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Россия готова к диалогу с США по стратстабильности, заявили в МИД

Россия готова к диалогу с США по стратстабильности, заявили в МИД - РИА Новости, 04.09.2022

Россия готова к диалогу с США по стратстабильности, заявили в МИД

Россия готова вести конструктивный разговор по вопросам стратегической стабильности и международной безопасности, надеется, что у США появится здравый смысл и... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T16:58

2022-09-04T16:58

2022-09-04T16:58

россия

сша

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия готова вести конструктивный разговор по вопросам стратегической стабильности и международной безопасности, надеется, что у США появится здравый смысл и трезвость, заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин.Вопрос о необходимости России взаимодействовать с американцами не стоит, отметил Дробинин. От такого взаимодействия зависит глобальная стабильность и благополучие всего человечества, указал он."Единственная проблема – это то, что с той стороны нет готовности к ведению конструктивного разговора на эти, действительно, важнейшие для всего мира темы. С нашей стороны такая готовность есть, и, будем надеяться, что здравый смысл и трезвость у американских коллег появится", - добавил Дробинин.

https://ria.ru/20220707/ssha-1800861756.html

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россия, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)