https://ria.ru/20220904/smi-1814359599.html

Минобороны: в списках миссии на ЗАЭС не было украинских журналистов

Минобороны: в списках миссии на ЗАЭС не было украинских журналистов - РИА Новости, 04.09.2022

Минобороны: в списках миссии на ЗАЭС не было украинских журналистов

Представителей украинских или иных СМИ, которые должны были сопровождать 1 сентября экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, в согласованных списках миссии нет,... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T15:59

2022-09-04T15:59

2022-09-04T16:01

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Представителей украинских или иных СМИ, которые должны были сопровождать 1 сентября экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, в согласованных списках миссии нет, сообщили в воскресенье в Минобороны России.В Минобороны РФ отметили, что никаких представителей украинских или иных СМИ, которые должны были сопровождать 1 сентября сего года кортеж экспертов МАГАТЭ с подконтрольной киевскому режиму территории на Запорожскую АЭС, в согласованных списках миссии нет."С учетом данного факта в целях исполнения протокола безопасности работы миссии все посторонние лица при попытке пересечь линию разграничения вместе с кортежем МАГАТЭ останавливались и не пропускались", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220904/obstrel-1814345090.html

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в мире, россия, магатэ, запорожская аэс, украина