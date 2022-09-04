https://ria.ru/20220904/samolet-1814408518.html

В упавшем в Балтийское море самолете находились шесть человек

В упавшем в Балтийское море самолете находились шесть человек - РИА Новости, 05.09.2022

В упавшем в Балтийское море самолете находились шесть человек

В самолете, упавшем в Балтийское море, находились шесть человек, сообщает латвийское агентство LETA. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-04T23:44

2022-09-04T23:44

2022-09-05T00:59

происшествия

балтийское море

латвия

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В самолете, упавшем в Балтийское море, находились шесть человек, сообщает латвийское агентство LETA.Ранее газета Bild со ссылкой на собственную информацию сообщила, что небольшой самолет Cessna, направлявшийся из Испании в Кельн, упал в Балтийское море недалеко от Вентспилса. По данным таблоида, на его борту находились четыре человека, а пилоты истребителей ВВС Испании и Франции, которые были подняты в воздух, не смогли разглядеть кого-либо в самолете.Ранее министр обороны Латвии Артис Пабрикс обсудил инцидент с министром внутренних дел страны Кристапсом Эклонсом, на место крушения отправлено спасательное судно, однако пока точно неизвестно, в территориальных водах какой страны упал самолет.

https://ria.ru/20220619/samolet-1796583281.html

балтийское море

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происшествия, балтийское море, латвия, в мире