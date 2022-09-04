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Энергетические санкции ЕС обогатили Россию, заявил евродепутат - РИА Новости, 04.09.2022
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Энергетические санкции ЕС обогатили Россию, заявил евродепутат
Энергетические санкции ЕС обогатили Россию, заявил евродепутат - РИА Новости, 04.09.2022
Энергетические санкции ЕС обогатили Россию, заявил евродепутат
Энергетические санкции ЕС против РФ обернулись против европейцев и обогатили Россию, заявил кандидат в председатели крайне правой французской партии... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T14:09
2022-09-04T14:09
цены на нефть
владимир путин
россия
европа
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ПАРИЖ, 4 сен - РИА Новости. Энергетические санкции ЕС против РФ обернулись против европейцев и обогатили Россию, заявил кандидат в председатели крайне правой французской партии "Национальное объединение", евродепутат Жордан Барделля."Сегодня мы видим, что энергетические санкции, принятые в отношении России, гораздо более болезненны для французского народа, чем для России, которая теперь тонет в деньгах. Будем откровенны: эти санкции помогли России обогатиться… Эти санкции обернулись против нас", - сказал Барделля в интервью телеканалу BFMTV в воскресенье.Он добавил, что если РФ перекроет поставки газа в Европу, то Франция и Германия "окажутся в очень сложной ситуации".В июне Евросоюз принял шестой пакет санкций против России, включая поэтапное эмбарго на нефть.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220904/vygoda-1814295746.html
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цены на нефть, владимир путин, россия, европа, франция, в мире
Цены на нефть, Владимир Путин, Россия, Европа, Франция, В мире
14:09 04.09.2022
 
Энергетические санкции ЕС обогатили Россию, заявил евродепутат

Евродепутат Барделля: энергетические санкции обогатили Россию и обернулись против ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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ПАРИЖ, 4 сен - РИА Новости. Энергетические санкции ЕС против РФ обернулись против европейцев и обогатили Россию, заявил кандидат в председатели крайне правой французской партии "Национальное объединение", евродепутат Жордан Барделля.
"Сегодня мы видим, что энергетические санкции, принятые в отношении России, гораздо более болезненны для французского народа, чем для России, которая теперь тонет в деньгах. Будем откровенны: эти санкции помогли России обогатиться… Эти санкции обернулись против нас", - сказал Барделля в интервью телеканалу BFMTV в воскресенье.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
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Французский журналист рассказал о выгоде России от санкций
Он добавил, что если РФ перекроет поставки газа в Европу, то Франция и Германия "окажутся в очень сложной ситуации".
В июне Евросоюз принял шестой пакет санкций против России, включая поэтапное эмбарго на нефть.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Маттео Сальвини. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
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Цены на нефтьВладимир ПутинРоссияЕвропаФранцияВ мире
 
 
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