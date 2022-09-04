https://ria.ru/20220904/tayga-1814336354.html

В Кузбассе пенсионерка и ее внук пропали в тайге при сборе грибов

В Кузбассе пенсионерка и ее внук пропали в тайге при сборе грибов - РИА Новости, 04.09.2022

В Кузбассе пенсионерка и ее внук пропали в тайге при сборе грибов

Пенсионерка и ее 10-летний внук пропали в тайге Прокопьевского округа Кузбасса, когда пошли за грибами, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T13:09

2022-09-04T13:09

2022-09-04T13:09

происшествия

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 4 сен - РИА Новости. Пенсионерка и ее 10-летний внук пропали в тайге Прокопьевского округа Кузбасса, когда пошли за грибами, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.Сообщение о том, что в тайге в районе поселка Новостройка заблудились 63-летняя пенсионерка и ее 10-летний внук поступило в дежурную часть по Прокопьевском округу 3 сентября. Полицейские выяснили, что около 13.00 (09.00 мск) женщина с ребенком отправились в лес за грибами и не вернулись. Мобильных телефонов у них с собой не было."Полицейские незамедлительно организовали поисковую операцию. Сейчас в ней принимают участие более 70 человек: сотрудники полиции, спасатели, волонтеры поискового отряда, местные жители. Создано несколько поисковых групп, которые обследуют территорию тайги с использованием звуковых сигналов и шумовых устройств, чтобы привлечь внимание и помочь выйти из лесного массива пропавшим людям", – сообщает ведомство.Отмечается, что в данный момент группировка сил и средств, привлеченных к поискам, наращивается. Координацией поисков занимается руководство управления уголовного розыска ГУ МВД по Кемеровской области.В свою очередь пресс-служба СУСК по региону сообщает, что по данному факту следователи Следственного комитета по Кемеровской области проводят доследственную проверку.

https://ria.ru/20220902/ubiystvo-1814087152.html

кемеровская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, кемеровская область