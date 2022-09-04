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В Кузбассе пенсионерка и ее внук пропали в тайге при сборе грибов - РИА Новости, 04.09.2022
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В Кузбассе пенсионерка и ее внук пропали в тайге при сборе грибов
В Кузбассе пенсионерка и ее внук пропали в тайге при сборе грибов - РИА Новости, 04.09.2022
В Кузбассе пенсионерка и ее внук пропали в тайге при сборе грибов
Пенсионерка и ее 10-летний внук пропали в тайге Прокопьевского округа Кузбасса, когда пошли за грибами, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T13:09
2022-09-04T13:09
происшествия
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 4 сен - РИА Новости. Пенсионерка и ее 10-летний внук пропали в тайге Прокопьевского округа Кузбасса, когда пошли за грибами, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.Сообщение о том, что в тайге в районе поселка Новостройка заблудились 63-летняя пенсионерка и ее 10-летний внук поступило в дежурную часть по Прокопьевском округу 3 сентября. Полицейские выяснили, что около 13.00 (09.00 мск) женщина с ребенком отправились в лес за грибами и не вернулись. Мобильных телефонов у них с собой не было."Полицейские незамедлительно организовали поисковую операцию. Сейчас в ней принимают участие более 70 человек: сотрудники полиции, спасатели, волонтеры поискового отряда, местные жители. Создано несколько поисковых групп, которые обследуют территорию тайги с использованием звуковых сигналов и шумовых устройств, чтобы привлечь внимание и помочь выйти из лесного массива пропавшим людям", – сообщает ведомство.Отмечается, что в данный момент группировка сил и средств, привлеченных к поискам, наращивается. Координацией поисков занимается руководство управления уголовного розыска ГУ МВД по Кемеровской области.В свою очередь пресс-служба СУСК по региону сообщает, что по данному факту следователи Следственного комитета по Кемеровской области проводят доследственную проверку.
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происшествия, кемеровская область
Происшествия, Кемеровская область
13:09 04.09.2022
 
В Кузбассе пенсионерка и ее внук пропали в тайге при сборе грибов

В Кузбассе пенсионерка и ее 10-летний внук пропали при сборе грибов, их ищут 70 человек

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанкСбор грибов в лесу
Сбор грибов в лесу - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Сбор грибов в лесу. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 4 сен - РИА Новости. Пенсионерка и ее 10-летний внук пропали в тайге Прокопьевского округа Кузбасса, когда пошли за грибами, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Сообщение о том, что в тайге в районе поселка Новостройка заблудились 63-летняя пенсионерка и ее 10-летний внук поступило в дежурную часть по Прокопьевском округу 3 сентября. Полицейские выяснили, что около 13.00 (09.00 мск) женщина с ребенком отправились в лес за грибами и не вернулись. Мобильных телефонов у них с собой не было.
"Полицейские незамедлительно организовали поисковую операцию. Сейчас в ней принимают участие более 70 человек: сотрудники полиции, спасатели, волонтеры поискового отряда, местные жители. Создано несколько поисковых групп, которые обследуют территорию тайги с использованием звуковых сигналов и шумовых устройств, чтобы привлечь внимание и помочь выйти из лесного массива пропавшим людям", – сообщает ведомство.
Отмечается, что в данный момент группировка сил и средств, привлеченных к поискам, наращивается. Координацией поисков занимается руководство управления уголовного розыска ГУ МВД по Кемеровской области.
В свою очередь пресс-служба СУСК по региону сообщает, что по данному факту следователи Следственного комитета по Кемеровской области проводят доследственную проверку.
Ксения Сапожникова - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
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ПроисшествияКемеровская область
 
 
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