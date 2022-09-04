https://ria.ru/20220904/sanktsii-1814343625.html

Энергетические санкции ЕС обогатили Россию, заявил евродепутат

Энергетические санкции ЕС обогатили Россию, заявил евродепутат - РИА Новости, 04.09.2022

Энергетические санкции ЕС обогатили Россию, заявил евродепутат

Энергетические санкции ЕС против РФ обернулись против европейцев и обогатили Россию, заявил кандидат в председатели крайне правой французской партии... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T14:09

2022-09-04T14:09

2022-09-04T14:09

цены на нефть

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ПАРИЖ, 4 сен - РИА Новости. Энергетические санкции ЕС против РФ обернулись против европейцев и обогатили Россию, заявил кандидат в председатели крайне правой французской партии "Национальное объединение", евродепутат Жордан Барделля."Сегодня мы видим, что энергетические санкции, принятые в отношении России, гораздо более болезненны для французского народа, чем для России, которая теперь тонет в деньгах. Будем откровенны: эти санкции помогли России обогатиться… Эти санкции обернулись против нас", - сказал Барделля в интервью телеканалу BFMTV в воскресенье.Он добавил, что если РФ перекроет поставки газа в Европу, то Франция и Германия "окажутся в очень сложной ситуации".В июне Евросоюз принял шестой пакет санкций против России, включая поэтапное эмбарго на нефть.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220904/vygoda-1814295746.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220904/raskhody-1814328474.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

цены на нефть, владимир путин, россия, европа, франция, в мире