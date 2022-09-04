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В Венгрии не хотят менять российских поставщиков топлива для АЭС "Пакш-1" - РИА Новости, 04.09.2022
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В Венгрии не хотят менять российских поставщиков топлива для АЭС "Пакш-1"
В Венгрии не хотят менять российских поставщиков топлива для АЭС "Пакш-1" - РИА Новости, 04.09.2022
В Венгрии не хотят менять российских поставщиков топлива для АЭС "Пакш-1"
Венгрия не намерена менять российских поставщиков топлива для АЭС "Пакш-1" на иностранные компании, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T19:09
2022-09-04T19:11
венгрия
россия
аэс "пакш"
westinghouse electric
будапешт
в мире
экономика
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 4 сен - РИА Новости. Венгрия не намерена менять российских поставщиков топлива для АЭС "Пакш-1" на иностранные компании, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Что касается топлива для (АЭС) Пакш-1, то у нас есть действующий контракт с россиянами, на основании которого они осуществляют поставки на постоянной основе, поэтому нет смысла искать другого партнера... Все предложения я, конечно, выслушаю, но менять существующую практику не вижу смысла, по крайней мере, мне пока ни от кого такого предложения не поступало", - сказал Сийярто в интервью венгерскому каналу ATV, отвечая на вопрос журналиста, возможно ли участие американской компании Westinghouse в поставках топлива для АЭС "Пакш".По его словам, в апреле самолетом из России на АЭС "Пакш" было доставлено топливо, которого хватит на два года."Что касается "Пакш-2", давайте пока не будем говорить о топливе, потому что у нас есть контракт на строительство, у нас еще нет контракта на поставку топлива. Сначала нужно построить электростанцию", - отметил министр.Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.
https://ria.ru/20220830/aes-1813131073.html
https://ria.ru/20220829/evropa-1813010878.html
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венгрия, россия, аэс "пакш", westinghouse electric, будапешт, в мире, экономика, петер сийярто, сша
Венгрия, Россия, АЭС "Пакш", Westinghouse Electric, Будапешт, В мире, Экономика, Петер Сийярто, США
19:09 04.09.2022 (обновлено: 19:11 04.09.2022)
 
В Венгрии не хотят менять российских поставщиков топлива для АЭС "Пакш-1"

В Венгрии не хотят менять российских поставщиков топлива для АЭС "Пакш-1" на американских

© Фото : АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© Фото : АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 4 сен - РИА Новости. Венгрия не намерена менять российских поставщиков топлива для АЭС "Пакш-1" на иностранные компании, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Что касается топлива для (АЭС) Пакш-1, то у нас есть действующий контракт с россиянами, на основании которого они осуществляют поставки на постоянной основе, поэтому нет смысла искать другого партнера... Все предложения я, конечно, выслушаю, но менять существующую практику не вижу смысла, по крайней мере, мне пока ни от кого такого предложения не поступало", - сказал Сийярто в интервью венгерскому каналу ATV, отвечая на вопрос журналиста, возможно ли участие американской компании Westinghouse в поставках топлива для АЭС "Пакш".
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 13:50
В Венгрии разрешили возведение пятого реактора АЭС "Пакш-2"
По его словам, в апреле самолетом из России на АЭС "Пакш" было доставлено топливо, которого хватит на два года.
"Что касается "Пакш-2", давайте пока не будем говорить о топливе, потому что у нас есть контракт на строительство, у нас еще нет контракта на поставку топлива. Сначала нужно построить электростанцию", - отметил министр.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 20:12
Сийярто заявил, что энергетическая политика Западной Европы идет к краху
 
ВенгрияРоссияАЭС "Пакш"Westinghouse ElectricБудапештВ миреЭкономикаПетер СийяртоСША
 
 
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