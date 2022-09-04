https://ria.ru/20220904/velofestival-1814340827.html

В Москве стартовал осенний велофестиваль

В Москве стартовал осенний велофестиваль - РИА Новости, 04.09.2022

В Москве стартовал осенний велофестиваль

Осенний велофестиваль стартовал в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T13:46

2022-09-04T13:46

2022-09-04T15:36

общество

александр гривняк

москва

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Осенний велофестиваль стартовал в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости."Рады приветствовать вас на третьем велофестивале. Город постоянно проводит эти мероприятия, популярность их растет, что мы видим сегодня - перед нами несколько десятков тысяч участников. Мы очень рады, что наши жители любят спортивный и здоровый образ жизни", - сообщил журналистам представитель Департамента транспорта Москвы Александр Гривняк.Первыми на Осеннем велофестивале стартовали участники на различном электротранспорте, для них выделили отдельную полосу, для безопасности максимально допустимая скорость не должна превышать 25 километров в час. В час дня начала движение колонна участников на велосипедах.Велосипедистам нужно будет преодолеть маршрут в 29 километров, от "Москва-Сити" до ВДНХ по набережным Москвы-реки и Яузы.Как сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта, в Осеннем велофестивале приняли участие более 30 тысяч участников на велосипедах и самокатах.

https://rsport.ria.ru/20220726/velosiped-1804399584.html

москва

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Кадры осеннего велофестиваля в Москве Осенний велофестиваль стартовал в Москве, участники проедут 29 км по живописному маршруту. 2022-09-04T13:46 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, александр гривняк, москва