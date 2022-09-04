Шмыгаль и Шольц обсудили поставку Украине танков Leopard 2, сообщили СМИ
DPA: премьер Украины Шмыгаль и канцлер ФРГ Шольц обсудили поставку Киеву танков Leopard 2
Немецкий танк Leopard 2. Архивное фото
БЕРЛИН, 4 сен - РИА Новости. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в воскресенье предложили пути, по которым Германия могла бы поставить Киеву танки Leopard 2, сообщило немецкое информагентство dpa.
"Мы обсуждали этот вопрос (поставку Киеву танков Leopard 2 - ред.). Мы даже предложили пути, по которым Германия могла бы поставить Украине эти танки", - цитирует агентство Шмыгаля.
По словам премьера, он не может раскрывать "все договоренности и все детали разговора", при этом он добавил, что стороны "абсолютно конструктивно обсуждали все эти вопросы о танках и других военных системах для Украины". Он также отметил, что оптимистично настроен в отношении того, что танки будут поставлены Киеву.
Ранее Украина неоднократно выражала недовольство властями Германии. В июне советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявлял, что Украина до сих пор не увидела обещанных Германией пяти тысяч касок. А впоследствии уволенный посол Украины в ФРГ Андрей Мельник даже выкладывал в соцсетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине, изображение сопровождалось надписью "немецкое оружие для Украины уже в пути".
В начале сентября, по данным медиагруппы RND, лидер находящейся в оппозиции в ФРГ партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц высказался за поставки Украине немецких танков Leopard 2, о которых просит украинская сторона. Отмечается, что к поставкам танков Leopard 2 призвал Шмыгаль. Немецкой стороной также была анонсирована поставка Украине нескольких комплексов современной системы противовоздушной обороны IRIS-T.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.