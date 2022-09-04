https://ria.ru/20220904/velikobritaniya-1814330216.html
СМИ: британская полиция готовится к росту преступности из-за энергокризиса
СМИ: британская полиция готовится к росту преступности из-за энергокризиса - РИА Новости, 04.09.2022
СМИ: британская полиция готовится к росту преступности из-за энергокризиса
Британская полиция опасается роста преступности и беспорядков зимой на фоне энергокризиса и разрабатывает план действий на случай чрезвычайных ситуаций,... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T12:33
2022-09-04T12:33
2022-09-04T14:23
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великобритания
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в мире
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Британская полиция опасается роста преступности и беспорядков зимой на фоне энергокризиса и разрабатывает план действий на случай чрезвычайных ситуаций, сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на просочившийся в СМИ документ."Полиция готовится к росту преступности, нарушению общественного порядка и даже коррупции в своих рядах этой зимой и разрабатывает чрезвычайные меры по борьбе с кризисом стоимости жизни", — пишет издание, отмечая, что зимой миллионы британских семей могут оказаться в затруднительном финансовом положении.Согласно документу о государственной стратегии, разработанному летом и попавшему в распоряжение издания, полиция все больше опасается, что экономические потрясения и финансовая нестабильность "могут привести к росту отдельных видов преступлений". В частности, речь идет о "правонарушениях против собственности": кражах в магазинах, взломах с кражей, угоне автомобилей, интернет-мошенничестве и шантаже.Ожидается, что в некоторых регионах дети будут больше втянуты в банды наркоторговцев, а женщины станут жертвами сексуальной эксплуатации.По словам одного из начальников полиции, его служба уже заметила рост числа некоторых преступлений и в связи с этим активизировала подготовку.В документе также говорится, что "более сложным и непредсказуемым риском является возможность роста гражданских беспорядков в ответ на длительное и болезненное экономическое давление".Кроме того, есть опасения, что из-за роста стоимости жизни сотрудники правоохранительных органов начнут брать взятки, а сама профессия полицейского станет менее привлекательной для граждан.После начала спецоперации России на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов — до 1,75 с 1,25 процента годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла два процента. По прогнозам банка, экономика Великобритании войдет в рецессию с четвертого квартала этого года. В стране наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.
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РИА Новости
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Россия, Великобритания, Украина, В мире
12:33 04.09.2022 (обновлено: 14:23 04.09.2022)
СМИ: британская полиция готовится к росту преступности из-за энергокризиса
Sunday Times: британская полиция опасается роста преступности зимой из-за энергокризиса
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.
Британская полиция опасается роста преступности и беспорядков зимой на фоне энергокризиса и разрабатывает план действий на случай чрезвычайных ситуаций, сообщает
газета The Sunday Times со ссылкой на просочившийся в СМИ документ.
"Полиция готовится к росту преступности, нарушению общественного порядка и даже коррупции в своих рядах этой зимой и разрабатывает чрезвычайные меры по борьбе с кризисом стоимости жизни", — пишет издание, отмечая, что зимой миллионы британских семей могут оказаться в затруднительном финансовом положении.
Согласно документу о государственной стратегии, разработанному летом и попавшему в распоряжение издания, полиция все больше опасается, что экономические потрясения и финансовая нестабильность "могут привести к росту отдельных видов преступлений". В частности, речь идет о "правонарушениях против собственности": кражах в магазинах, взломах с кражей, угоне автомобилей, интернет-мошенничестве и шантаже.
Ожидается, что в некоторых регионах дети будут больше втянуты в банды наркоторговцев, а женщины станут жертвами сексуальной эксплуатации.
По словам одного из начальников полиции, его служба уже заметила рост числа некоторых преступлений и в связи с этим активизировала подготовку.
В документе также говорится, что "более сложным и непредсказуемым риском является возможность роста гражданских беспорядков в ответ на длительное и болезненное экономическое давление".
Кроме того, есть опасения, что из-за роста стоимости жизни сотрудники правоохранительных органов начнут брать взятки, а сама профессия полицейского станет менее привлекательной для граждан.
После начала спецоперации России
на Украине
Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе
и США
. В Великобритании
рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов — до 1,75 с 1,25 процента годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла два процента. По прогнозам банка, экономика Великобритании войдет в рецессию с четвертого квартала этого года. В стране наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.