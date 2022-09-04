https://ria.ru/20220904/turisty-1814329599.html

У туристов, которые остаются на камчатском вулкане, есть теплая палатка

У туристов, которые остаются на камчатском вулкане, есть теплая палатка - РИА Новости, 04.09.2022

У туристов, которые остаются на камчатском вулкане, есть теплая палатка

Теплая палатка имеется у туристов, которые с субботы на Ключевском вулкане на Камчатке на высоте более 4 тысяч метров ждут спасателей после того, как при... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T12:29

2022-09-04T12:29

2022-09-04T12:29

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Теплая палатка имеется у туристов, которые с субботы на Ключевском вулкане на Камчатке на высоте более 4 тысяч метров ждут спасателей после того, как при восхождении погибли шесть человек, сообщили в пресс-службе краевого учреждения "Центр обеспечения действий по ГО и ЧС".Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа туристов с двумя гидами - всего 12 человек - обратилась к спасателям в субботу. По предварительной информации, пять человек погибли при падении с высоты, один турист пострадал и находился без сознания. Гид сломал ногу. Утром в воскресенье зампред правительства Камчатки Роман Василевский сообщил РИА Новости, что скончался шестой человек. В воскресенье вертолет со спасателями из-за штормового ветра не смог сесть на вулкане, хотя совершил две попытки сделать это. Возбуждено уголовное дело."Опасность есть всегда на таких высотах. Но у них палатка с обогревом", - сказали в ЦОДе, отвечая на вопрос журналистов, не опасно ли для туристов ночевать на вулкане.Вулкан Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров. Отмечается, что на вулкане сейчас сильная облачность, температура ночью опускается до минус 14 градусов. Сила ветра – до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.

https://ria.ru/20220903/turisty-1814229458.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новости - туризм, камчатский край, происшествия