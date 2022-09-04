15:59 04.09.2022 (обновлено: 16:01 04.09.2022)
Минобороны: в списках миссии на ЗАЭС не было украинских журналистов
Минобороны: в согласованных списках для посещения ЗАЭС не было представителей СМИ Украины
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобиль делегатов МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобиль делегатов МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Представителей украинских или иных СМИ, которые должны были сопровождать 1 сентября экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, в согласованных списках миссии нет, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"В соответствии с детально проработанными и согласованными документами пропуск на подконтрольную российской стороне территорию Запорожской области должен был осуществляться строго на основании списков, ранее представленных в Минобороны России Департаментом охраны и безопасности ООН", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ отметили, что никаких представителей украинских или иных СМИ, которые должны были сопровождать 1 сентября сего года кортеж экспертов МАГАТЭ с подконтрольной киевскому режиму территории на Запорожскую АЭС, в согласованных списках миссии нет.
"С учетом данного факта в целях исполнения протокола безопасности работы миссии все посторонние лица при попытке пересечь линию разграничения вместе с кортежем МАГАТЭ останавливались и не пропускались", - добавляется в сообщении.