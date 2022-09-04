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Минобороны заявило о безуспешных попытках ВСУ закрепиться в наступлении - РИА Новости, 04.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220904/spetsoperatsiya-1814344069.html
Минобороны заявило о безуспешных попытках ВСУ закрепиться в наступлении
Минобороны заявило о безуспешных попытках ВСУ закрепиться в наступлении - РИА Новости, 04.09.2022
Минобороны заявило о безуспешных попытках ВСУ закрепиться в наступлении
Киевский режим продолжает безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T14:15
2022-09-04T14:42
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Киевский режим продолжает безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении, сообщили в Минобороны РФ."Авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят удары по подразделениям и резервам Украины", - сказали в Минобороны.
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Войска воздушно-космической обороны
14:15 04.09.2022 (обновлено: 14:42 04.09.2022)
 
Минобороны заявило о безуспешных попытках ВСУ закрепиться в наступлении

Минобороны: ВСУ безуспешно пытаются закрепиться на Николаево-Криворожском направлении

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Киевский режим продолжает безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
"Авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят удары по подразделениям и резервам Украины", - сказали в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы УкраиныВойска воздушно-космической обороны
 
 
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