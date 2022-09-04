https://ria.ru/20220904/spetsoperatsiya-1814344069.html

Минобороны заявило о безуспешных попытках ВСУ закрепиться в наступлении

Минобороны заявило о безуспешных попытках ВСУ закрепиться в наступлении - РИА Новости, 04.09.2022

Минобороны заявило о безуспешных попытках ВСУ закрепиться в наступлении

Киевский режим продолжает безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T14:15

2022-09-04T14:15

2022-09-04T14:42

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Киевский режим продолжает безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении, сообщили в Минобороны РФ."Авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят удары по подразделениям и резервам Украины", - сказали в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны