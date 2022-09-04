https://ria.ru/20220904/velofestival-1814340827.html
В Москве стартовал осенний велофестиваль
В Москве стартовал осенний велофестиваль - РИА Новости, 04.09.2022
В Москве стартовал осенний велофестиваль
Осенний велофестиваль стартовал в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T13:46
2022-09-04T13:46
2022-09-04T15:36
общество
александр гривняк
москва
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Осенний велофестиваль стартовал в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости."Рады приветствовать вас на третьем велофестивале. Город постоянно проводит эти мероприятия, популярность их растет, что мы видим сегодня - перед нами несколько десятков тысяч участников. Мы очень рады, что наши жители любят спортивный и здоровый образ жизни", - сообщил журналистам представитель Департамента транспорта Москвы Александр Гривняк.Первыми на Осеннем велофестивале стартовали участники на различном электротранспорте, для них выделили отдельную полосу, для безопасности максимально допустимая скорость не должна превышать 25 километров в час. В час дня начала движение колонна участников на велосипедах.Велосипедистам нужно будет преодолеть маршрут в 29 километров, от "Москва-Сити" до ВДНХ по набережным Москвы-реки и Яузы.Как сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта, в Осеннем велофестивале приняли участие более 30 тысяч участников на велосипедах и самокатах.
https://rsport.ria.ru/20220726/velosiped-1804399584.html
москва
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры осеннего велофестиваля в Москве
Осенний велофестиваль стартовал в Москве, участники проедут 29 км по живописному маршруту.
2022-09-04T13:46
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PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр гривняк, москва
Общество, Александр Гривняк, Москва
13:46 04.09.2022 (обновлено: 15:36 04.09.2022)
В Москве стартовал осенний велофестиваль
В Москве стартовал третий осенний велофестиваль
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Осенний велофестиваль стартовал в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Рады приветствовать вас на третьем велофестивале. Город постоянно проводит эти мероприятия, популярность их растет, что мы видим сегодня - перед нами несколько десятков тысяч участников. Мы очень рады, что наши жители любят спортивный и здоровый образ жизни", - сообщил журналистам представитель Департамента транспорта Москвы Александр Гривняк.
Первыми на Осеннем велофестивале стартовали участники на различном электротранспорте, для них выделили отдельную полосу, для безопасности максимально допустимая скорость не должна превышать 25 километров в час. В час дня начала движение колонна участников на велосипедах.
Велосипедистам нужно будет преодолеть маршрут в 29 километров, от "Москва-Сити" до ВДНХ по набережным Москвы-реки и Яузы.
Как сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта, в Осеннем велофестивале приняли участие более 30 тысяч участников на велосипедах и самокатах.