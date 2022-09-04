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Трутнев пожелал гостям и участникам ВЭФ сохранить доверие друг к другу - РИА Новости, 04.09.2022
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Трутнев пожелал гостям и участникам ВЭФ сохранить доверие друг к другу
Трутнев пожелал гостям и участникам ВЭФ сохранить доверие друг к другу - РИА Новости, 04.09.2022
Трутнев пожелал гостям и участникам ВЭФ сохранить доверие друг к другу
Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев пожелал гостям и участникам Восточного экономического форума сохранить доверие друг к другу. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T04:25
2022-09-04T04:25
экономика
владивосток
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев пожелал гостям и участникам Восточного экономического форума сохранить доверие друг к другу.Он отметил, что на выставке "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ упор сделан на импортозамещении, так как это то, что отражает технологическое развитие страны."Многие наши партнеры оказались ненадежными. Мы должны научиться делать в том числе то, что у них закупали. Это важное направление работы сейчас не только для нашего региона, а для всей нашей страны", - добавил полпред.ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, владивосток, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Экономика, Владивосток, ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
04:25 04.09.2022
 
Трутнев пожелал гостям и участникам ВЭФ сохранить доверие друг к другу

Вице-премьер Трутнев пожелал гостям и участникам ВЭФ сохранить доверие друг к другу

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВЭФ
ВЭФ - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев пожелал гостям и участникам Восточного экономического форума сохранить доверие друг к другу.
"Я желал бы гостям и участникам форума сохранить доверие друг к другу. Сейчас оно рассыпается. Очень многим странам, многим компаниям уже стало невозможно доверять. Это сильно повлияет на их работу, сильно повлияет на их репутацию. Здоровые силы - те, кто понимают, что надо дружить, надо развиваться, надо двигаться вперед, - они должны в этих условиях еще больше объединиться", - приводит слова Трутнева пресс-служба полпредства.
Он отметил, что на выставке "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ упор сделан на импортозамещении, так как это то, что отражает технологическое развитие страны.
"Многие наши партнеры оказались ненадежными. Мы должны научиться делать в том числе то, что у них закупали. Это важное направление работы сейчас не только для нашего региона, а для всей нашей страны", - добавил полпред.
ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЭФ - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
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ЭкономикаВладивостокВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
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