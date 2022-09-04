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В упавшем в Балтийское море самолете находились шесть человек - РИА Новости, 05.09.2022
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В упавшем в Балтийское море самолете находились шесть человек
В упавшем в Балтийское море самолете находились шесть человек - РИА Новости, 05.09.2022
В упавшем в Балтийское море самолете находились шесть человек
В самолете, упавшем в Балтийское море, находились шесть человек, сообщает латвийское агентство LETA. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-04T23:44
2022-09-05T00:59
происшествия
балтийское море
латвия
в мире
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В самолете, упавшем в Балтийское море, находились шесть человек, сообщает латвийское агентство LETA.Ранее газета Bild со ссылкой на собственную информацию сообщила, что небольшой самолет Cessna, направлявшийся из Испании в Кельн, упал в Балтийское море недалеко от Вентспилса. По данным таблоида, на его борту находились четыре человека, а пилоты истребителей ВВС Испании и Франции, которые были подняты в воздух, не смогли разглядеть кого-либо в самолете.Ранее министр обороны Латвии Артис Пабрикс обсудил инцидент с министром внутренних дел страны Кристапсом Эклонсом, на место крушения отправлено спасательное судно, однако пока точно неизвестно, в территориальных водах какой страны упал самолет.
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происшествия, балтийское море, латвия, в мире
Происшествия, Балтийское море, Латвия, В мире
23:44 04.09.2022 (обновлено: 00:59 05.09.2022)
 
В упавшем в Балтийское море самолете находились шесть человек

LETA: на борту потерпевшего крушение в Балтийском море Cessna находились шесть человек

CC BY-SA 2.0 / Cory W. Watts / Cessna C-172Самолет Cessna
Самолет Cessna - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
CC BY-SA 2.0 / Cory W. Watts / Cessna C-172
Самолет Cessna. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В самолете, упавшем в Балтийское море, находились шесть человек, сообщает латвийское агентство LETA.
Ранее газета Bild со ссылкой на собственную информацию сообщила, что небольшой самолет Cessna, направлявшийся из Испании в Кельн, упал в Балтийское море недалеко от Вентспилса. По данным таблоида, на его борту находились четыре человека, а пилоты истребителей ВВС Испании и Франции, которые были подняты в воздух, не смогли разглядеть кого-либо в самолете.
"Согласно актуальной информации, в самолете находились шесть человек", - говорится в сообщении.
Ранее министр обороны Латвии Артис Пабрикс обсудил инцидент с министром внутренних дел страны Кристапсом Эклонсом, на место крушения отправлено спасательное судно, однако пока точно неизвестно, в территориальных водах какой страны упал самолет.
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