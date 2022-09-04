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Козье болото, Жужа и Бабий городок: как менялись названия улиц Москвы

Козье болото, Жужа и Бабий городок: как менялись названия улиц Москвы - РИА Новости, 04.09.2022

Козье болото, Жужа и Бабий городок: как менялись названия улиц Москвы

Мажоров переулок – для "мажоров", а улица Ленивка – для ленивых? Какой топоним царь Алексей Тишайший посвятил своему соколу? Кого "цепляли" на улице Зацепа? Почему Большой Могильцевский переулок не имеет ничего общего с могилами? В этом году Москве исполняется 875 лет. Рассказываем, как придумывали названия столичных улиц в разные эпохи.

2022-09-04T12:00

2022-09-04T12:00

2022-09-04T12:00

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Козье болото, Жужа и Бабий городок: как менялись названия улиц Москвы Мажоров переулок – для "мажоров", а улица Ленивка – для ленивых? Какой топоним царь Алексей Тишайший посвятил своему соколу? Кого "цепляли" на улице Зацепа? На улице Матросская Тишина всегда тихо? Почему Большой Могильцевский переулок не имеет ничего общего с могилами? В этом году Москве исполняется 875 лет. Рассказываем, как придумывали названия столичных улиц в разные эпохи. audio/mpeg

Козье болото, Жужа и Бабий городок: как менялись названия улиц Москвы Мажоров переулок – для "мажоров", а улица Ленивка – для ленивых? Какой топоним царь Алексей Тишайший посвятил своему соколу? Кого "цепляли" на улице Зацепа? На улице Матросская Тишина всегда тихо? Почему Большой Могильцевский переулок не имеет ничего общего с могилами? В этом году Москве исполняется 875 лет. Рассказываем, как придумывали названия столичных улиц в разные эпохи. audio/mpeg

Комментируют руководитель экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев и сотрудник Государственного центрального музея современной истории России Юлия Бурцева.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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