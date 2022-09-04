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В некоторых домах в Снигиревке в Николаевкой области появился свет - РИА Новости, 04.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220904/snigirevka-1814338275.html
В некоторых домах в Снигиревке в Николаевкой области появился свет
В некоторых домах в Снигиревке в Николаевкой области появился свет - РИА Новости, 04.09.2022
В некоторых домах в Снигиревке в Николаевкой области появился свет
В Снигиревке Николаевской области в некоторых домах появился свет, восстанавливается энергосистема, рассказал РИА Новости глава города Юрий Барбашов. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T13:27
2022-09-04T15:08
специальная военная операция на украине
кирилл стремоусов
николаевская область
херсонская область
в мире
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СНИГИРЕВКА (Николаевская область), 4 сен - РИА Новости. В Снигиревке Николаевской области в некоторых домах появился свет, восстанавливается энергосистема, рассказал РИА Новости глава города Юрий Барбашов.Российские войска установили контроль над частью Николаевской области, в том числе освобожден Снигиревский район. Взятые под контроль российских сил населенные пункты Николаевской области переданы в подчинение администрации Херсонской области, людям помогают с выплатами пособий и пенсий, сообщил ранее РИА Новости замглавы Херсонской обладминистрации Кирилл Стремоусов."Наша администрация существует 3 недели, на сегодняшний день уже в Снигиревке в некоторых домах появился свет", - сказал Барбашев.Также он объяснил, что была проложена резервная линия электроснабжения, по которой с юга района подключаются населенные пункты."В течении нескольких дней Снигиревка будет запитана, возникли технические сложности, связанные с разграблением части оборудования. Сейчас это оборудование везут из Крыма, оно будет установлено - и так будет восстановлена энергосистема. Как только появится электричество, сразу заработает водопровод. Предпринимаются усилия по восстановлению работы канализации, мы ожидаем, что вода и канализация, появятся в Снигиревке в течении недели", - рассказал он."Если возникнут какие-то сложности, то только с поступлением материалов, работы ведутся полным ходом", - добавил глава города.
https://ria.ru/20220904/zaes-1814328241.html
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Барбашов: "В Снигиревке в некоторых домах появился свет"
В Снигиревке в некоторых домах появился свет рассказал РИА Новости глава города Снигиревка Юрий Барбашов. "Наша администрация существует 3 недели, на сегодняшний день уже в Снигиревке в некоторых домах появился свет" сказал Барбашев.
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кирилл стремоусов, николаевская область, херсонская область , в мире
Специальная военная операция на Украине, Кирилл Стремоусов, Николаевская область, Херсонская область , В мире
13:27 04.09.2022 (обновлено: 15:08 04.09.2022)
 
В некоторых домах в Снигиревке в Николаевкой области появился свет

Глава Снигиревки Барбашов заявил о частичном восстановлении энергосистемы города

Читать ria.ru в
СНИГИРЕВКА (Николаевская область), 4 сен - РИА Новости. В Снигиревке Николаевской области в некоторых домах появился свет, восстанавливается энергосистема, рассказал РИА Новости глава города Юрий Барбашов.
Российские войска установили контроль над частью Николаевской области, в том числе освобожден Снигиревский район. Взятые под контроль российских сил населенные пункты Николаевской области переданы в подчинение администрации Херсонской области, людям помогают с выплатами пособий и пенсий, сообщил ранее РИА Новости замглавы Херсонской обладминистрации Кирилл Стремоусов.
"Наша администрация существует 3 недели, на сегодняшний день уже в Снигиревке в некоторых домах появился свет", - сказал Барбашев.
Также он объяснил, что была проложена резервная линия электроснабжения, по которой с юга района подключаются населенные пункты.
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"В течении нескольких дней Снигиревка будет запитана, возникли технические сложности, связанные с разграблением части оборудования. Сейчас это оборудование везут из Крыма, оно будет установлено - и так будет восстановлена энергосистема. Как только появится электричество, сразу заработает водопровод. Предпринимаются усилия по восстановлению работы канализации, мы ожидаем, что вода и канализация, появятся в Снигиревке в течении недели", - рассказал он.
"Если возникнут какие-то сложности, то только с поступлением материалов, работы ведутся полным ходом", - добавил глава города.
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Специальная военная операция на УкраинеКирилл СтремоусовНиколаевская областьХерсонская областьВ мире
 
 
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