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Козье болото, Жужа и Бабий городок: как менялись названия улиц Москвы
Козье болото, Жужа и Бабий городок: как менялись названия улиц Москвы - РИА Новости, 04.09.2022
Козье болото, Жужа и Бабий городок: как менялись названия улиц Москвы
Мажоров переулок – для "мажоров", а улица Ленивка – для ленивых? Какой топоним царь Алексей Тишайший посвятил своему соколу? Кого "цепляли" на улице Зацепа? Почему Большой Могильцевский переулок не имеет ничего общего с могилами? В этом году Москве исполняется 875 лет. Рассказываем, как придумывали названия столичных улиц в разные эпохи.
2022-09-04T12:00
2022-09-04T12:00
2022-09-04T12:00
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Козье болото, Жужа и Бабий городок: как менялись названия улиц Москвы
Мажоров переулок – для "мажоров", а улица Ленивка – для ленивых? Какой топоним царь Алексей Тишайший посвятил своему соколу? Кого "цепляли" на улице Зацепа? На улице Матросская Тишина всегда тихо? Почему Большой Могильцевский переулок не имеет ничего общего с могилами? В этом году Москве исполняется 875 лет. Рассказываем, как придумывали названия столичных улиц в разные эпохи.
audio/mpeg
Козье болото, Жужа и Бабий городок: как менялись названия улиц Москвы
Мажоров переулок – для "мажоров", а улица Ленивка – для ленивых? Какой топоним царь Алексей Тишайший посвятил своему соколу? Кого "цепляли" на улице Зацепа? На улице Матросская Тишина всегда тихо? Почему Большой Могильцевский переулок не имеет ничего общего с могилами? В этом году Москве исполняется 875 лет. Рассказываем, как придумывали названия столичных улиц в разные эпохи.
audio/mpeg
Комментируют руководитель экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев и сотрудник Государственного центрального музея современной истории России Юлия Бурцева.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти
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Как это по-русски, Подкаст, Москва, Улицы
Козье болото, Жужа и Бабий городок: как менялись названия улиц Москвы
Мажоров переулок – для "мажоров", а улица Ленивка – для ленивых? Какой топоним царь Алексей Тишайший посвятил своему соколу? Кого "цепляли" на улице Зацепа? Почему Большой Могильцевский переулок не имеет ничего общего с могилами? В этом году Москве исполняется 875 лет. Рассказываем, как придумывали названия столичных улиц в разные эпохи.