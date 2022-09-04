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Россия готова к диалогу с США по стратстабильности, заявили в МИД - РИА Новости, 04.09.2022
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Россия готова к диалогу с США по стратстабильности, заявили в МИД
Россия готова к диалогу с США по стратстабильности, заявили в МИД - РИА Новости, 04.09.2022
Россия готова к диалогу с США по стратстабильности, заявили в МИД
Россия готова вести конструктивный разговор по вопросам стратегической стабильности и международной безопасности, надеется, что у США появится здравый смысл и... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T16:58
2022-09-04T16:58
россия
сша
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия готова вести конструктивный разговор по вопросам стратегической стабильности и международной безопасности, надеется, что у США появится здравый смысл и трезвость, заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин.Вопрос о необходимости России взаимодействовать с американцами не стоит, отметил Дробинин. От такого взаимодействия зависит глобальная стабильность и благополучие всего человечества, указал он."Единственная проблема – это то, что с той стороны нет готовности к ведению конструктивного разговора на эти, действительно, важнейшие для всего мира темы. С нашей стороны такая готовность есть, и, будем надеяться, что здравый смысл и трезвость у американских коллег появится", - добавил Дробинин.
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россия, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, США, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
16:58 04.09.2022
 
Россия готова к диалогу с США по стратстабильности, заявили в МИД

В МИД заявили о готовности вести с США конструктивный диалог по стратстабильности

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия готова вести конструктивный разговор по вопросам стратегической стабильности и международной безопасности, надеется, что у США появится здравый смысл и трезвость, заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин.
"Процессы, связанные с действиями наших оппонентов в области военного строительства, а также доктринальных изменений, находятся на особом контроле. Россия, наряду с США, является одной из двух крупнейших ядерных держав. И мы считаем, что вместе с США несем особую ответственность за поддержание стратегической стабильности и международной безопасности", - сказал он в интервью журналу "Международная жизнь".
Вопрос о необходимости России взаимодействовать с американцами не стоит, отметил Дробинин. От такого взаимодействия зависит глобальная стабильность и благополучие всего человечества, указал он.
"Единственная проблема – это то, что с той стороны нет готовности к ведению конструктивного разговора на эти, действительно, важнейшие для всего мира темы. С нашей стороны такая готовность есть, и, будем надеяться, что здравый смысл и трезвость у американских коллег появится", - добавил Дробинин.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 10:35
Россия может отрабатывать разные темы в диалоге с США, заявил Рябков
 
РоссияСШАВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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