https://ria.ru/20220904/ucheniya-1814298486.html

На учениях "Восток-2022" уничтожили десант условного противника

На учениях "Восток-2022" уничтожили десант условного противника - РИА Новости, 04.09.2022

На учениях "Восток-2022" уничтожили десант условного противника

Российские войска в ходе стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" уничтожили высадившийся на Сахалине десант условного противника, сообщили... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T05:00

2022-09-04T05:00

2022-09-04T12:12

безопасность

сахалин

вооруженные силы рф

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ПОЛИГОН УСПЕНОВСКИЙ (остров Сахалин), 4 сен — РИА Новости. Российские войска в ходе стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" уничтожили высадившийся на Сахалине десант условного противника, сообщили журналистам в Минобороны.По замыслу маневров, противник, применяя беспилотники и средства РЭБ, попытался скрыто высадить тактический десант на Сахалин. Подразделения ПВО армейского корпуса ВВО обнаружили цели, обозначающие дроны противника, и уничтожили их из ПЗРК "Игла" и зенитных пушечно-ракетных комплексов "Тунгуска".Затем инженеры Восточного военного округа вынудили условного противника развернуться в боевые порядки на невыгодном рубеже и дистанционно заминировали основной узел дорог. В то же время мотострелковые и танковые подразделения на МТ-ЛБ и танках Т-80, а также боевые расчеты артиллерии и реактивных систем залпового огня открыли огонь по мишеням, имитирующим колонны бронированной, автомобильной и специальной техники противника."Чтобы не допустить прорыв противника во фланги и для непрерывного огневого воздействия по выявленным целям танкистами ВВО была применена тактика "танковой карусели", а расчеты РСЗО "Ураган" нанесли массированный огневой удар по легкобронированной технике и живой силе условного противника", — уточнили в военном ведомстве.В конце эпизода отходящие силы "противника" условно применили по обороняющимся подразделениям химическое оружие. Личный состав подразделений РХБ провел обеззараживание местности и специальную обработку личного состава, вооружения и техники.Всего в эпизоде было задействовано более 600 человек личного состава и свыше 90 единиц военной техники.Учения "Восток-2022" проходят с 1 по 7 сентября 2022 года под руководством начальника Генштаба. Всего в учениях задействовано свыше 50 000 военнослужащих, более 5000 единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

https://ria.ru/20220903/ucheniya-1814179635.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220903/vostok-2022-1814198347.html

сахалин

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Кадры с военных учений "Восток-2022" В Приморье проходят стратегические учения "Восток-2022". В рамках мероприятия планируется отработка оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО: Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. 2022-09-04T05:00 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

безопасность, сахалин, вооруженные силы рф