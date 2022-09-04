https://ria.ru/20220904/trutnev-1814298163.html

Трутнев пожелал гостям и участникам ВЭФ сохранить доверие друг к другу

Трутнев пожелал гостям и участникам ВЭФ сохранить доверие друг к другу - РИА Новости, 04.09.2022

Трутнев пожелал гостям и участникам ВЭФ сохранить доверие друг к другу

Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев пожелал гостям и участникам Восточного экономического форума сохранить доверие друг к другу. РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T04:25

2022-09-04T04:25

2022-09-04T04:25

экономика

владивосток

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747976100_0:130:3410:2048_1920x0_80_0_0_913b19746bf78530c2b1dd189b9e2025.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев пожелал гостям и участникам Восточного экономического форума сохранить доверие друг к другу.Он отметил, что на выставке "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ упор сделан на импортозамещении, так как это то, что отражает технологическое развитие страны."Многие наши партнеры оказались ненадежными. Мы должны научиться делать в том числе то, что у них закупали. Это важное направление работы сейчас не только для нашего региона, а для всей нашей страны", - добавил полпред.ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220904/rezultaty-1814297839.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, владивосток, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)