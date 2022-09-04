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На учениях "Восток-2022" уничтожили десант условного противника - РИА Новости, 04.09.2022
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На учениях "Восток-2022" уничтожили десант условного противника
На учениях "Восток-2022" уничтожили десант условного противника - РИА Новости, 04.09.2022
На учениях "Восток-2022" уничтожили десант условного противника
Российские войска в ходе стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" уничтожили высадившийся на Сахалине десант условного противника, сообщили... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T05:00
2022-09-04T12:12
безопасность
сахалин
вооруженные силы рф
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ПОЛИГОН УСПЕНОВСКИЙ (остров Сахалин), 4 сен — РИА Новости. Российские войска в ходе стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" уничтожили высадившийся на Сахалине десант условного противника, сообщили журналистам в Минобороны.По замыслу маневров, противник, применяя беспилотники и средства РЭБ, попытался скрыто высадить тактический десант на Сахалин. Подразделения ПВО армейского корпуса ВВО обнаружили цели, обозначающие дроны противника, и уничтожили их из ПЗРК "Игла" и зенитных пушечно-ракетных комплексов "Тунгуска".Затем инженеры Восточного военного округа вынудили условного противника развернуться в боевые порядки на невыгодном рубеже и дистанционно заминировали основной узел дорог. В то же время мотострелковые и танковые подразделения на МТ-ЛБ и танках Т-80, а также боевые расчеты артиллерии и реактивных систем залпового огня открыли огонь по мишеням, имитирующим колонны бронированной, автомобильной и специальной техники противника."Чтобы не допустить прорыв противника во фланги и для непрерывного огневого воздействия по выявленным целям танкистами ВВО была применена тактика "танковой карусели", а расчеты РСЗО "Ураган" нанесли массированный огневой удар по легкобронированной технике и живой силе условного противника", — уточнили в военном ведомстве.В конце эпизода отходящие силы "противника" условно применили по обороняющимся подразделениям химическое оружие. Личный состав подразделений РХБ провел обеззараживание местности и специальную обработку личного состава, вооружения и техники.Всего в эпизоде было задействовано более 600 человек личного состава и свыше 90 единиц военной техники.Учения "Восток-2022" проходят с 1 по 7 сентября 2022 года под руководством начальника Генштаба. Всего в учениях задействовано свыше 50 000 военнослужащих, более 5000 единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.
https://ria.ru/20220903/ucheniya-1814179635.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220903/vostok-2022-1814198347.html
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Кадры с военных учений "Восток-2022"
В Приморье проходят стратегические учения "Восток-2022". В рамках мероприятия планируется отработка оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО: Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.
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безопасность, сахалин, вооруженные силы рф
Безопасность, Сахалин, Вооруженные силы РФ
05:00 04.09.2022 (обновлено: 12:12 04.09.2022)
 
На учениях "Восток-2022" уничтожили десант условного противника

На учениях "Восток-2022" российские войска уничтожили десант условного противника

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ПОЛИГОН УСПЕНОВСКИЙ (остров Сахалин), 4 сен — РИА Новости. Российские войска в ходе стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" уничтожили высадившийся на Сахалине десант условного противника, сообщили журналистам в Минобороны.

"На полигоне Успеновский в рамках учения "Восток-2022" состоялся розыгрыш практических действий подразделений армейского корпуса Восточного военного округа по обороне заданного района и уничтожению высадившегося на остров десанта условного противника", — рассказали в ведомстве.

По замыслу маневров, противник, применяя беспилотники и средства РЭБ, попытался скрыто высадить тактический десант на Сахалин. Подразделения ПВО армейского корпуса ВВО обнаружили цели, обозначающие дроны противника, и уничтожили их из ПЗРК "Игла" и зенитных пушечно-ракетных комплексов "Тунгуска".
Затем инженеры Восточного военного округа вынудили условного противника развернуться в боевые порядки на невыгодном рубеже и дистанционно заминировали основной узел дорог. В то же время мотострелковые и танковые подразделения на МТ-ЛБ и танках Т-80, а также боевые расчеты артиллерии и реактивных систем залпового огня открыли огонь по мишеням, имитирующим колонны бронированной, автомобильной и специальной техники противника.
"Чтобы не допустить прорыв противника во фланги и для непрерывного огневого воздействия по выявленным целям танкистами ВВО была применена тактика "танковой карусели", а расчеты РСЗО "Ураган" нанесли массированный огневой удар по легкобронированной технике и живой силе условного противника", — уточнили в военном ведомстве.
Командный пункт управления учений войск ПВО - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
Вчера, 08:16
Российские военные отразили ракетный удар на учениях "Восток-2022"
В конце эпизода отходящие силы "противника" условно применили по обороняющимся подразделениям химическое оружие. Личный состав подразделений РХБ провел обеззараживание местности и специальную обработку личного состава, вооружения и техники.
Всего в эпизоде было задействовано более 600 человек личного состава и свыше 90 единиц военной техники.
Учения "Восток-2022" проходят с 1 по 7 сентября 2022 года под руководством начальника Генштаба. Всего в учениях задействовано свыше 50 000 военнослужащих, более 5000 единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.
Корабль управления Маршал Крылов ВМФ России в северной части Японского моря, где пройдут учения Восток-2022 совместно с ВМС народно-освободительной армии Китая. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
Вчера, 11:50В России
Минобороны РФ показало стрельбы кораблей РФ и КНР на учениях "Восток-2022"
 
БезопасностьСахалинВооруженные силы РФ
 
 
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