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Эксперт предостерег россиян от торговли валютой на черном рынке - РИА Новости, 04.09.2022
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Эксперт предостерег россиян от торговли валютой на черном рынке
Эксперт предостерег россиян от торговли валютой на черном рынке - РИА Новости, 04.09.2022
Эксперт предостерег россиян от торговли валютой на черном рынке
Россиянам, которые захотят заработать продажей наличности на черном рынке в условиях действующих валютных ограничений лучше оставить эту затею: это незаконно и... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T09:04
2022-09-04T09:04
экономика
россия
общество
бкс мир инвестиций
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россиянам, которые захотят заработать продажей наличности на черном рынке в условиях действующих валютных ограничений лучше оставить эту затею: это незаконно и грозит высокими штрафами, а потенциальная выгода - ничтожна, рассказал РИА Новости эксперт "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк."Продажа на черном рынке может иметь те же последствия, что и обмен валюты, минуя обменные пункты в "лихие" 90-е. Кроме того, согласно Кодексу об административных правонарушениях, штраф за осуществление незаконных валютных операций – от 20% до 40% суммы незаконной валютной операции. Рискнув, много "заработать" не удастся", - предостерегает Миронюк.Объявления в интернете предлагают курс лишь на несколько рублей выше курса ЦБ, отмечает эксперт. По его мнению, причина низкого спреда – в сохраняющихся легальных способах привезти наличную иностранную валюту. Например, заранее открыв счет в иностранном банке "дружественных" стран, переведя за границу средства, которые затем можно обналичить за рубежом и легально привезти в Россию.Что касается официальных способов купли-продажи валюты, то есть, через банки - здесь клиентам сейчас приходится сталкиваться с некоторыми ограничениями. Так, банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года.Банки сейчас получают валюту от компаний-экспортеров, банков-нерезидентов и от обмена валют. Но большая их часть - безналичная, поэтому на выдачу валюты в наличном виде и существуют ограничения, пояснил РИА Новости руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея.
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экономика, россия, общество, бкс мир инвестиций
Экономика, Россия, Общество, БКС Мир инвестиций
09:04 04.09.2022
 
Эксперт предостерег россиян от торговли валютой на черном рынке

Эксперт Миронюк: продажа валюты на черном рынке незаконна и грозит высокими штрафами

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКонверт с долларовыми купюрами
Конверт с долларовыми купюрами - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россиянам, которые захотят заработать продажей наличности на черном рынке в условиях действующих валютных ограничений лучше оставить эту затею: это незаконно и грозит высокими штрафами, а потенциальная выгода - ничтожна, рассказал РИА Новости эксперт "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.
"Продажа на черном рынке может иметь те же последствия, что и обмен валюты, минуя обменные пункты в "лихие" 90-е. Кроме того, согласно Кодексу об административных правонарушениях, штраф за осуществление незаконных валютных операций – от 20% до 40% суммы незаконной валютной операции. Рискнув, много "заработать" не удастся", - предостерегает Миронюк.
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Объявления в интернете предлагают курс лишь на несколько рублей выше курса ЦБ, отмечает эксперт. По его мнению, причина низкого спреда – в сохраняющихся легальных способах привезти наличную иностранную валюту. Например, заранее открыв счет в иностранном банке "дружественных" стран, переведя за границу средства, которые затем можно обналичить за рубежом и легально привезти в Россию.
Что касается официальных способов купли-продажи валюты, то есть, через банки - здесь клиентам сейчас приходится сталкиваться с некоторыми ограничениями. Так, банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года.
Банки сейчас получают валюту от компаний-экспортеров, банков-нерезидентов и от обмена валют. Но большая их часть - безналичная, поэтому на выдачу валюты в наличном виде и существуют ограничения, пояснил РИА Новости руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея.
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