https://ria.ru/20220904/ucheniya-1814298486.html
На учениях "Восток-2022" уничтожили десант условного противника
На учениях "Восток-2022" уничтожили десант условного противника - РИА Новости, 04.09.2022
На учениях "Восток-2022" уничтожили десант условного противника
Российские войска в ходе стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" уничтожили высадившийся на Сахалине десант условного противника, сообщили... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T05:00
2022-09-04T05:00
2022-09-04T12:12
безопасность
сахалин
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814325407_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6c9e9b16c2ace8c5045dc43545a66868.jpg
ПОЛИГОН УСПЕНОВСКИЙ (остров Сахалин), 4 сен — РИА Новости. Российские войска в ходе стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" уничтожили высадившийся на Сахалине десант условного противника, сообщили журналистам в Минобороны.По замыслу маневров, противник, применяя беспилотники и средства РЭБ, попытался скрыто высадить тактический десант на Сахалин. Подразделения ПВО армейского корпуса ВВО обнаружили цели, обозначающие дроны противника, и уничтожили их из ПЗРК "Игла" и зенитных пушечно-ракетных комплексов "Тунгуска".Затем инженеры Восточного военного округа вынудили условного противника развернуться в боевые порядки на невыгодном рубеже и дистанционно заминировали основной узел дорог. В то же время мотострелковые и танковые подразделения на МТ-ЛБ и танках Т-80, а также боевые расчеты артиллерии и реактивных систем залпового огня открыли огонь по мишеням, имитирующим колонны бронированной, автомобильной и специальной техники противника."Чтобы не допустить прорыв противника во фланги и для непрерывного огневого воздействия по выявленным целям танкистами ВВО была применена тактика "танковой карусели", а расчеты РСЗО "Ураган" нанесли массированный огневой удар по легкобронированной технике и живой силе условного противника", — уточнили в военном ведомстве.В конце эпизода отходящие силы "противника" условно применили по обороняющимся подразделениям химическое оружие. Личный состав подразделений РХБ провел обеззараживание местности и специальную обработку личного состава, вооружения и техники.Всего в эпизоде было задействовано более 600 человек личного состава и свыше 90 единиц военной техники.Учения "Восток-2022" проходят с 1 по 7 сентября 2022 года под руководством начальника Генштаба. Всего в учениях задействовано свыше 50 000 военнослужащих, более 5000 единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.
https://ria.ru/20220903/ucheniya-1814179635.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220903/vostok-2022-1814198347.html
сахалин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814325407_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7817e88c22e3cbc604bf036f61658a39.jpg
Кадры с военных учений "Восток-2022"
В Приморье проходят стратегические учения "Восток-2022". В рамках мероприятия планируется отработка оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО: Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.
2022-09-04T05:00
true
PT1M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сахалин, вооруженные силы рф
Безопасность, Сахалин, Вооруженные силы РФ
05:00 04.09.2022 (обновлено: 12:12 04.09.2022)
На учениях "Восток-2022" уничтожили десант условного противника
На учениях "Восток-2022" российские войска уничтожили десант условного противника
ПОЛИГОН УСПЕНОВСКИЙ (остров Сахалин), 4 сен — РИА Новости. Российские войска в ходе стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" уничтожили высадившийся на Сахалине десант условного противника, сообщили журналистам в Минобороны.
"На полигоне Успеновский в рамках учения "Восток-2022" состоялся розыгрыш практических действий подразделений армейского корпуса Восточного военного округа по обороне заданного района и уничтожению высадившегося на остров десанта условного противника", — рассказали в ведомстве.
По замыслу маневров, противник, применяя беспилотники и средства РЭБ, попытался скрыто высадить тактический десант на Сахалин
. Подразделения ПВО армейского корпуса ВВО обнаружили цели, обозначающие дроны противника, и уничтожили их из ПЗРК "Игла" и зенитных пушечно-ракетных комплексов "Тунгуска".
Затем инженеры Восточного военного округа вынудили условного противника развернуться в боевые порядки на невыгодном рубеже и дистанционно заминировали основной узел дорог. В то же время мотострелковые и танковые подразделения на МТ-ЛБ и танках Т-80
, а также боевые расчеты артиллерии и реактивных систем залпового огня открыли огонь по мишеням, имитирующим колонны бронированной, автомобильной и специальной техники противника.
"Чтобы не допустить прорыв противника во фланги и для непрерывного огневого воздействия по выявленным целям танкистами ВВО была применена тактика "танковой карусели", а расчеты РСЗО "Ураган" нанесли массированный огневой удар по легкобронированной технике и живой силе условного противника", — уточнили в военном ведомстве.
В конце эпизода отходящие силы "противника" условно применили по обороняющимся подразделениям химическое оружие. Личный состав подразделений РХБ провел обеззараживание местности и специальную обработку личного состава, вооружения и техники.
Всего в эпизоде было задействовано более 600 человек личного состава и свыше 90 единиц военной техники.
Учения "Восток-2022" проходят с 1 по 7 сентября 2022 года под руководством начальника Генштаба. Всего в учениях задействовано свыше 50 000 военнослужащих, более 5000 единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.