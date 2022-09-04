https://ria.ru/20220904/snigirevka-1814338275.html

В некоторых домах в Снигиревке в Николаевкой области появился свет

В некоторых домах в Снигиревке в Николаевкой области появился свет - РИА Новости, 04.09.2022

В некоторых домах в Снигиревке в Николаевкой области появился свет

В Снигиревке Николаевской области в некоторых домах появился свет, восстанавливается энергосистема, рассказал РИА Новости глава города Юрий Барбашов. РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T13:27

2022-09-04T13:27

2022-09-04T15:08

специальная военная операция на украине

кирилл стремоусов

николаевская область

херсонская область

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814349803_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_456847fd8f591eac24c693a021699acd.jpg

СНИГИРЕВКА (Николаевская область), 4 сен - РИА Новости. В Снигиревке Николаевской области в некоторых домах появился свет, восстанавливается энергосистема, рассказал РИА Новости глава города Юрий Барбашов.Российские войска установили контроль над частью Николаевской области, в том числе освобожден Снигиревский район. Взятые под контроль российских сил населенные пункты Николаевской области переданы в подчинение администрации Херсонской области, людям помогают с выплатами пособий и пенсий, сообщил ранее РИА Новости замглавы Херсонской обладминистрации Кирилл Стремоусов."Наша администрация существует 3 недели, на сегодняшний день уже в Снигиревке в некоторых домах появился свет", - сказал Барбашев.Также он объяснил, что была проложена резервная линия электроснабжения, по которой с юга района подключаются населенные пункты."В течении нескольких дней Снигиревка будет запитана, возникли технические сложности, связанные с разграблением части оборудования. Сейчас это оборудование везут из Крыма, оно будет установлено - и так будет восстановлена энергосистема. Как только появится электричество, сразу заработает водопровод. Предпринимаются усилия по восстановлению работы канализации, мы ожидаем, что вода и канализация, появятся в Снигиревке в течении недели", - рассказал он."Если возникнут какие-то сложности, то только с поступлением материалов, работы ведутся полным ходом", - добавил глава города.

https://ria.ru/20220904/zaes-1814328241.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220904/kherson-1814329730.html

николаевская область

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Барбашов: "В Снигиревке в некоторых домах появился свет" В Снигиревке в некоторых домах появился свет рассказал РИА Новости глава города Снигиревка Юрий Барбашов. "Наша администрация существует 3 недели, на сегодняшний день уже в Снигиревке в некоторых домах появился свет" сказал Барбашев. 2022-09-04T13:27 true PT0M56S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

кирилл стремоусов, николаевская область, херсонская область , в мире