного центра МЧС и девять спасателей поисково-спасательного отряда краевого МЧС.
Вулкан Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии
, его абсолютная высота около 4750 метров. Отмечается, что на вулкане сейчас сильная облачность, температура опускается до минус девяти градусов. Сила ветра — до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.