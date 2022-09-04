https://ria.ru/20220904/valyuta-1814306922.html

Эксперт предостерег россиян от торговли валютой на черном рынке

Эксперт предостерег россиян от торговли валютой на черном рынке - РИА Новости, 04.09.2022

Эксперт предостерег россиян от торговли валютой на черном рынке

Россиянам, которые захотят заработать продажей наличности на черном рынке в условиях действующих валютных ограничений лучше оставить эту затею: это незаконно и... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T09:04

2022-09-04T09:04

2022-09-04T09:04

экономика

россия

общество

бкс мир инвестиций

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155027/58/1550275804_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_03b57e97c8d79caa81c2b0a2756e0ea4.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россиянам, которые захотят заработать продажей наличности на черном рынке в условиях действующих валютных ограничений лучше оставить эту затею: это незаконно и грозит высокими штрафами, а потенциальная выгода - ничтожна, рассказал РИА Новости эксперт "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк."Продажа на черном рынке может иметь те же последствия, что и обмен валюты, минуя обменные пункты в "лихие" 90-е. Кроме того, согласно Кодексу об административных правонарушениях, штраф за осуществление незаконных валютных операций – от 20% до 40% суммы незаконной валютной операции. Рискнув, много "заработать" не удастся", - предостерегает Миронюк.Объявления в интернете предлагают курс лишь на несколько рублей выше курса ЦБ, отмечает эксперт. По его мнению, причина низкого спреда – в сохраняющихся легальных способах привезти наличную иностранную валюту. Например, заранее открыв счет в иностранном банке "дружественных" стран, переведя за границу средства, которые затем можно обналичить за рубежом и легально привезти в Россию.Что касается официальных способов купли-продажи валюты, то есть, через банки - здесь клиентам сейчас приходится сталкиваться с некоторыми ограничениями. Так, банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года.Банки сейчас получают валюту от компаний-экспортеров, банков-нерезидентов и от обмена валют. Но большая их часть - безналичная, поэтому на выдачу валюты в наличном виде и существуют ограничения, пояснил РИА Новости руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея.

https://ria.ru/20220904/rubl-1813400143.html

https://ria.ru/20220903/valyuta-1814179507.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, общество, бкс мир инвестиций