https://ria.ru/20220904/spetsoperatsiya-1813972101.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.09.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.09.2022 - РИА Новости, 04.09.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.09.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T15:48

2022-09-04T15:48

2022-09-04T15:48

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 4 сентября 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Пресечены все попытки украинских войск закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. Авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят удары по подразделениям и резервам ВСУ. На Донбассе идут боевые действия в районе Авдеевки, Северска и Соледара.Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. За минувшие сутки ликвидированы четыре пункта управления, три склада боеприпасов. Поражены 57 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 189 районах. ВКС России сбили штурмовик Су-25, а средства противовоздушной обороны — пять беспилотников, также перехватили три противорадиолокационные ракеты HARM производства США и семь снарядов реактивных систем залпового огня.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 287 самолетов, 151 вертолет, 1872 беспилотника, 372 зенитных ракетных комплекса, 824 реактивные системы залпового огня, 4804 танка и других бронемашин, 3367 орудий полевой артиллерии и 5276 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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